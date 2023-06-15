ЮАР сообщила о доставке из России оружия на судне Lady R в декабре

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15 июня, четверг  |  Последнее обновление — 03:30  |  vz.ru
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Россия идет к независимости в гражданской авиации

Россия создаст собственный дальнемагистральный самолет United Aircraft Corporation/Global Look Press
Россия не оставляет планов создать всю линейку гражданских самолетов полностью отечественного производства. На подходе региональный SSJ-100 New, следом – новейший среднемагистральный МС-21, а в более отдаленной перспективе у России появится собственный дальнемагистральный лайнер. Зачем нам нужна такая машина и когда она появится? Подробности...
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Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Спасти США от краха может только Россия

Совет Безопасности ООН давно нуждается в реформировании LI MUZI/Global Look Press
У Соединенных Штатов появились собственные идеи по поводу того, как реформировать ключевой инструмент международного сотрудничества – Совбез ООН. Что именно хочет осуществить Вашингтон, почему ему неизбежно понадобится помощь России и в каких еще областях США остро нуждаются в российском содействии? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Бедным предлагают смерть вместо помощи

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
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Косово взбунтовалось против Запада

Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ЮАР сообщила о доставке из России оружия на судне Lady R в декабре
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    В США объяснили активностью России отправку на Ближний Восток самолетов F-22 Делимханов лично опроверг слухи о своем ранении Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг Россиянку не допустили к ЧЕ–2023 по фехтованию из-за жалоб Украины
    Сальдо: Плотину Каховской ГЭС можно восстановить От нефтяных компаний потребовали увеличения продаж бензина на бирже Минфин объяснил отказ от повышения НДФЛ для уехавших из страны россиян В Киеве предложили установить памятник убившей россиянина в Египте акуле

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    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Видео

    ненормальная дипломатия


    Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

    расширение организации


    Как Египет усилит БРИКС

    реформа совбеза ООН


    Спасти США от краха может только Россия

    дальнемагистральный лайнер


    Россия идет к независимости в гражданской авиации

    президент Франции


    Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

    коммерческие соображения


    США заставят воевать Украину старыми урановыми снарядами

    немилосердное отношение


    Максим Соколов: Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

    личная автономия


    Сергей Худиев: Зачем помогать бедным, если их можно убить

    реваншизм-фашизм


    Владимир Можегов: Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

    ЮАР сообщила о доставке из России оружия на судне Lady R в декабре

    Глава минобороны ЮАР Модисе сообщила о доставке судном Lady R в декабре оружия из России
    		   
    15 июня 2023, 03:30
    Фото: WION/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Судно Lady R, которое в декабре пришвартовывалось в Южно-Африканской Республике, не забирало, а доставило в ЮАР оружие из России, сообщила глава минобороны ЮАР Танди Модисе.

    Модисе заявила, что ЮАР «не сделала ничего плохого», лишь «заказала и получила партию» оружия. По ее словам, речь об оружии, которое страна заказала еще в 2018 году. В ЮАР не грузили оружие на борт Lady R, сказала министр. Как заявила Модисе, проводить расследование нет необходимости, передает РИА «Новости».

    Напомним, Lady R находилось на военной базе ЮАР с 6 по 8 декабря. В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети расценил присутствие Lady R в ЮАР как свидетельство поставок вооружений из Южно-Африканской Республики в Россию. Власти ЮАР опровергли его заявление. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место. Как сообщил МИД ЮАР, американский дипломат признал, что перешел черту, и извинился.


    В США допустили полное вымирание украинского народа
    American Conservative: США допускают полное вымирание украинцев
    		   
    12 июня 2023, 18:35
    Фото: Sean Kilpatrick/STRSKP/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский план по украинскому конфликту может закончиться тем, что ради выгоды Белого дома вымрут все украинцы, считает обозреватель Питер ван Бурен.

    Вашингтон улучшил очередную стратегию – «Доктрину Байдена» (президент США Джо Байден), предполагающую извлечение максимальной выгоды из вооруженного конфликта без активного участия США, отметил Бурен в материале для American Conservative, передает РИА «Новости».

    При этом план предполагает игнорирование человеческих жертв, указал обозреватель.

    По его мнению, Украина встала в один ряд с Вьетнамом, Ираком и Афганистаном, США не желают завершения конфликта, потому шлют военную помощь киевскому режиму.

    Американскому руководству безразлично число погибших украинцев и разрушение страны, так как процесс восстановления может стать еще одним источником прибыли для США.

    Коментарии (35)
    Блинкен заявил о максимально возможном расширении поддержки контрнаступления Киева

    12 июня 2023, 21:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    Западные страны желают увеличить поддержку контрнаступления киевского режима максимально возможным образом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Запад продолжит расширение поддержки киевского режима, чтобы тот смог добиться успеха на поле боя, также важна поддержка Украины, чтобы в будущем «создать сильный потенциал сдерживания и обороны», сказал Блинкен, передает ТАСС.

    Это необходимо, если в будущем Россия решит предпринять «еще одну агрессию», на этот случай Украине нужна дополнительная поддержка.

    Украинской стороне важны «военная сила» и «экономическая и демократическая сила», чтобы страна могла «не просто выжить, а процветать в перспективе».

    НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал Блинкен.

    По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым» и «прочным».

    Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет никакой дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что это понесло катастрофические последствия для украинцев.

    Ранее военкоры сообщали, что украинские вооруженные силы начали менять тактику наступления.

    Коментарии (37)
    Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли
    Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине
    		   
    12 июня 2023, 04:59
    Фото: imago stock&people/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС.

    Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира.

    Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе  в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить.

    Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.

    Коментарии (14)
    В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО
    Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО

    12 июня 2023, 04:52

    Текст: Антон Никитин

    Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО.

    В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск.

    В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали .

    Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии.

    Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления.

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    В ICAN обвинили США в тайном размещении 150 ядерных боеголовок в Европе
    		   
    12 июня 2023, 20:21
    Фото: Martin Divisek/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон расположил порядка 150 ядерных боезарядов на европейских авиабазах без официальных заявлений, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

    Ядерные боеприпасы расположили в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии, заявила Сандерс-Закре, передает РИА «Новости».

    Она упомянула Кубинский ракетный кризис, и указала, что подобные действия – потенциальный триггер, увеличивающий риск ядерного конфликта. Призывающие к прозрачности в отношении ядерного оружия страны ЕС «откровенно лицемерят», указала Сандерс-Закре.

    ICAN была создана в 2007 году, она содействует утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.

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    В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
    Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров

    13 июня 2023, 23:50

    Текст: Антон Антонов

    Комментируя заявление президента России Владимира Путина по зерновой сделке, представитель американского Совета нацбезопасности Белого дома призвал обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.

    Как заявили в Белом доме, «мир заслуживает уверенности в том», что коридор продолжит функционировать «на стабильной основе» и что продовольствие «попадет на мировые рынки». Вашингтон призвал Москву не угрожать поставкам. В США считают сложившуюся ситуацию «достойной сожаления», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Напомним, Путин указал, что большая часть украинского зерна поступает не нуждающимся странам, а благополучным государствам Евросоюза, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. Кроме того, он отметил использование Киевом зерновых коридоров в военных целях. Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки.

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    В США признали, что санкции мотивируют страны искать альтернативу доллару
    		   
    13 июня 2023, 21:15
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Санкции, которые вводит США, мотивируют другие страны идти на поиски альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

    Она признала этот факт, отметив, что страны мотивированы на поиск иных финансовых инструментов, нежели использовать доллар, передает РИА «Новости» ее слова, сказанные на слушаниях.

    Но, по мнению Йеллен, сейчас все же для большинства стран не существует значимых путей обхода использования доллара.

    Ранее сообщалось, что Пакистан впервые оплатил партию российской нефти китайскими юанями, а не долларами.

    Коментарии (5)
    Захарова: США доказывают суть термина «англосаксы» передачей урановых снарядов ВСУ
    Захарова отреагировала на планы США передать Украине танковые снаряды с ураном
    		   
    13 июня 2023, 16:15
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Англосаксы – это политическая смычка между Лондоном и Вашингтоном. Передача урановых боеприпасов доказывает этот факт, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее стало известно, что Штаты могут передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

    «Это лучшее доказательство того, что термин «англосаксы», который отрицают в США и Британии, реален. Англосаксы – это политическая смычка между Лондоном и Вашингтоном, которая реализует неоколониальную политику», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Их планы направлены, в том числе на коррекцию и вымарывание из политической политуры неугодных им стран и народов. Использование радиоактивных веществ в отношении славянских народов – один из приемов», – заключила дипломат.

    Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Источники газеты в американском правительстве подчеркивают, что в настоящее время особых препятствий для утверждения подобной помощи ВСУ нет.

    При этом некоторые чиновники опасаются, что передача этих снарядов может стать причиной критики действий Вашингтона, поскольку данное вооружение представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды. Подчеркивается, что причиной решения об отправке боеприпасов с обедненным ураном стало желание США поставить Украину в более сильную позицию на возможных мирных переговорах.

    Однако в Сети высказываются и другие версии. «Данное решение США выглядит достаточно логичным и предсказуемым, поскольку ввиду сжатости сроков передачи танков Abrams Украине (планируемой уже в сентябре) у американцев просто нет времени изготовить для них экспортные бронебойные подкалиберные снаряды серии КЕ-W с сердечниками из вольфрамового сплава. Украина таким образом, наряду с Польшей, станет первым зарубежным получателем снарядов серии М829 с обедненным ураном», – пишут эксперты Центра анализа стратегий и технологий в своём Telegram-канале.

    В результате США могут стать второй страной, которая передает подобные боеприпасы Украине. Первой стала Британия. Напомним, Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».

    Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов.

    В России заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном направлены на эскалацию конфликта. Эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Позже белградский политолог Стеван Гайич в беседе с газетой ВЗГЛЯД уличил Лондон в попытке устроить урановый геноцид на Украине.

    Кроме того, в мае стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщал украинский портал SaveEcoBot. Также в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком.

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    Politico: ЦРУ призывало Украину не взрывать газопровод «Северный поток»
    		  
    13 июня 2023, 21:39
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Представители американской разведки обращались к Киеву за несколько месяцев до инцидента с подрывом газопроводов «Северный поток» с просьбой не делать этого, пишет Politico.

    Издание отмечает, что якобы это произошло еще прошлым летом после того, как США получили подробную информацию от Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) об украинских планах.

    Согласно отчету MIVD, руководил операцией главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный. В процессе участвовала небольшая группа водолазов, передвигавшаяся на парусном судне.

    Ранее сообщалось, что территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков».

    Коментарии (15)
    В США объяснили активностью России отправку на Ближний Восток истребителей F-22
    		   
    14 июня 2023, 21:22
    Фото: U.S. Air Force/Tech. Sgt. Ben Bloker
    Текст: Ольга Иванова

    США отправили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22 из-за активности в регионе ВВС России, сообщило Центральное командование Пентагона.

    Уточняется, что F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности Центрального командования, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.

    Коментарии (4)
    Россия и США нарастили число ядерных боеголовок на фоне конфликта на Украине
    SIPRI: Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок на фоне СВО

    12 июня 2023, 08:23

    Текст: Вера Басилая

    Ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне российской спецоперации на Украине число развернутых ядерных боеголовок быстро растет, следует из данных исследований Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

    Согласно статистическим данным, которые приводит институт, в январе 2023 года у России, США, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Северной Кореи и Израиля суммарно было 12512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 хранились на складах потенциального пользования, что на 86 единиц больше, чем в прошлом году. В докладе SIPRI отмечается, что 2 тыс. боеголовок были приведены в состояние повышенной боеготовности, пишет РБК.

    При этом лидерами по числу развернутых ядерных боеголовок являются Россия и США. У Вашингтона – 1770 единиц, в прошлом году было 1744,  у Москвы развернуто 1674 единиц, в прошлом году было 1588.

    В общей сложности, Россия и США обладают 90 % ядерного оружия в мире.

    Ранее в Китае заявили, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха».

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    Американский публицист не назвал виновного в подрыве Каховской ГЭС
    Американский публицист Херш отказался называть в интервью виновного в уничтожении плотины Каховской ГЭС

    12 июня 2023, 05:46

    Текст: Антон Никитин

    Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш отказался высказывать в интервью свое мнение о том, кто уничтожил плотину Каховской ГЭС.

    В интервью, вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, Херш сказал, что у него есть идея и ему кажется, что он знает, что именно произошло с Каховской ГЭС, но он не готов говорить об этом прямо сейчас, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС территорий спасли более 7 тыс. человек.

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    Антонов: Россия находится на правильной стороне истории
    Посол РФ в США Антонов: Россия находится на правильной стороне истории, время расставит все по своим местам
    		   
    13 июня 2023, 01:01
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Россия находится на правильной стороне истории, время расставит все по своим местам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

    Как заявил Антонов в ходе выступления на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России, Россия доказала, что является надежным партнером для всех, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и баланса интересов, передает ТАСС.

    Он выразил уверенность, что Россия находится на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам. Он также отметил, что возвращение к принципу неделимости безопасности – единственный способ предотвращения конфликтов в будущем.

    Ранее президент Сербии Александар Вучич предупредил о грядущей эскалации конфликта на Украине. Между тем американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни Киеву, ни действующей администрации США, ни Североатлантическому альянсу.

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    Захарова обвинила США в вовлеченности в экстремистскую деятельность
    Захарова объяснила отказ Белого дома обсуждать подрыв «Северных потоков» вовлеченностью США в экстремизм
    		   
    14 июня 2023, 00:27
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась обсуждать подрыв «Северных потоков», поскольку США вовлечены в преступную экстремистскую деятельность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, объясняя «скромность» Жан-Пьер, заявила в Telegram, что в данном случае «каждое слово может свидетельствовать против самих» США. Она напомнила, как глава американского государства Джо Байден публично обещал уничтожить трубопровод, а Госдеп «лихо развил тему».

    Как отметила Захарова, американские власти «регулярно рассуждают на темы, где есть возможность обвинить Россию», при этом «ни ЦРУ, ни правоохранительные органы им не требуются». «Что-то сломалось на этот раз, видимо», – заявила она.

    Напомним, СМИ заявили, что за несколько месяцев до инцидента с подрывом газопроводов ЦРУ призывало Украину не делать этого. Жан-Пьер заявила, что «не может комментировать» эту тему и предложила «обратиться к ЦРУ».

    В свою очередь, Wall Street Journal пишет, что ЦРУ потребовали от Киева отказаться от планов атаки, Украина согласилась. После этого, по версии издания, ЦРУ сообщили Европе, что угроза атаки снизилась и что Киев более не разрабатывал такую операцию. При этом в Вашингтоне изначально сомневались в возможности Киева осуществить ее, передает ТАСС.

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    США подчеркнули требование к Киеву использовать вооружения «в пределах Украины»
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о требовании и Киеву применять вооружения «в пределах Украины»

    13 июня 2023, 22:59

    Текст: Антон Антонов

    США четко заявляли о своем «видении использования вооружений, которые должны применяться в пределах Украины, а не в России», сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По словам Жан-Пьер, США «очень четко давали это понять». При этом она не стала отвечать на вопрос о подрыве «Северных потоков», посоветовав «обратиться к ЦРУ». Жан-Пьер сказала, что «не может комментировать контакты, которые имели или не имели место быть». «Я просто не могу об этом говорить», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Politico заявила, что за несколько месяцев до инцидента с подрывом газопроводов «Северный поток» ЦРУ призывало Украину не делать этого. Утверждается, что США получили подробную информацию об украинских планах от разведки Нидерландов.

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