Кремль: Путин и президент Алжира подпишут декларацию об углубленном партнерстве

Российский лидер Владимир Путин и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун подпишут ряд документов, включая декларацию об углубленном стратегическом сотрудничестве двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, будет подписан целый ряд документов, а также важная декларация об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами, передает ТАСС.

Также Песков отметил, что переговоры президентов будут включать в себя беседу как в узком, так и в расширенном составе в Георгиевском зале.

Кроме того, представитель Кремля заверил, что Путин «даст государственный обед в честь гостя из Алжира».

Ранее сообщалось, что президент Алжира впервые прибыл в Москву с государственным визитом.

