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Пленный рассказал, как в ВСУ забирают с пороком сердца
Украинский пленный Виталий: Украинцев забирают в армию даже с пороком сердца
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Украинских граждан забирают в армию даже с врожденным пороком сердца, рассказал пленный солдат ВСУ Виталий.
Виталий рассказал РИА «Новости», что повестка пришла ему на работу, после чего «поприезжали военкомы». По его словам, создавалась рота «типа теробороны», которая, как обещали, будет охранять школы и больницы. При этом, как рассказал Виталий, он не проходил срочную службу из-за врожденного порока сердца. Ему обещали, что будет «служить дома», если пойдет в армию сейчас.
При этом не было ни медицинской комиссии, «ничего». В военном билете Виталия, по его словам, информация про порок сердца записана, однако украинские военкомы все равно убеждали его пойти служить.
Виталий добавил, что для того, чтобы доказать наличие порока сердца, ему пришлось бы «ехать в институт», потратить много времени, однако забрали бы все равно, но отправили бы в боевую часть. Поэтому, признался пленный украинский военный, он согласился «служить дома, но охранником, грубо говоря, с автоматом».
Ранее сообщалось, что украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан: теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи.
Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года
В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.
При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.
«Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году
Forbes.ua: Украине необходимы 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы
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Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для реализации программы восстановления Киев хочет запросить 400 млрд долларов.
Издание отмечает, что производство электричества на Украине вырастет в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз, в случае, если в энергетику Украины будет инвестировано более 400 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Forbes.ua.
Также отмечается, что киевские власти планируют локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Однако угольные теплоэлектростанции планируют при этом «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.
Кроме того, украинские власти намерены построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до 10 ГВт.
Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, эти цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.
Глава Африканского союза Ассумани: Объединение желает выслушать голос русского народа
Делегация из Африки намеревается побудить российскую сторону вступить в переговоры с украинской, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Коморских Островов Азали Ассумани.
Представители африканских стран приехали в Россию, чтобы выслушать «голос русского народа», они хотели бы побудить страну «вступить в переговоры с Украиной», сказал Ассумани Путину, передает ТАСС.
Между тем президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка хочет стать посредником в поиске мира между Россией и Украиной, и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Он подчеркнул, что африканская мирная инициатива не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами.
В ходе встречи с представителями Африки Путин отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Израиль отказался поставлять Украине летальное оружие
В разговоре с главой Пентагона Остином министр обороны Израиля Галант отказался поставлять Украине летальное оружие
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Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие, сообщил израильский чиновник.
Галант и Остин встретились на полях саммита министров обороны стран НАТО. Остин попросил Галанта увеличить помощь Украине, а также позвонить министру обороны Украины Алексею Резникову, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
По данным Axios, Галант согласился на разговор с Резниковым. При этом он заявил Остину, что Израиль не станет поставлять Украине летальное оружие. Как сообщил источник издания, Израиль «ясно дал понять Остину, как далеко может зайти», израильская поддержка Украины не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей. По словам чиновника, в Белом доме «понимают это».
«Едиот ахронот» сообщала, что Израиль планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран после помощи Украине, передает РИА «Новости».
Глава отдела оборонного экспорта минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас заявил Calcalist, что министерство и политическое руководство страны придерживаются «четкой и взвешенной» политики, которая «запрещает» поставки вооружений на Украину.
Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми высказывал предположение, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.
Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом»
Песков заявил, что СВО продолжается как «война между Москвой и коллективным Западом»
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Специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков счел суверенитет Украины «весьма абстрактным понятием» и заявил, что «у Украины нет суверенитета», как нет «воли, желания, возможности заявлять какую-то суверенную позицию». По его словам, Вашингтон указывает Киеву «что надо делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Как заявил пресс-секретарь президента России, вмешательство НАТО осложнило ситуацию и сделало ее «непредсказуемее», но «на общий исход событий» не повлияет – Россия добьется поставленных целей, передает ТАСС.
Комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, Песков заявил, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», сказал он.
У России «есть политическая воля» для диалога с Украиной, но «диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», сказал Песков. Он подчеркнул, что «режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной». Кроме того, Песков указал, что Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения.
Напомним, в рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления
Американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
Киев должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса, сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны военного блока согласны, что Украина должна стать членом организации. При этом Киев должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать его членство в альянсе в принципе.
Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе ликвидирован под Артемовском
Военный эксперт Рожин сообщил о ликвидации под Артемовском одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе
Под Артемовском ликвидирован один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Роман Черномаз, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad рассказал, что этот «ярый бандеровец» был снайпером в нацбате четвертой бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Уточняется, что Роман Черномаз – «сын известного украинского националиста Богдана Черномаза».
Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Песков заявил об отсутствии шансов на продление зерновой сделки
У зерновой сделки, исходя из сегодняшнего статуса, нет шансов на продление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью.
«Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело», – сказал Песков «Известиям».
Он пояснил, что часть этого дела была исполнена, но та часть, которую должна была выполнить заключившая с Россией договор сторона, не была сделана.
Москва несколько раз проявляла добрую волю, шла на уступки и продлевала сделку не раз, но то, что было обещано, ни разу не было исполнено.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки отмечал, что продовольствие в рамках зерновой сделки не направлялось в нуждающиеся страны, это обман со стороны западных стран.
Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной»
Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной» в связи с потерей Киевом собственных вооружений
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Фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена, так как Украина использует «все меньше и меньше своего оружия», «и все больше и больше» – поставляемых Западом систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что перед началом специальной военной операции Украина «была сильно милитаризована», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Поставки западного оружия Киеву, по словам Пескова, делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом.
Песков подчеркнул, что Запад, НАТО под руководством США «все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», превращаясь в одну из его сторон. «Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени», – сказал он.
Как заявил Песков, Россия готова к обсуждению мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине и высоко ценит усилия государств, которые предпринимают попытки содействовать этому, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что «Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне». По его словам, «так много не навоюешь».
Состоялось первое боевое применение новейшего дрона-камикадзе «Привет-82»
Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт вооруженных сил Украины
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В ходе первого боевого применения в зоне специальной военной операции на Украине российский дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт украинских войск, сообщили в конструкторском бюро «Око».
В КБ сообщили, что от места запуска до цели было около 12 км. БПЛА запустили «из тыла», после чего оператор, который совершал поражение, осуществил «подхват». Как заявили в КБ, первое применение «было успешным», передает ТАСС.
В КБ пояснили, что технология «подхвата» позволяет оператору, находящемуся «на месте применения», подхватить «выпущенный из тыла и направленный в точку применения» БПЛА, который летит «в режиме радиомолчания». У линии боестолкновения оператор с пультом производит «подхват управления» и направляет беспилотник на цель.
В КБ подчеркнули «простоту и удобство применения» дрона. Отмечается, что оператор не был обученным пилотом FPV-дрона, его готовили только в КБ, опыт пилотирования дрона «составлял один день», общее время подготовки – пять дней. Кроме того, «команда запуска в принципе ни разу до того не пилотировала» указанный дрон.
Напомним, дрон может нести груз массой более 5 кг на дальность около 30 км. Его стоимость составляет чуть более 100 тыс. рублей.
В Общественной палате указали на нарушение США и Украиной протокола о запрете химоружия
Член ОП Григорьев: Запад игнорирует Женевский протокол о запрещении химоружия
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США всячески игнорируют все нормы Женевского протокола. И в первую очередь это касается действий ВСУ на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении на войне химического и биологического оружия.
«США до сих пор не уничтожили свое химоружие в нарушение взятых на себя обязательств. Более того – они продолжают модифицировать и разрабатывать новое бактериологическое оружие, в том числе на территории Украины и других стран СНГ. Это прямое нарушение соответствующего Женевского протокола», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, автор книги: «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации».
«Неудивительно, что США закрывают глаза на использование боевиками ВСУ химоружия в ходе конфликта на Украине. В Вашингтоне игнорируют и публикации в Сети украинских роликов с гибелью российских солдат от отравляющих веществ. А организация, которая должна бороться с этим – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) – находится под контролем американских властей. И это многое объясняет», – указал он.
«Вместе с тем, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин проводит очень активную работу, постоянно подчеркивая позицию Москвы. Мы четко говорим о том, что нарушение международного права, особенно в части запрещения химоружия может ввергнуть мир в абсолютный хаос. Это настоящая угроза. Поэтому Россия на всех площадках выступает против фальсификаций и провокаций с применением химоружия», – подчеркнул он.
Напомним, 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Действие этого документа не ограничено во времени. Участниками протокола сейчас являются 138 государств.
При этом, как позывает практика, ряд государств игнорируют протокол. Так, минэнергетики США выделило 105 млн долларов на исследование эпидемического распространения особо опасных заболеваний. Об этом заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Кроме того, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий, об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество против российских бойцов, в результате чего один военнослужащий получил химический ожог.
Чемпион по футболу СССР Кавазашвили оценил слова украинского футболиста Зинченко о нежелании жать руку россиянам
Не следует обращать внимание на слова украинского футболиста английского «Арсенала Александра Зинченко о нежелании жать руку россиянам, заявил двукратный чемпион СССР по футболу Анзор Кавазашвили.
Кавазашвили в беседе с РИА «Новости», говоря о словах Зинченко, вспомнил поговорку «На больных людей не обижаются».
Он предположил, что никто из россиян сам не захочет жать этому украинскому футболисту руку, и выразил мнение, что Зинченко никому не нужен.
«Подумаешь, сыграл несколько матчей в зарубежных клубах», – добавил чемпион СССР.
По его словам, таких людей вообще не надо замечать, о них не следует говорить и не давать им возможность бравировать.
Напомним, Зинченко в интервью британским СМИ заявил, что никогда не пожмет руку человеку из России, и даже слышать не хочет об этой стране.
В 2015—2016 годах выступал за команду Российской премьер-лиги «Уфа».
Лавров озвучил главный вывод из переговоров Путина и лидеров Африки
Лавров заявил о понимании лидерами Африки истинных причин созданного Западом кризиса
Представители стран Африки продемонстрировали понимание истинных причин того кризиса, который возник из-за политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал это «главным вывод из сегодняшней беседы» президента России Владимира Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки. Также Лавров отметил, что представители стран Африки понимают необходимость «обращения к этим глубинным причинам» для выхода из кризиса. Как заявил министр, требуется выработать «конкретные действия по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте».
Указывается, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована». Как заявили представители стран Африки, она «не конкурирует ни с какими другими», передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что африканские страны «выделяли известные 12 пунктов позиции» Китая, «которая была представлена пару месяцев назад». В частности, «им близки» пункты, направленные против двойных стандартов и в поддержку уважения ко «всем принципам Устава ООН во всей их совокупности».
«Чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделима в глобальном масштабе. Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», – сказал министр.
Как отметил Лавров, Москва согласна с Пекином в том, что страны Европы должны сконцентрироваться на устранении глубинных причин текущего конфликта на Украине и выстраивании справедливой и стабильной архитектуры ЕС. Лавров подчеркнул, что этого Россия и «добивалась долгие годы, и до госпереворота на Украине, и после госпереворота, когда появилась надежда на реализацию минских договоренностей».
Лавров подчеркнул, что Россия в отличие от Запада не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию. По словам министра, «ситуация вокруг Украины сложилась… в результате долгие годы готовившейся Западом гибридной войны против России с превращением Украины в инструмент этой войны по подрыву основ безопасности нашей страны», передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине.
Президент ЮАР перечислил 10 пунктов мирной инициативы по Украине
Президент ЮАР Рамафоса озвучил 10 пунктов мирной инициативы африканских стран по урегулированию ситуации на Украине
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В рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором пункте выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем пункте содержится призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон, передает РИА «Новости».
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после переговоров Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки указывал, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована».
ВКС России уничтожили украинский Ми-24 рядом с Краматорском
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Российские Воздушно-космические силы сбили украинский боевой вертолет Ми-24 в Донецкой народной республике, сообщили в субботу в Минобороны России.
Вертолет сбит в районе города Краматорск истребительной авиацией ВКС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Возле поселка Дачное в ДНР уничтожен радиолокатор обнаружения и наведения целей ЗРК С-300. У поселков Новопавловка (ДНР) и Томарино (Херсонская область) поражены две РЛС обнаружения воздушных целей П-18.
ПВО за сутки перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
Возле поселков Жовтневое, Берестовое (Харьковская область), Молодежное, Лозовое, Опытное (ДНР), Николаевка (ЛНР), Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое (Запорожская область) уничтожено 16 украинских беспилотников.
Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 97 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.
С начала СВО уничтожено 444 самолета, 239 вертолетов, 4668 беспилотников, 426 ЗРК, 10047 танков и других боевых бронированных машин, 1124 машины РСЗО, 5141 орудие полевой артиллерии и минометов.
Ранее на этой неделе российские истребители и ПВО сбили два украинских истребителя Су-27 в ДНР.