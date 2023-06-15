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Путин встретил президента Алжира в Кремле
Российский лидер Владимир Путин встретил алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна в Кремле
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Началась церемония встречи президента Алжира Абдельмаджида Теббуна российским лидером Владимиром Путиным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Известно, что кортеж Теббуна остановился у главного входа в Большой Кремлевский дворец, сам президент Алжира приехал в «Аурусе».
Путин и Теббун вышли навстречу друг другу с разных концов зала БКД. Лидеры встретились, поприветствовали друг друга рукопожатием и обменялись парой реплик. Оркестр исполнил государственные гимны двух стран, передает ТАСС.
Для встречи лидера возле Кремля выстроен почетный караул.
Планируется, что лидеры проведут переговоры с участием делегаций в узком и расширенном составах, после чего выступят с заявлением для СМИ по итогам.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Теббун подпишут ряд документов, включая декларацию об углубленном стратегическом сотрудничестве двух стран.
Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам
Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла».
«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
Путин пошутил над Эрнстом за шампанским
Президент Владимир Путин на встрече после вручения государственных наград в День России пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.
Глава государства заметил отсутствие бокала с шампанским в руках у гендиректора телеканала, передает РИА «Новости».
«Деятелям искусства? Не?» – сказал президент Эрнсту.
«Не», – улыбнулся в ответ руководитель Первого канала и взял бокал.
«Боится, развяжет его», – пошутил Путин.
На церемонии вручения премий глава государства комментировал слова Эрнста о том, что кино – не развлечение, а его смысл заключается в формировании «образа мысли».
«Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого», – отмечал президент.
Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники
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Потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил президент России Владимир Путин во вторник.
Структура потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятная», потери украинских военных приближаются к катастрофическим, заявил глава государства, передает ТАСС.
Они потеряли более 160 танков в ходе контрнаступления, ВС России – 54 танка. При этом потери российских военных при отражении украинского контрнаступления в 10 раз меньше, чем у украинских. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ составляет 50/50, указал президент.
ВСУ потеряли порядка 25-30% поставленной из-за границы техники, добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков контрнаступления ВСУ не имели успеха. Ряд атак, которые украинские военные провели 13 июня, привели к тому, что они потеряли несколько танков и бронемашин.
Ранее Минобороны России публиковало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении. В ролике замечены немецкие Leopard и американские БМП Bradley.
Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» фильм «Хитровка. Знак четырех»
Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» новый фильм «Хитровка. Знак четырех»
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Президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий сказал режиссеру Карену Шахназарову, что не успел посмотреть его фильм «Хитровка. Знак четырех» и в шутку попросил его «передать флешечку» с лентой.
«Фильм ваш новый никак не могу посмотреть, – сказал Путин режиссеру, передает ТАСС. – Флешечку дайте», – с улыбкой добавил президент.
В ответ Шахназаров пригласил Путина посетить концерн «Мосфильм», чтобы осмотреть недавно построенные там объекты.
Режиссер отметил, что десять лет назад глава государства поддержал идею создания новых объектов на «Мосфильме», и выразил благодарность.
«Мы же с вами договорились. У нас все работает», – ответил Путин.
Фильм «Хитровка. Знак четырех» рассказывает о Москве 1902 года, режиссер Константин Станиславский, пытаясь найти вдохновение, знакомится с жизнью городского «дна», и обращается к знатоку Владимиру Гиляровскому.
Они отправляются на Хитровку и начинают расследование убийства местного жителя – индийца-сикха. Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, Станиславского – Константин Крюков.
Напомним, Путин наградил Шахназарова, режиссер отметил, что для него быть гражданином России – честь.
Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
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Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров
Комментируя заявление президента России Владимира Путина по зерновой сделке, представитель американского Совета нацбезопасности Белого дома призвал обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.
Как заявили в Белом доме, «мир заслуживает уверенности в том», что коридор продолжит функционировать «на стабильной основе» и что продовольствие «попадет на мировые рынки». Вашингтон призвал Москву не угрожать поставкам. В США считают сложившуюся ситуацию «достойной сожаления», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, Путин указал, что большая часть украинского зерна поступает не нуждающимся странам, а благополучным государствам Евросоюза, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. Кроме того, он отметил использование Киевом зерновых коридоров в военных целях. Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки.
Путин: Bradley и Leopard прекрасно горят, как и предполагалось
Боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да. Там боекомплекты внутри танков срабатывают, там все разлетается в разные стороны», – цитирует его ТАСС.
При этом Путин заметил, что ВС России уничтожают не только технику из стран НАТО, но и ту, что была произведена еще в СССР. «Я сказал – 25-30% от поставленной техники уничтожено», – уточнил он.
Ранее Путин заявил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.
Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, включая США
Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, в том числе и США
В случае третьей мировой войны победителей не будет, в том числе победить не смогут и США, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«[США] делают вид, что не боятся [эскалации конфликта]. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США сильно заблуждаются, думая, что «самосохранение» Штатов в случае угрозы третьей мировой войны обеспечено.
Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки
Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
Путин подчеркнул, что большая часть украинского зерна все равно идет в благополучные страны Евросоюза.
«Мы это понимаем. Мы сознательно пошли на это (зерновую сделку), чтобы поддержать развивающиеся страны – наших друзей, и для того, чтобы добиться снятия санкций с нашего сельхозсектора. Нас обманули в очередной раз», – цитирует его ТАСС.
Также Путин добавил, что в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит, а коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников. «Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки», – отметил он.
По словам Путина, Россия готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объем зерна, который сейчас идет с Украины, в случае входа из зерновой сделки Москвы.
Ранее Москва обвинила Запад в нарушении трех из пяти условий зерновой сделки.
Путин заявил, что командный состав ВС России должен состоять из участников боевых действий
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Руководство российской армии должно состоять из проверенных боевыми действиями военных, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками СВО в госпитале Минобороны в Красногорске.
«Я считаю, что кто хочет из вас, тот мог бы начать следующую ступень – пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооруженным силам», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что именно из таких военных, как они, должен комплектоваться командный состав ВС России, из тех, кто прочувствовал на себе, что такое боевые действия, и из тех, кто не дрогнул и исполнил свой долг до конца.
Он предложил участникам СВО подумать о дальнейшей учебе по военной линии.
«Те, кто хочет остаться, было бы правильным сделать следующий шаг - получить соответствующее образование», – приводит слова президента РИА «Новости».
Путин в День России после вручения государственных наград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь имени Вишневского.
Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки
Глава государства Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры при условии наличия медицинской справки.
Опубликованный на сайте правительства документ указывает, что основной закон дополняется новым положением – детей можно будет допускать до занятий физкультурой только при наличии медицинской справки, выданной по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся.
Кроме того, дополнительно в обязанности школы добавляется необходимость обеспечивать организацию оказания первой помощи детям – это смогут делать учителя и другие лица при наличии подготовки.
Также в пояснительной записке к закону отмечено, что школа будет обязана отслеживать рост «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства».
Военкор: Путин в вопросах СВО постоянно держит руку на пульсе
Военкор Коц: Путин сопоставляет информацию об СВО из разных источников и держит руку на пульсе
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Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами продемонстрировала, что президент России постоянно держит руку на пульсе в вопросах специальной военной операции на Украине, сообщил один из участников встречи, военкор Александр Коц.
Как пишет Коц в Telegram, «в эфире был раскрыт секрет, что это не первая встреча президента с военкорами». Однако, по его словам, новая встреча прошла в «расширенном» составе – прежде «встречи были не такие многочисленные».
По мнению Коца, Путин продемонстрировал искренность и заинтересованность, поскольку осознает, что военкоры задают не только собственные вопросы, но и вопросы «от тех, кто выполняет боевые задачи на передовой», от мирных жителей как новых территорий, так и приграничных старых территорий России.
Коц, комментируя формат общения с президентом, заявил, что произошли «обмен мнениями» и «сверка часов». По словам военкора, на одной из прошлых встреч Путин назвал журналистов «передовым разведотрядом». «То есть мы доносим до него информацию, а он сопоставляет это с тем, что он получает из других источников. Ему это важно», – говорится в сообщении.
«Это не значит, что он все наши слова слепо принимает на веру – это не того уровня государственный деятель», – подчеркнул Коц, отметив, что разговор при этом шел «о тех болевых точках», которые военкоры видели «своими глазами» и «о которых говорят люди». В связи с чем беседа была «возможностью что-то оперативно донести», в том числе информацию о ситуации на Запорожском направлении.
«При этом, мы четко почувствовали, что и он руку постоянно держит на пульсе – очень хорошо ориентируется и в географии, в топонимах», – отметил Коц. Как подчеркнул военкор, Путин «показал, что он общается не только с генералитетом, а регулярно звонит офицерам в зону боевых действий, начиная с батальонного уровня», а «иногда и ниже».
Напомним, провел встречу с военными корреспондентами. Во встрече участвовали корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов
Путин провел встречу с военными корреспондентами
Песков: Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, во встрече участвуют корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов, передает ТАСС.
В июне прошлого года сообщалось, что Путин провел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с военными корреспондентами. Тогда глава государства «ответил на ряд вопросов» и «отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой».
Путин посетил госпиталь Минобороны и пообщался с ранеными военнослужащими
Центральный военный госпиталь Минобороны им. Вишневского в Подмосковье посетил президент Владимир Путин.
Глава государства посетил госпиталь после церемонии вручения государственных наград, на месте его встретили министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов, передает ТАСС.
Президент вручил награды и пообщался с лечащимися военнослужащими.
В госпитале лежат раненные во время СВО бойцы.
В мае глава государства подписал указ о присуждении премии Жукова врачам этого госпиталя за достижения в области реабилитации. Лауреатами в области военной науки стали глава госпиталя Есипов, врач-методист Владимир Бакшеев и начальник центра кардиохирургии Александр Лищук.
Их наградили за работу «Инновационные и гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля».