Останки погибшего при нападении акулы в Египте россиянина передали для отправки на родину

Власти Египта передали останки погибшего при нападении акулы россиянина для отправки в Россию

Египетские власти передали останки россиянина, погибшего при нападении акулы в Красном море, специализированной компании для их дальнейшей репатриации в Россию, сообщил генконсул в Хургаде Виктор Воропаев.

Он отметил, что останки россиянина заберет отец мужчины, который находится в Египте и переправит прах сына в Россию. Воропаев заявил, что российские дипломаты готовы оказать необходимую помощь семье погибшего, передает ТАСС.

Дипломат также заявил, что генеральный секретарь провинции Красное море выразил соболезнования семье россиянина, также в консульство приходят письма от турфирм и простых египтян, которые пытаются поддержать родных погибшего. По словам Воропаева, отец заявил, что у него нет претензий к египетским властям в связи с трагедией с сыном в Красном море.

Ранее генконсул России в городе Виктор Воропаев сообщил, что в Египте российский гражданин погиб при нападении акулы на него, инцидент произошел у берегов города Хургада. Позже стало известно, что морского хищника, поймали в Красном море.