Лауреат госпремии Демичева назвала СВО правозащитной операцией Экс-боец батальона «Барс-12»: Харьков, Одесса и Киев ждут, когда смогут праздновать День России Экс-боец батальона «Барс-12»: Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России

Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России вместе с 89 регионами РФ. Они видят по опыту СВО гуманную сущность русского государства, рассказали газете ВЗГЛЯД экс-боец СВО Виктор Исаев и общественный деятель Виталий Шереметьев. «Еще пару лет назад День России и единение нации для какой-то части наших граждан были несколько абстрактными понятиями. Но сейчас в зоне СВО мы видим настоящее воплощение объединения россиян для противодействия врагу, помощи жителям новых регионов и тем, кто находится на линии удара», – пояснил Виктор Исаев, бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион». «Нынешнее единение и патриотизм России иллюстрирует один случай. Как-то раз под Красным Лиманом нам поступил приказ отходить в район Сватово – Кременной. Когда все бойцы загрузились, к нам подошли местные жители – женщины, дети, пожилые люди – и попросили забрать их. Места в машинах не было – все занимал личный состав и боеприпасы. И тогда военные вышли из машин, загрузили людей и отправили в безопасное место, а сами пошли в многокилометровый марш под обстрелами», – рассказал он. «Те эвакуированные мирные жители потом были отправлены в пункты временного размещения и уехали в разные регионы РФ. Уверен, сейчас они если не стоят здесь, на Красной площади, то уж точно смотрят трансляцию праздника. В этой истории проявилась гуманная сущность русского военного. Он не может быть ни захватчиком, ни агрессором, а только защитником. Уверен, в русских городах – Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Киеве – тоже ждут момента, когда смогут праздновать с нами День России», – подчеркнул собеседник. «День России – это время подведения итогов работы каждого на своем поприще. Как человек, взаимодействующий с подрастающим поколением, могу сказать, какие перемены произошли за последние лет десять. Молодые люди сегодня в нашей стране уже со школьных лет думают, чем они могут быть полезны Родине, какое место Россия занимает в их жизни. Они осознают, что наша сила в единстве», – рассказал председатель молодежной общественной организации «Наследие» Виталий Шереметьев. В понедельник на Красной площади в Москве прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню России, на который приехали школьники, студенты, волонтеры, военные и гражданские активисты из 89 регионов РФ. На сцене выступили Леонид Агутин, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсона и Запорожья. Также ранее в Георгиевском зале Кремля президент Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда» и госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год, сообщила пресс-служба Кремля. 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РФ. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства. Праздник получил также неофициальное название «День независимости». Российские военные перешли в контратаку в Запорожской области Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожской области

Российские вооруженные силы при поддержке ВКС России перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта, сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад», сообщил Рогов. По его словам, реактивная и ствольная артиллерия работает четко в цель по позициям противника, передает радио «Комсомольская правда». До этого Рогов рассказал подробности наступления ВСУ на запорожском фронте. Ранее Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Российские войска ударили по местам дислокации резервов ВСУ Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ

Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили места дислокации резервов ВСУ, цели ударов достигнуты, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута. Ранее авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Новости СМИ2 Военкоры показали «охоту» «Аллигаторов» на Bradley

Российские военкоры опубликовали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе. На кадрах показано, как летчики ВВО уничтожили два американских БМП Bradley вместе с экипажами, кроме того, поражены скопления пехоты противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Ранее солдаты ВСУ признались, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления. Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам

Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла». «Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Новости СМИ2 Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине

Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС. Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить. Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета. В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО 12 июня 2023, 04:52 Текст: Антон Никитин

Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО. В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск. В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали . Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии. Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления. Новости СМИ2 Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»

Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения, сообщили в военном ведомстве. В сообщении ведомства в Telegram-канале отмечается, что контракт подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. По словам Кима, в зоне СВО участвует «достаточно большое» количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. Командир «Ахмата» Апты Алаудинов отметил, что решение правительства позволяет уровнять весь соцпакет для участвующих в боевых действиях бойцов, и позволит «сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам». Он добавил, что за год и три месяца «Ахмат» подготовил и направил на передовую несколько десятков тысяч добровольцев. По его словам, каждое на своем уровне подразделение имело свои льготы, но не было общего социального пакета. Депутат Госдумы Адам Делимханов в свою очередь отметил, что контракт дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны, поэтому другие добровольческие отряды их тоже подпишут. Ранее министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. В ДНР заявили о концентрации серьезных сил ВСУ на донецком направлении Cоветник врио главы ДНР Гагин: Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении

Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении: в районах Угледара и Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Советник врио главы ДНР сообщил, что наиболее активные и горячие сейчас – угледарский и авдеевский участки фронта. По словам Гагина, сейчас ВСУ считают перспективным именно донецкое направление, они здесь сконцентрировали достаточно серьезные силы и продолжают аккумулировать на этом направлении личный состав и технику. При этом Гагин заверил, что все атаки ВСУ сейчас купируются силами России, передает ТАСС. Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра Новости СМИ2 Опубликованы кадры возвращения 94 российских военных из украинского плена Опубликовано видео обмена пленными между Россией и Украиной

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео состоявшегося обмена пленными между Россией и Украиной. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором запечатлен момент передачи военнопленных российской стороне. На одном из кадров молодой военнослужащий звонит своей маме: «Алло, мам, привет! Я в России». «Слава Богу, как я рада тебя слышать!» – говорит ему мама. Ранее в Минобороны России сообщили, что благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность.

ВС России отразили атаки ВСУ под Лисичанском и в районе Артемовска Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали разведку боем ВСУ под Лисичанском 12 июня 2023, 07:35 Текст: Антон Никитин

Группировка российских войск отразила атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении и сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем под Лисичанском, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев. Офицер сообщил, что российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали попытку противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, передает РИА «Новости». В Минобороны также информировали, что артиллерия южной группировки российских войск в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба. Кроме того, по словам Астафьева, расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес удары по пункту хранения боекомплекта и позициям противника в районе Белогоровки, а также укрытиям подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы. Помимо этого, подразделениями ВС России в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника, а на позициях украинских войск в районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап», добавил Астафьев. В Минобороны также сообщили, что расчеты ЗРК «Оса-АКМ» на Авдеевском направлении сбили беспилотник ВСУ «Лелека-100», а на Марьинском направлении – «Фурию». Накануне российский войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Новости СМИ2 Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Москве «Звезда»: Самолет с освобожденными из украинского плена 94 российскими военнослужащими приземлился в Москве 11 июня 2023, 23:36 Текст: Антон Никитин

Самолет с освобожденными из украинского плена 94 российскими военнослужащими приземлился в Москве, сообщил телеканал «Звезда». Телеканал «Звезда» сообщил в своем Telegram-канале, что самолет с 94 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал кадры обмена пленными и возвращения российских военных на Родину. В Минобороны России сообщили, что освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в ведомственные медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации. Ким Чен Ын полностью поддержал народ России в деле защиты суверенитета Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку народу России в деле защиты суверенитета и пожелал победы 12 июня 2023, 02:48 Текст: Антон Никитин

КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы, говорится в поздравительной телеграмме северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. В телеграмме, текст которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы со стороны враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь России, входит в переломную фазу, передает ТАСС. Ким Чен Ын отметил, что северокорейский народ выражает полную поддержку и солидарность народу России, который стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития своей страны против произвола империалистов. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики выразил уверенность, что российский народ и справедливость всегда будут одерживать победу. Он также отметил, что дружба между народами КНДР и России стала «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран. По словам лидера КНДР, он готов и дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой. В заключении Ким Чен Ын от всей души пожелал президенту России Владимиру Путину крепкого здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу – вечного процветания, развития и победы. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал критикующим Россию за СВО американским политикам «закрыть рты». Новости СМИ2 Минобороны показало видео уничтожения FPV-дронами опорных пунктов ВСУ Минобороны показало видео уничтожения FPV-дронами опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими военными FPV-дронами опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. На кадрах видно наведение дрона на цель от первого лица, поражение укреплений ВСУ, контроль поражения с другого беспилотника. В Telegram-канале ведомства говорится, что операторами подразделений ВС России были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями. Отмечается, что точным ударом опорный пункт с боевиками был уничтожен.

Ранее сообщалось, что армейская авиация группировки российских войск нанесла удар по выдвинувшимся на БМП в районе Серебрянского лесничества военнослужащим 67-й механизированной бригады ВСУ. Южная группировка войск отразила две атаки ВСУ на Донецком направлении 12 июня 2023, 14:12 На Донецком направлении самые активные боевые действия велись возле Авдеевки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Южной группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении Первомайского и северной окраины Марьинки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В ходе боев на этом направлении за последние сутки ликвидированы порядка 140 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-30. В последние сутки ВСУ также продолжили попытки наступления на Южно-Донецком направлении. В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток» отражены три атаки противника в направлении Великой Новоселки ДНР и под Левадным Запорожской области. Потери противника составили более 120 военнослужащих, два танка, три бронемашины, отчитались в Минобороны. Недалеко от Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного ДНР поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады теробороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ. На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ около Новоданиловки Запорожской области. В течение прошедших суток на этих направлениях уничтожены до 250 военнослужащих, пять танков, семь бронемашин, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30, перечислили в Минобороны. На Купянском направлении оперативно-тактической авиацией, артиллерией Западной группировки войск нанесено поражение противнику рядом с Новомлынском, Масютовкой, Кисловкой Харьковской области и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР). В районе Розовки ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Потери противника за минувшие сутки составили более 35 военнослужащих и гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» поражены подразделения противника у Невского, Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков. Возле Григоровки ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ. За сутки последние сутки ликвидированы более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артустановки «Акация» и «Гвоздика», гаубица Д-30. В районе Торского ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 15 военнослужащих и гаубица Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение 96 артподразделениям, живой силе и технике в 102 районах, отчитались в Минобороны. Около Гая Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300. Под Глубоким Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. А в районе пункта Великая Новоселка ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ. Средствами ПВО перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У». Уничтожены восемь украинских беспилотников в районах Варваровки, Рубежного ЛНР, Спорного, Новоандреевки ДНР, Копани, Ремовки Запорожской области и Подстепного Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества Минобороны: Армейская авиация ВС РФ нанесла удар по 67-й механизированной бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества 12 июня 2023, 06:27 Текст: Антон Никитин

Армейская авиация группировки российских войск нанесла удар по выдвинувшимся на БМП в районе Серебрянского лесничества военнослужащим 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ, в результате удара армейской авиации группировки российских войск «Центр» противник понес значительные потери в личном составе и технике, передает ТАСС. Кроме того, по словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых минометов и автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ. Помимо этого, комплексом ПВО группировки российских войск уничтожены реактивные снаряды РСЗО HIMARS и беспилотник «Лелека-100». Кроме этого, экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожен опорный пункт противника. В минувшую субботу в Минобороны России сообщили, что российские войска на краснолиманском направлении нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Белогоровка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Напомним, в начале июня Киев усилил группировку ВСУ под Серебрянским лесничеством в ЛНР.