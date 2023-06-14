Ростех и фонд «Защитники Отечества» объединили усилия по поддержке ветеранов СВО

Ростех и госфонд «Защитники Отечества» объединили усилия по поддержке ветеранов СВО

Ростех начнет оказывать соцподдержку ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов в партнерстве с государственным фондом «Защитники Отечества», соответствующее соглашение подписали гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов и председатель фонда Анна Цивилева.

Стороны объединят усилия по предоставлению ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов действующих и новых мер соцподдержки. В рамках партнерства Ростех поделится наработанным опытом в этой сфере и синхронизирует мероприятия с задачами госфонда «Защитники Отечества».

Предполагается, что совместная работа будет строиться по нескольким направлениям. В первую очередь, предоставление услуг по адаптации и социализации вернувшихся из зоны спецоперации. Ветеранам предоставят возможность пройти обучение и переподготовку на базе колледжей-партнеров и производственно-учебных центров организаций госкорпорации с возможностью дальнейшего трудоустройства на профильных предприятиях. Кроме того, участники соглашения совместно организуют для ветеранов СВО медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, которым также могут воспользоваться и семьи погибших бойцов.

Как отметил Чемезов, в 2022-2023 годах было выделено на эти цели свыше 1 млрд рублей.

«Накопленный опыт и ресурсы позволят нам масштабировать работу в сотрудничестве с госфондом поддержки и синхронизировать с соответствующими задачами федерального масштаба. Прорабатывается вопрос организации для ветеранов СВО лечения на базе наших подведомственных медучреждений, санаториев-профилакториев и домов отдыха», – подчеркнул он.

Также гендиректор Ростеха отметил, что есть инициатива создания современного центра реабилитации и протезирования с социально-спортивной инфраструктурой на базе одного из строящихся жилых комплексов в Москве. Так, вернувшиеся из зоны СВО смогут получать полный спектр услуг по протезированию и проходить лечебно-восстановительные программы.

Кроме того, фонд и госкорпорация начнут вовлекать ветеранов спецоперации в проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

Как указала Цивилева, основной целью фонда «Защитники Отечества» является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также психологическую и юридическую помощь и другие вопросы.

«Госкорпорация Ростех объединяет сотни организаций, расположенных на территории 60 субъектов и всегда была лидером в сфере социальной работы со своими сотрудниками и на территориях присутствия. Благодарю Вас за инициативу о сотрудничестве в интересах защитников Отечества. Уверена, что, объединив усилия, мы сможем сделать все, чтобы ветераны СВО и семьи погибших защитников получили всю необходимую им поддержку», – сказала председатель фонда «Защитники Отечества».