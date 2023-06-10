Зеленский заявил о «контрнаступательных действиях» на Украине

Украинский президент Зеленский: На Украине происходят контрнаступательные действия

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить о том, на какой стадии они находятся.

Зеленский после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве заявил, что на Украине происходят «контрнаступательные и оборонные действия». При этом он отказался детально говорить о том, на какой стадии они находятся, передает РИА «Новости».

Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание, что киевский режим прибег к использованию стратегических резервов. По словам российского лидера, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Отметим, на Западе уже признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ.