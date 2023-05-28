В ЮАР назначили комиссию для расследования ситуации вокруг российского судна Lady R

Президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в минувшем декабре в один из портов страны, где, по утверждению посла США в ЮАР Рубена Бригети, взяло на борт оружие и боеприпасы для дальнейшей поставки в Россию, сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

По его словам, экспертной комиссии дано шесть недель для установления всех необходимых фактов, затем через две недели она должна предоставить свой доклад главе государства, передает ТАСС. Магвенья заметил, что если экспертам потребуется более длительное время для проведения расследования, то оно будет им дано.

Комиссию возглавил судья Финеас Мохапело, в нее вошли также адвокаты Энвер Сурти и Лия Гкабаше. Задача комиссии состоит в том, чтобы оценить, были ли соблюдены обязательства ЮАР во время нахождения судна Lady R в национальных водах.

Она также даст рекомендации относительно любых шагов, которые, возможно, потребуются сделать по результатам расследования.

Напомним, Бригетти заявил, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Кроме того, в конце апреля ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США. По словам американских официальных лиц, самолет перевозил оружие для российских военных.

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