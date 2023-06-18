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Медведев выразил обеспокоенность доступом Байдена к ядерному оружию
Медведев считает «бедой» доступ Байдена к ядерному оружию
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Джо Байдена, который выразил недовольство из-за размещения ядерного оружия России в Белоруссии.
Медведев в Telegram выразил сомнения в когнитивном здоровье Байдена, а также заявил, что тот «погряз в семейной коррупции». Медведев указал, что ядерное оружие США «размещено на просторах Европы в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции». При этом он уточнил, что речь идет об «авиационном боезапасе», а не о «тактическом ядерном оружии». «Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие, – заявил Медведев. – Боже, храни королеву».
Напомним, первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. В марте президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона не отдаст белорусской тактическое ядерное оружие России, но разместит его в республике и обучит военных, как США в Европе.
Состояние здоровья Байдена вызывает обеспокоенность американских избирателей и СМИ, у которых возникают вопросы к его поведению на публике. Так, в субботу Байден завершил выступление в штате Коннектикут об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране словами «Боже, храни королеву». Дежурный по пресс-пулу Белого дома отметил, что никто не имеет представления, почему президент США произнес такие слова.
В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».
Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.
Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
ЮАР сообщила о доставке оружия на российском судне Lady R в декабре
Глава минобороны ЮАР Модисе сообщила о доставке судном Lady R в декабре оружия в страну
Российское судно Lady R, которое в декабре пришвартовывалось в Южно-Африканской Республике, не забирало, а доставило в ЮАР оружие, сообщила глава минобороны ЮАР Танди Модисе.
Модисе заявила, что ЮАР «не сделала ничего плохого», лишь «заказала и получила партию» оружия. По ее словам, речь об оружии, которое страна заказала еще в 2018 году. В ЮАР не грузили оружие на борт Lady R, сказала министр. Как заявила Модисе, проводить расследование нет необходимости, передает РИА «Новости».
Напомним, Lady R находилось на военной базе ЮАР с 6 по 8 декабря. В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети расценил присутствие Lady R в ЮАР как свидетельство поставок вооружений из Южно-Африканской Республики в Россию. Власти ЮАР опровергли его заявление. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место. Как сообщил МИД ЮАР, американский дипломат признал, что перешел черту, и извинился.
Байдена высмеяли за планы построить железную дорогу через Индийский океан
Президент США Байден предложил построить железную дорогу от Тихого до Индийского океана
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Президент США Джозеф Байден заявил о планах строительства железной дороги «из Тихого океана через Индийский океан», его высмеяли за это высказывание в социальных сетях.
США якобы планируют «построить железную дорогу» от Тихого океана к Индийскому океану, заявил глава американского государства на ежегодном ужине со своими избирателями-экологами, пишет Fox News. В этой же речи он также рассказал об идее возвести в Анголе одну из крупнейших солнечных электростанций в мире.
Его высказывание быстро распространилось в социальных сетях, один из пользователей в Twitter (заблокирован в России) иронично назвал план Байдена «океанским поездом».
«Это будет потрясающая железная дорога», – пошутил в Twitter консультант Республиканской партии Мэтт Уитлок.
Внимание к физическому и психическому здоровью Байдена приковано на протяжении всего его президентства. В мае обсуждалось очередное видео, на котором Байден споткнулся.
В начале июня президент США на торжественной церемонии в Академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал, а после возвращения в Вашингтон ударился головой при выходе из вертолета.
Сечин: Раздутый госдолг США навис угрозой над странами АТР
Глава «Роснефти» Сечин: Раздутый госдолг США навис угрозой над странами АТР
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Раздутый госдолг США навис угрозой над его основными держателями –странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин.
По его словам, в течение последних 30 лет американский госдолг подскочил в 10 раз с 3 трлн до 32 трлн долларов, что само по себе вдвое опережает экономический рост, передает РИА «Новости».
Глава «Роснефти» добавил, что расходы на обслуживание госдолга могут достичь 1 трлн долларов в год, что является «пятой частью бюджета, и эта цифра растет».
Сечин подчеркнул, что основным держателем американского долга и является ряд стран АТР, именно над ними нависла основная угроза.
Ранее стало известно, что объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 трлн долларов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что США подрывают доверие к своей валюте собственными политически недружественными действиями.
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Россиянина арестовали по обвинению в кибератаках в США
Российского гражданина Руслана Астамирова арестовали в штате Аризона, его считают причастным к кибератакам с применением вирусов-вымогателей, сообщила прокуратура штата Нью-Джерси, где, по мнению правоохранителей, были совершены преступления.
Россиянину предъявили обвинения в распространении многочисленных вирусов-вымогателей LockBit и других кибератаках, сообщили в прокуратуре, передает ТАСС.
Эти атаки якобы проводились на компьютерные системы в США, Азии, Европе и Африке. Астамирова арестовали в Аризоне, теперь он предстать перед судом этого штата.
Ранее арестованный в Швейцарии россиянин Владислав Клюшин отказался от сделки со следствием в США. Его считают причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.
Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления
Американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
Киев должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса, сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны военного блока согласны, что Украина должна стать членом организации. При этом Киев должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать его членство в альянсе в принципе.
Байден раскритиковал корреспондента за вопрос об Украине
Президент США Байден раскритиковал корреспондента из-за вопроса о досье ФБР по поводу Украины
Президент Соединенных Штатов Джо Байден раскритиковал журналиста из-за вопроса о досье ФБР по поводу Украины.
«Почему вы задаете такой тупой вопрос?» – цитирует РИА «Новости» слова американского лидера.
Уточним: журналист спросил у Байдена, почему тот фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве «большого человека».
Ранее Wall Street Journal заявила об имеющемся у Москвы «опасном компромате» на власти США.
Пентагон признался в нескорых поставках F-16 Киеву
Глава комитета начальников штабов США Милли заявил о нескорых поставках F-16 Киеву
Страны Запада далеки от реализации проекта по поставкам киевскому режиму американских истребителей F-16, заявил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Многие страны находятся на ранней стадии планирования программы поставок самолетов Киеву, заявил Милли, передает ТАСС.
Нидерланды и Дания намерены взять на себя ведущую роль в планировании этой работы, но называть конкретную дату пока преждевременно, сказал генерал.
До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что ждет от стран Европы «мощное» количество истребителей F-16, но инфраструктуры на Украине для них пока нет.
В Общественной палате указали на нарушение США и Украиной протокола о запрете химоружия
Член ОП Григорьев: Запад игнорирует Женевский протокол о запрещении химоружия
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США всячески игнорируют все нормы Женевского протокола. И в первую очередь это касается действий ВСУ на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении на войне химического и биологического оружия.
«США до сих пор не уничтожили свое химоружие в нарушение взятых на себя обязательств. Более того – они продолжают модифицировать и разрабатывать новое бактериологическое оружие, в том числе на территории Украины и других стран СНГ. Это прямое нарушение соответствующего Женевского протокола», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, автор книги: «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации».
«Неудивительно, что США закрывают глаза на использование боевиками ВСУ химоружия в ходе конфликта на Украине. В Вашингтоне игнорируют и публикации в Сети украинских роликов с гибелью российских солдат от отравляющих веществ. А организация, которая должна бороться с этим – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) – находится под контролем американских властей. И это многое объясняет», – указал он.
«Вместе с тем, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин проводит очень активную работу, постоянно подчеркивая позицию Москвы. Мы четко говорим о том, что нарушение международного права, особенно в части запрещения химоружия может ввергнуть мир в абсолютный хаос. Это настоящая угроза. Поэтому Россия на всех площадках выступает против фальсификаций и провокаций с применением химоружия», – подчеркнул он.
Напомним, 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Действие этого документа не ограничено во времени. Участниками протокола сейчас являются 138 государств.
При этом, как позывает практика, ряд государств игнорируют протокол. Так, минэнергетики США выделило 105 млн долларов на исследование эпидемического распространения особо опасных заболеваний. Об этом заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Кроме того, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий, об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество против российских бойцов, в результате чего один военнослужащий получил химический ожог.
Политолог: Экономика России приобрела дополнительную устойчивость к внешнему давлению
Политолог Мартынов: Путин в выступлении на ПМЭФ подтвердил конец неоколониальной системы Запада
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Россия продемонстрировала готовность ответить на действия Запада. Благодаря политике президента, страна смогла не только выйти на рекордные показатели в ряде секторов экономики, но и увеличить внешнеторговый оборот с рядом стран. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
«В выступлении Путина на пленарном заседании ПМЭФ особо важным было отражение корректировки российской экономической политики в связи с условиями, в которых оказался мир. Так, президент РФ отметил переход нашей страны на качественно новый уровень развития – к суверенной экономике, которая не просто реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос», – пояснил Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.
«Глава государства также подтвердил конец неоколониальной системы Запада. Он определил эти глобальные изменения уже как свершившийся факт. По сути, он указал, что западный антироссийский блок уже находится в эндшпиле. Недаром Россия вышла на рекордные показатели в ряде секторов экономики и в разы увеличила внешнеторговый оборот с некоторыми странами, ставшими нашими приоритетными партнерами», – сказал собеседник.
«Нынешнее положение дел в мире США и их сателлиты модерировали сами. Путин с настойчивостью университетского профессора предупреждал Запад о негативных последствиях запущенных ими процессов. Об этом президент говорит еще со времен своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году», – напомнил аналитик.
«События последнего года поспособствовали ускоренному переходу к полной суверенности и дополнительной устойчивости России по отношению к внешнему давлению. Это был ответ Москвы на политику Запада. В итоге мы стали быстрее осваивать передовые технологии, развивать новые современные индустриальные мощности. Все это ведет к экономическому росту, который является инструментом повышения благосостояния наших граждан», – подчеркнул эксперт.
«Залогом успеха является тот факт, что в России ведется ответственная, сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика, наращиваются производительные силы и сфера услуг, укрепляется инфраструктурная сеть, осваиваются передовые технологии, создаются целые отрасли. При этом мы адресно помогаем наиболее нуждающимся слоям общества и занимаемся другими социальными активностями», – добавил политолог.
Президент России Владимир Путин выступил в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он сказал что, его речь будет посвящена развитию России и планам страны по самым разным направлениям. Она оказалась рекордной по продолжительности за последние десять лет – около 1 часа и 20 минут.
Большая часть выступления касалась экономики – президент говорил о том, как экономическая система России выстояла под давлением санкций, о поддержке бизнеса, возможности возврата ушедших мировых брендов, изменениях во внешней торговле и рассказал, какой в целом должна быть новая экономика России.
Глава государства указал: на международных рынках у России есть недоброжелатели, не желающие конкуренции, они сдерживают новые центры развития. Но этим только «отменяют собственную деловую репутацию». Расширяются расчеты в национальных валютах, в приоритете для Москвы – государства БРИКС и ШОС. С Китаем уже наладили платежи как в рублях, так и в юанях.
Государство, по словам главы государства, также нарастило финансовые возможности для выполнения социальных обязательств. Уязвимым категориям оказывается адресная поддержка, с прошлого года 1,7 млн человек вышли из-за черты бедности. Индексируются социальные выплаты.
Байден закончил речь об огнестрельном оружии фразой «Боже, храни королеву»
Президент США Байден закончил выступление об огнестрельном оружии фразой «Боже, храни королеву»
Президент США Джозеф Байден завершил выступление в штате Коннектикут об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране словами «Боже, храни королеву».
Дежурный по пресс-пулу Белого дома отметил, что последней репликой Байдена было: «Боже, храни королеву, парень». Он также пояснил, что никто не имеет представления, почему президент США произнес такие слова.
Никаких объяснений не последовало и из Белого дома, передает ТАСС.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил о планах строительства железной дороги «из Тихого океана через Индийский океан», его высмеяли за это высказывание в социальных сетях.
Захарова заявила об угрозах Запада разным странам для отказа от участия в ПМЭФ
Представитель МИД Захарова: Россия знает об угрозах Запада разным странам для отказа от участия в ПМЭФ
Запад давил буквально на каждую страну и угрожал для отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат рассказала, что США писали письма странам, угрожали в ходе встреч для отказа от посещения ими ПМЭФ, передает ТАСС.
По ее словам, во время так называемых «бесед» внушались идеи, что ехать на форум нельзя, угрожали последствиями, говоря об очередном пакете санкций, чтобы все подумали хорошенько, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление Путина на ПМЭФ услышат на Западе.
Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом»
Песков заявил, что СВО продолжается как «война между Москвой и коллективным Западом»
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Специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков счел суверенитет Украины «весьма абстрактным понятием» и заявил, что «у Украины нет суверенитета», как нет «воли, желания, возможности заявлять какую-то суверенную позицию». По его словам, Вашингтон указывает Киеву «что надо делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Как заявил пресс-секретарь президента России, вмешательство НАТО осложнило ситуацию и сделало ее «непредсказуемее», но «на общий исход событий» не повлияет – Россия добьется поставленных целей, передает ТАСС.
Комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, Песков заявил, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», сказал он.
У России «есть политическая воля» для диалога с Украиной, но «диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», сказал Песков. Он подчеркнул, что «режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной». Кроме того, Песков указал, что Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения.
Напомним, в рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
Депутат Госдумы объяснил, как США приближают закат эры доллара
Депутат Госдумы Аксаков заверил, что США делают все для неминуемого заката эры доллара
В Соединенных Штатах подрывают доверие к своей валюте собственными политически недружественными действиями, заявил на полях ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, руководитель Минфина США Джанет Йеллен в конгрессе сама подтвердила, что интерес к доллару резко сократился, и она сама сказала, что это связано, в том числе с политическим фактором, передает РИА «Новости».
Аксаков подчеркнул, что сокращение доли доллара в международных расчетах станет ударом по экономике США и по их финансовой системе, так как они не смогут платить по долгам.
«Триллионы долларов, которые Америка заняла за рубежом, могут оказаться фантиками, пустышками. И это большой риск», – добавил депутат.
Ранее стало известно, что объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 трлн долларов.
Напомним, 1 июня Палата представителей поддержала повышение потолка госдолга США. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти объявили, что окончательно договорились о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов до 2025 года.
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Медведев: Если Киев не может войти в НАТО в ходе конфликта, то он станет перманентным
Медведев прокомментировал слова Столтенберга о невозможности принять Украину в альянс во время конфликта с Россией
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя о слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о невозможности принять Украину в альянс во время российской спецоперации, заявил, что России не нужна Украина в составе НАТО, а значит, для нынешнего киевского режима конфликт будет перманентным.
Медведев обратил внимание на заявление Столтенберга, исключившего вступление Украины в альянс во время конфликта с Россией. В этой связи Медведев в Telegram напомнил, что Москве не нужна Украина в НАТО. По его словам, это значит, что конфликт на Украине станет перманентным, а новый политический режим в Киеве в НАТО «точно не попросится».
Ранее Столтенберг в очередной раз заявил, что вступление Украины в НАТО во время конфликта невозможно. «Все страны НАТО согласны, что Украина станет членом организации, но ни одно из государств альянса, ни даже Украина не ждут того, что страна присоединится к организации во время войны», – сказал Столтенберг, добавив при этом, что двери альянса открыты, передает ТАСС.
Тем временем New York Times писала, что пяд членов Североатлантического альянса оказывают давление на президента США Джо Байдена, требуя ускорить принятие Украины в НАТО.