Минобороны: Армейская авиация ВС РФ нанесла удар по 67-й механизированной бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Армейская авиация группировки российских войск нанесла удар по выдвинувшимся на БМП в районе Серебрянского лесничества военнослужащим 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ, в результате удара армейской авиации группировки российских войск «Центр» противник понес значительные потери в личном составе и технике, передает ТАСС.

Кроме того, по словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых минометов и автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ.

Помимо этого, комплексом ПВО группировки российских войск уничтожены реактивные снаряды РСЗО HIMARS и беспилотник «Лелека-100». Кроме этого, экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожен опорный пункт противника.

В минувшую субботу в Минобороны России сообщили, что российские войска на краснолиманском направлении нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Белогоровка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Напомним, в начале июня Киев усилил группировку ВСУ под Серебрянским лесничеством в ЛНР.