Россиянин погиб после нападения акулы в Египте

В Египте российский гражданин погиб при нападении акулы на него, инцидент произошел у берегов города Хургада, сообщил генконсул России в городе Виктор Воропаев.

Информацию о гибели россиянина при нападении акулы подтвердили компетентные органы Египта, сказал Воропаев ТАСС.

Инцидент произошел около 15.00 мск у городского пляжа Dream Beach в центре Хургады. Он указал, что речь идет о Попове В. Ю. 1999 года рождения.

Консульство находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море, заключил консул.

В 2022 году женщина в Хургаде от ранений, нанесенных акулой, умерла женщина.

