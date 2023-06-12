В Омске открылся первый межнациональный гуманитарный центр помощи участникам СВО Минобороны показало видео уничтожения FPV-дронами опорных пунктов ВСУ Минобороны показало видео уничтожения FPV-дронами опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении 12 июня 2023, 11:26 Текст: Валентина Григоренко

Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими военными FPV-дронами опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении. На кадрах видно наведение дрона на цель от первого лица, поражение укреплений ВСУ, контроль поражения с другого беспилотника. В Telegram-канале ведомства говорится, что операторами подразделений ВС России были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями. Отмечается, что точным ударом опорный пункт с боевиками был уничтожен.

Ранее сообщалось, что армейская авиация группировки российских войск нанесла удар по выдвинувшимся на БМП в районе Серебрянского лесничества военнослужащим 67-й механизированной бригады ВСУ. В Минобороны назвали число уничтоженных танков Leopard за сутки В Минобороны отчитались об уничтожении трех танков Leopard за сутки

Фото: Минобороны РФ

Текст: Ольга Иванова

Минувшие сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, в результате они потеряли 11 танков, в том числе три Leopard, сообщили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства указывается, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Кроме того, на Запорожском направлении ВС России за сутки отразили три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. На данных направлениях ВСУ суммарно потеряли до 50-ти военных, 11 танков, среди которых три Leopard, 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer, а также артиллерийскую систему М777 производства США. Также за сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю. Военкоры сообщали, что ВСУ изменили тактику наступления и предприняли фланговые удары вместо лобовых атак на Южно-Донецком направлении. Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине 12 июня 2023, 04:59 Текст: Антон Никитин

Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС. Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить. Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета. Новости СМИ2 В ДНР заявили о концентрации серьезных сил ВСУ на донецком направлении Cоветник врио главы ДНР Гагин: Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении

Фото: Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении: в районах Угледара и Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Советник врио главы ДНР сообщил, что наиболее активные и горячие сейчас – угледарский и авдеевский участки фронта. По словам Гагина, сейчас ВСУ считают перспективным именно донецкое направление, они здесь сконцентрировали достаточно серьезные силы и продолжают аккумулировать на этом направлении личный состав и технику. При этом Гагин заверил, что все атаки ВСУ сейчас купируются силами России, передает ТАСС. Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат» 12 июня 2023, 08:56 Текст: Вера Басилая

Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения, сообщили в военном ведомстве. В сообщении ведомства в Telegram-канале отмечается, что контракт подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. По словам Кима, в зоне СВО участвует «достаточно большое» количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. Командир «Ахмата» Апты Алаудинов отметил, что решение правительства позволяет уровнять весь соцпакет для участвующих в боевых действиях бойцов, и позволит «сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам». Он добавил, что за год и три месяца «Ахмат» подготовил и направил на передовую несколько десятков тысяч добровольцев. По его словам, каждое на своем уровне подразделение имело свои льготы, но не было общего социального пакета. Депутат Госдумы Адам Делимханов в свою очередь отметил, что контракт дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны, поэтому другие добровольческие отряды их тоже подпишут. Ранее министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Новости СМИ2 Опубликованы кадры возвращения 94 российских военных из украинского плена Опубликовано видео обмена пленными между Россией и Украиной

Фото: Шамсаил Саралиев / Telegram

Текст: Ольга Иванова

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео состоявшегося обмена пленными между Россией и Украиной. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором запечатлен момент передачи военнопленных российской стороне. На одном из кадров молодой военнослужащий звонит своей маме: «Алло, мам, привет! Я в России». «Слава Богу, как я рада тебя слышать!» – говорит ему мама. Ранее в Минобороны России сообщили, что благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность.

ВС России отразили атаки ВСУ под Лисичанском и в районе Артемовска Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали разведку боем ВСУ под Лисичанском 12 июня 2023, 07:35 Текст: Антон Никитин

Группировка российских войск отразила атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении и сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем под Лисичанском, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев. Офицер сообщил, что российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали попытку противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, передает РИА «Новости». В Минобороны также информировали, что артиллерия южной группировки российских войск в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба. Кроме того, по словам Астафьева, расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес удары по пункту хранения боекомплекта и позициям противника в районе Белогоровки, а также укрытиям подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы. Помимо этого, подразделениями ВС России в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника, а на позициях украинских войск в районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап», добавил Астафьев. В Минобороны также сообщили, что расчеты ЗРК «Оса-АКМ» на Авдеевском направлении сбили беспилотник ВСУ «Лелека-100», а на Марьинском направлении – «Фурию». Накануне российский войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Новости СМИ2 Минобороны: Из украинского плена возвращены 94 российских военных 11 июня 2023, 18:55 Текст: Ольга Иванова

Благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России. В ведомстве также рассказали, вернувшиеся из плена военнослужащие будут направлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации, передает РИА «Новости». Кроме того, им уже оказывается медицинская и психологическая помощь. Ранее украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ). В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО 12 июня 2023, 04:52 Текст: Антон Никитин

Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО. В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск. В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали . Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии. Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления. Новости СМИ2 Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Москве «Звезда»: Самолет с освобожденными из украинского плена 94 российскими военнослужащими приземлился в Москве 11 июня 2023, 23:36 Текст: Антон Никитин

Самолет с освобожденными из украинского плена 94 российскими военнослужащими приземлился в Москве, сообщил телеканал «Звезда». Телеканал «Звезда» сообщил в своем Telegram-канале, что самолет с 94 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал кадры обмена пленными и возвращения российских военных на Родину. В Минобороны России сообщили, что освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в ведомственные медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации. Военкоры показали «охоту» «Аллигаторов» на Bradley 12 июня 2023, 10:44 Текст: Вера Басилая

Российские военкоры опубликовали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигаторами» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе. На кадрах показано, как летчики ВВО уничтожили два американских БМП Bradley вместе с экипажами, кроме того, поражены скопления пехоты противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Ранее солдаты ВСУ признались, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления. Новости СМИ2 Ким Чен Ын полностью поддержал народ России в деле защиты суверенитета Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку народу России в деле защиты суверенитета и пожелал победы 12 июня 2023, 02:48 Текст: Антон Никитин

КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы, говорится в поздравительной телеграмме северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. В телеграмме, текст которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы со стороны враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь России, входит в переломную фазу, передает ТАСС. Ким Чен Ын отметил, что северокорейский народ выражает полную поддержку и солидарность народу России, который стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития своей страны против произвола империалистов. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики выразил уверенность, что российский народ и справедливость всегда будут одерживать победу. Он также отметил, что дружба между народами КНДР и России стала «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран. По словам лидера КНДР, он готов и дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой. В заключении Ким Чен Ын от всей души пожелал президенту России Владимиру Путину крепкого здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу – вечного процветания, развития и победы. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал критикующим Россию за СВО американским политикам «закрыть рты». Авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества Минобороны: Армейская авиация ВС РФ нанесла удар по 67-й механизированной бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества 12 июня 2023, 06:27 Текст: Антон Никитин

Армейская авиация группировки российских войск нанесла удар по выдвинувшимся на БМП в районе Серебрянского лесничества военнослужащим 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ, в результате удара армейской авиации группировки российских войск «Центр» противник понес значительные потери в личном составе и технике, передает ТАСС. Кроме того, по словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых минометов и автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ. Помимо этого, комплексом ПВО группировки российских войск уничтожены реактивные снаряды РСЗО HIMARS и беспилотник «Лелека-100». Кроме этого, экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожен опорный пункт противника. В минувшую субботу в Минобороны России сообщили, что российские войска на краснолиманском направлении нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Белогоровка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Напомним, в начале июня Киев усилил группировку ВСУ под Серебрянским лесничеством в ЛНР. Новости СМИ2 Американский публицист не назвал виновного в подрыве Каховской ГЭС Американский публицист Херш отказался называть в интервью виновного в уничтожении плотины Каховской ГЭС 12 июня 2023, 05:46 Текст: Антон Никитин

Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш отказался высказывать в интервью свое мнение о том, кто уничтожил плотину Каховской ГЭС. В интервью, вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, Херш сказал, что у него есть идея и ему кажется, что он знает, что именно произошло с Каховской ГЭС, но он не готов говорить об этом прямо сейчас, передает ТАСС. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС территорий спасли более 7 тыс. человек. Боевики ВСУ прицельно обстреляли центр Токмака из РСЗО В оперативных службах сообщили об обстреле боевиками ВСУ центральной площади города Токмак в Запорожской области из РСЗО 12 июня 2023, 02:59 Текст: Антон Никитин

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) прицельно обстреляли центр города Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил представитель оперативных служб. В оперативных службах сообщили, что боевики ВСУ примерно в 22.30 обстреляли Токмак из реактивных систем залпового огня, причем били прицельно по центральной площади. Там также уточнили, что, по предварительным данным, огонь велся из РСЗО «Град» с использованием дальнобойных снарядов западного образца, передает РИА «Новости». Ранее украинские войска подвергли обстрелу российский Мелитополь. Новости СМИ2 Спасательная операция в Херсонской области перешла в гуманитарную Глава правительства Херсонской области Алексеенко: Спасательная операция в районах наводнения переходит в гуманитарную 11 июня 2023, 23:59 Текст: Антон Никитин

Уровень воды в охваченных наводнением районах Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС продолжает снижаться, спасательная операция переходит в гуманитарную, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале, что к вечеру 11 июня в охваченных наводнением районах Херсонской области уровень воды за сутки упал на 1,5-1,9 метра и продолжает снижаться. По его словам, наиболее сложная ситуация по-прежнему сохраняется в городе Алешки. В то же время он отметил, что спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной – снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, которые не готовы к эвакуации. По его словам, к таковым на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков.

Кроме того, председатель правительства Херсонской области сообщил, что в воскресенье власти начали прием заявлений на единовременные выплаты по 10 тыс. рублей, которые может получить каждый находившийся в зоне чрезвычайной ситуации. Во всех трех пострадавших районах работают комиссии по оценке ущерба жилью, добавил Алексеенко. Ранее в воскресенье вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области.