Военкор рассказал, как ВСУ отрабатывают бюджет «контрнаступа»

ВСУ «берут штурмом» населенные пункты, делают там фото для отчета о проведенном контрнаступлении, а затем снова уходят, заявил военкор Александр Сладков.

В частности, речь идет о населенных пунктах Нескучное и Благодатное. ВСУ зашли в них, для протокола сделали и опубликовали фото с флагом и ушли.

«А что им там делать? Мы на горе, смотрим на них сверху вниз, видим каждого, как на ладони», – написал Сладков в Telegram.

По словам военкора, одна из главных задач украинского командования – отработать бюджет «контрнаступа».

«Имеешь хоть какой-то успех? Сними и покажи. Не имеешь – сними якобы успех и покажи два раза», – добавил Сладков.

Ранее военкоры заявили о том, что ВСУ начали менять тактику наступления.