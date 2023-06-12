Южная группировка войск отразила две атаки ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении самые активные боевые действия велись возле Авдеевки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Южной группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении Первомайского и северной окраины Марьинки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе боев на этом направлении за последние сутки ликвидированы порядка 140 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-30.

В последние сутки ВСУ также продолжили попытки наступления на Южно-Донецком направлении.

В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток» отражены три атаки противника в направлении Великой Новоселки ДНР и под Левадным Запорожской области.

Потери противника составили более 120 военнослужащих, два танка, три бронемашины, отчитались в Минобороны.

Недалеко от Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного ДНР поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады теробороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.

На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ около Новоданиловки Запорожской области.

В течение прошедших суток на этих направлениях уничтожены до 250 военнослужащих, пять танков, семь бронемашин, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

На Купянском направлении оперативно-тактической авиацией, артиллерией Западной группировки войск нанесено поражение противнику рядом с Новомлынском, Масютовкой, Кисловкой Харьковской области и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР). В районе Розовки ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ.

Потери противника за минувшие сутки составили более 35 военнослужащих и гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» поражены подразделения противника у Невского, Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков.

Возле Григоровки ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.

За сутки последние сутки ликвидированы более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артустановки «Акация» и «Гвоздика», гаубица Д-30.

В районе Торского ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 15 военнослужащих и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение 96 артподразделениям, живой силе и технике в 102 районах, отчитались в Минобороны.

Около Гая Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300.

Под Глубоким Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. А в районе пункта Великая Новоселка ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.

Средствами ПВО перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У».

Уничтожены восемь украинских беспилотников в районах Варваровки, Рубежного ЛНР, Спорного, Новоандреевки ДНР, Копани, Ремовки Запорожской области и Подстепного Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.