На Украине заявили об уменьшении площади затопленных территорий

На Украине после разрушения Каховской гидроэлектростанции уменьшается площадь затопленных территорий, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, он рассказал, что уже эвакуировано более 2,7 тысячи человек, развернуто 13 эвакуационных пунктов. Подтопленными остаются 4,3 тыс. здания, передает РИА «Новости».

Также Шмыгаль рассказал, что прошло совещание по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. На нем было решено создать реестр пострадавших общин, а также был обсужден механизм выплаты компенсаций людям, пострадавшим от затопления.

Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. При этом Киев отрицает свою вину и пытается переложить на Россию ответственность за свои действия.