Украинский пленный Виталий: Украинцев забирают в армию даже с пороком сердца

Украинских граждан забирают в армию даже с врожденным пороком сердца, рассказал пленный солдат ВСУ Виталий.

Виталий рассказал РИА «Новости», что повестка пришла ему на работу, после чего «поприезжали военкомы». По его словам, создавалась рота «типа теробороны», которая, как обещали, будет охранять школы и больницы. При этом, как рассказал Виталий, он не проходил срочную службу из-за врожденного порока сердца. Ему обещали, что будет «служить дома», если пойдет в армию сейчас.

При этом не было ни медицинской комиссии, «ничего». В военном билете Виталия, по его словам, информация про порок сердца записана, однако украинские военкомы все равно убеждали его пойти служить.

Виталий добавил, что для того, чтобы доказать наличие порока сердца, ему пришлось бы «ехать в институт», потратить много времени, однако забрали бы все равно, но отправили бы в боевую часть. Поэтому, признался пленный украинский военный, он согласился «служить дома, но охранником, грубо говоря, с автоматом».

Ранее сообщалось, что украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан: теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи.