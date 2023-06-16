Путин поблагодарил президента ОАЭ за гуманитарную помощь в ходе украинского конфликта

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов в ходе украинского конфликта.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поблагодарил его за помощь в решении гуманитарных вопросов в ходе украинского конфликта.

«Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении», – заявил Путин.

Он отметил, что власти ОАЭ в том числе оказали помощь в обмене удерживаемыми лицами. Путин подчеркнул, что эти усилия «имеют значение для конкретных людей, а это всегда самое главное».

Российский лидер также отметил, что для России ОАЭ очень хороший и комфортный партнер. «Экономика, социальная сфера Эмиратов под вашим руководством развивается очень активно, и в этом смысле, конечно, для нас Эмираты – очень хороший и комфортный партнер», – заявил президент, добавив, что «отношения между Россией и Эмиратами развиваются весьма успешно».



Путин на полях ПМЭФ в пятницу проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как ожидается, Путин и Нахайян обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в дальнейшем торгово-экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими государствами.