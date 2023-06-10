Хакеры атаковали компании России под видом рассылки о призыве

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10 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Стратегический товар усилит притяжение соседей к России

Производство и экспорт зерна становятся стратегическим преимуществом России Александр Гальперин/РИА Новости
Особый, чрезвычайный продовольственный фонд предложила создать Россия для всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Зачем производителям продовольствия – и особенно зерна – пяти стран союза необходима эта мера, как она поможет экспансии российского сельского хозяйства и почему это имеет значение для всего мирового рынка зерна? Подробности...
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«Мозговому центру» Европы не повезло с народом

Группа сторожевых собак обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Влиятельная организация, состоящая преимущественно из врагов Москвы, заказала опрос общественного мнения, итоги которого оказались для нее разочаровывающими. Население Европы не верит в возможность поражения России на Украине, не хочет ссориться с Китаем и не считает, что зависимость от США – это благо. Чем ответит на этот Джордж Сорос?  Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа

Julia Nikhinson/Sipa USA/Reuters
Шеф ФБР Кристофер Рэй сопротивлялся, но его все-таки заставили передать в Конгресс США документ, якобы доказывающий, что Джо Байден получил взятку в 5 млн долларов. Сутки спустя были выдвинуты обвинения, но не против Байдена, а против Дональда Трампа, который хранил в своем сортире секретные документы. Теперь посадят обоих? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как размывается цивилизация вокруг России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть. Подробности...
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Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

«Контрнаступ» не стал для ВСУ легкой прогулкой

Алексей Васильев
Алексей Васильев, политический обозреватель, автор Телеграм-канала «Русский инженер»
ВСУ в ходе контрнаступления пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей их атакующей группировки. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Акула в Хургаде и праздник на Украине

Украина признала свое вымирание

Маск и Карлсон меняют мир

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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Хакеры атаковали компании России под видом рассылки о призыве

    10 июня 2023, 11:25

    Текст: Кристина Цыцура

    Хакеры в июне атаковали несколько российских компаний с помощью массовой фишинговой рассылки, выдав ее за рассылку о призыве и мобилизации, сообщили в компании Bi.Zone.

    Массовая рассылка писем фиксировалась с начала июня, на прошедшей неделе было сразу несколько волн. «Злоумышленники использовали спуфинг, то есть подделывали адрес отправителя, для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Письма поступали на корпоративные адреса российских компаний с темами: «призыв по мобилизации», «всеобщая мобилизация 2023», «сверка документов военкомат». Архив содержал вредоносный файл, который помогал хакерам контролировать систему.

    Напомним, руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что необходимости в мобилизации в России нет.

    Украина выразила недовольство передачей пленных из Закарпатья Венгрии
    В МИД Украины вызвали посла Венгрии из-за передачи пленных из Закарпатья
    		   
    9 июня 2023, 19:29
    Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Временный поверенный Венгрии на Украине отправился в МИД страны «для предметного разговора» о передаче Москвой Будапешту украинских пленных из Закарпатья, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

    По его словам, правительство Украины не знало об идущих между Россией и Венгрией переговорах.

    «Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения», – передает ТАСС со ссылкой на пост Николенко в социальной сети.

    Пресс-секретарь уточнил, что поэтому «в МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора».

    От венгерской стороны Киев потребовал подробной информации о произошедшем, а также потребовал обеспечить доступ украинского консула к пленным.

    Ранее сообщалось, что украинских военнопленных из Закарпатья, где живет много этнических венгров, передали Венгрии при содействии РПЦ.

    Коментарии (39)
    Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели
    		   
    9 июня 2023, 18:07
    Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Мужество российских военных помогло остановить наступление украинских вооруженных сил, также этому способствовали качество вооружений ВС России и организация командования, заявил президент Владимир Путин.

    «Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, ВСУ несут значительные потери, при наступательных операциях потери идут 3 к 1, но в этом случае это превышает классические показатели.

    Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, отметил президент.

    «Ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», – сказал глава государства.

    Ранее в пятницу президент отмечал, что киевский режим действительно начал контрнаступление, об этом говорит то, что украинская сторона прибегла к использованию стратегических резервов.

    Коментарии (66)
    Капитану батальона «Сомали» Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно
    Пушилин: Капитану батальона «Сомали» Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно
    		   
    9 июня 2023, 16:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Ополченец Донецкой народной республики Роман Воробьев, сражавшийся за республику с 2014 года в составе батальона «Сомали», получил звание Героя России посмертно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Гвардии капитана Романа Воробьева проводили в последний путь, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко зачитал указ президента Владимира Путина о присвоении Воробьеву звания Героя России, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

    Пушилин отметил, что капитан начал свою службу в октябре 2014 года в возрасте 18 лет, все знали его по позывному Воробей. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, поселки Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Соханкок, города Горловка, Доломитное, Гольмовское, Луково, Приморское, Новомарьинка, Шевченко, Первомайское, Николаевка, города Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески, Водяное.

    В ходе битвы за Мариуполь лично уничтожил 10 единиц бронетехники ВСУ, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок и получил ранение. После этого вернулся в строй. Награжден званием Героя ДНР, а также орденом Мужества, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.

    Коментарии (25)
    Рогов: ВСУ идут в атаку на Запорожском направлении по своим трупам
    		   
    9 июня 2023, 13:08
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    ВСУ снова и снова пытаются пойти в атаку, каждую из которых ВС РФ пресекают. Противник несет огромные потери. При этом украинские военные оставляют раненых сослуживцев и не забирают убитых, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее на Запорожском направлении вновь активизировались боевые действия

    «На Запорожском направлении зафиксировано три основных волны, когда противник пытался пойти в наступление. И каждый раз ВСУ были отброшены назад. Максимум, которого смогли добиться украинские солдаты – продвижение на несколько сотен метров, понеся при этом ужасающие потери. Каждая новая атака превращалась в буквальном смысле в ходьбу по трупам и раненым», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Примечательно, что раненых сослуживцев противник не забирает. Все это превращается в страшное зрелище. Минувшей ночью ВСУ шли колоннами – от пяти до десяти единиц бронетехники, чаще всего БМП. В ответ их накрывала наша артиллерия, атаку удалось отбить. Украине еще предстоит подсчитать, сколько техники и людей они потеряли, но даже западная пресса признает, что цифры внушительные», – продолжает собеседник.

    «ВСУ применяют самую разную технику на этом направлении – это и танки Т-64 и Т-72, а также Leopard и прочее. Из западного у них больше всего бронетранспортеров и бронированных машин. Но прут они буквально на всем, что только есть», – акцентирует он.

    «Вместе с тем мы понимаем, что основная часть живой силы все еще находится в резерве. На Запорожское направление стянуто огромное количество штурмовых бригад. Надо признать, что по уровню подготовки и боевой слаженности – это новая элита ВСУ. Преимущественно все действия противника в рамках контрнаступления осуществляются на юге и юго-востоке – на Ореховском направлении, в сторону Токмака и выхода к Азовскому морю. Очевидно, это попытка перерезать наш сухопутный коридор в Крым», – добавил Рогов.

    «При этом сейчас в Запорожской области формируется народное ополчение. Соответствующее решение уже принято региональной властью, теперь идет набор желающих и различные организационные моменты. Нужно понимать, что у нас пока нет официально объявленной мобилизации, но жители хотят сами защищать родную землю», – рассказал он.

    «Именно поэтому они в качестве добровольцев подписывают контракты с Минобороны, ЧВК «Вагнер». Кроме того, запорожцы создавали батальон имени Павла Судоплатова, который позднее перешел в ведение оборонного ведомства. И вот следующая волна патриотов своей земли участвует в создании народного ополчения», – продолжил собеседник.

    «Основной функционал ополченцев – это патрулирование и охрана правопорядка в Запорожской области. Эта крайне важная задача сегодня. Вместе с тем для местных жителей это отличная возможность быть полезными в части охраны, защиты и освобождения родной земли. Идея вызревала давно и теперь наконец-то реализована», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно об активизации боевых действий в Запорожской области вечером четверга. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что бои снова начались на участке между Ореховым и Токмаком. По его словам, украинские националисты «идут на верную смерть». Российские силы, подчеркнул Рогов, удерживают позиции в активной обороне.

    Накануне сообщалось, что российские войска сорвали планы вооруженных сил Украины по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.

    По его словам, на прорыв российской обороны пошла 47-я механизированная бригада, так называемый стратегический резерв ВСУ. Попов рассказал, что российские войска поддержала авиация: за один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронемашин противника.

    Генерал-майор отметил важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ. Он заявил, что ей досталась самая тяжелая работа: это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, заявил Попов.

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что при наступлении на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня, ВСУ потеряли 30 танков. Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, сказал глава ведомства.

    Разведка своевременно засекла противника, по нему нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, они отошли с большими потерями, указал министр. При наступлении противник потерял 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.

    Коментарии (21)
    Минобороны: Групповым ударом нарушено снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий
    Российские силы нанесли групповой удар и нарушили снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий
    		   
    9 июня 2023, 14:35
    Текст: Алина Власенко

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено, сообщает Минобороны.

    Российские силы в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием по складам, на которых хранились иностранные боеприпасы, вооружение и военная техника. Вся находившаяся на складе техника была ликвидирована, сообщает Минобороны в Telegram.

    Таким образом, уточняет военное ведомство, нарушено снабжение украинских военных сил в районах ведения боевых действий.

    Ранее российская группировка войск «Восток» на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции уничтожила свыше 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк.

    Коментарии (9)
    Минобороны показало ликвидацию западного танка вертолетом Ка-52
    		   
    9 июня 2023, 15:28
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение танка западного производства российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 сняли на видео с камер самого воздушного судна, ролик опубликовало Минобороны.

    На видео запечатлена работа Ка-52 на Южно-Донецком направлении, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Экипаж вертолета засек движущийся танк западного производства, нанес удар управляемой ракетой. Танк был поражен. Отмечается, что он был уничтожен вместе с экипажем.

    Ранее источник сообщал, что Ка-52 «Аллигатор» в ходе СВО за один боевой вылет отразил с помощью комплекса «Витебск» 18 зенитных ракет.

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    В турецком банке объяснили списание денег со счетов россиян
    В турецком банке прокомментировали рассылку уведомлений о списании денег со счетов россиян
    		   
    9 июня 2023, 20:22
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Кристина Цыцура

    Турецкий банк Denizbank A. S. заявил о сохранности средств на счетах клиентов, которым пришло уведомление о списаниях.

    В банке произошедшее назвали техническим сбоем, передает ТАСС со ссылкой на головной офис банка. Техническая ошибка произошла в тот момент, когда банк проводил процедуру по неактивным счетам клиентов-нерезидентов с остатком на них менее 2 тыс. турецких лир.

    Техническая ошибка привела к сбоям в предоставлении уведомлений клиентам. «Все денежные средства на счетах наших клиентов находятся в сохранности», – сообщили в банке.

    Ранее сообщалось, что турецкий банк списал средства со счетов российских клиентов без предупреждения.

    Коментарии (9)
    В Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО
    		   
    9 июня 2023, 18:28
    Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    В ходе неудачной атаки на Запорожском направлении вооруженные силы Украины лишились как минимум пяти немецких танков Leopard 2A6 и 2A4, а также другой иностранной техники, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Также ВСУ было потеряно шесть американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA, три MRAP M1224 MaxxPro производства США, сообщил Рожин в своем Telegram.

    Лишились украинские войска одного нидерландского бронетранспортера YPR-765 и чешского T-72M1. Среди потерь – машина разминирования БМР-2, французский бронеавтомобиль VAB и несколько грузовиков.

    При этом танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley были уничтожены впервые.

    Коментарии (29)
    Силы РЭБ посадили три летевших к ЗАЭС беспилотника ВСУ
    		   
    9 июня 2023, 18:44
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Силы РЭБ посадили три беспилотника ВСУ, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС, сообщили в силовых структурах региона.

    Инцидент произошел утром 9 июня. После того как БПЛА посадили, были проведены их обследования специалистами-взрывотехниками.

    «В результате было принято решение об их уничтожении на месте», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение силовиков. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что авиация России сбила украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. Также в начале июня средствами радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА на востоке Крыма.

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    Охраняемый военными НАТО поезд со снарядами для Украины ограбили в Польше
    Wyborcz: Охраняемый военными НАТО американский поезд со снарядами для Киева ограбили в Польше

    9 июня 2023, 14:08

    Текст: Алина Власенко

    Четыре ящика с боеприпасами были украдены из поезда американской армии на железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии.

    При этом в момент кражи железнодорожный состав охранялся солдатами Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Как пишет газета Wyborcza, боеприпасы, вероятно, направлялись на Украину. В свою очередь портал O2.pl пишет, что в украденных ящиках были осколочно-фугасные снаряды 155 мм для пушек.

    Как заявил пресс-секретарь военной жандармерии Томаш Чуловский, правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Это ранее судимые мужчины в возрасте 26, 34 и 39 лет. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. У подозреваемых изъяты ящики с украденными боеприпасами, ничего не пропало.

    Коментарии (17)
    В Грузии задались вопросом «Что выиграет Украина от конфликта с Россией?»

    9 июня 2023, 12:40

    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава предсказал тяжелую участь Украины после военного противостояния с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Украина стала жертвой противостояния двух монстров – США и России, – сказал он телекомпании «Имеди». – Перемещенными стали 29 млн жителей Украины, 9 млн украинцев выехали в Европу, 60 тыс. снарядов ежедневно разрываются на Украине, уничтожена инфраструктура, а ситуация (прорыв плотины) на Каховской ГЭС – это экологическая катастрофа, которая угрожает и нам».

    По его словам, «вода вынесет много грязи на побережье Черного моря».

    «США и Евросоюз – кто из них сказал, давайте остановим эту войну? Нет, (они говорят), что Украина выиграет. А что выиграет Украина?», – задался вопросом Георгий Хаиндрава.

    Коментарии (17)
    В Сети распространили новые фото Дзюбы интимного характера
    		   
    9 июня 2023, 16:05
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

    В социальных сетях распространили интимные фотографии и видеозаписи, на которых якобы запечатлен футболист «Локомотива» Артем Дзюба.

    На записях человек, похожий на Дзюбу, разговаривает с девушкой, а на заднем плане слышны комментарии с футбольной трансляции, сообщает «Комсомольская правда».

    Несколько комментаторов предположили, что этим роликам может быть несколько лет, и они могут быть устаревшими.

    В 2020 году в Сеть попало видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением. Это видео вызвало ряд последствий для футболиста, а также поделило общественность на два лагеря.

    Одни осуждали капитана сборной России по футболу, другие начали его поддерживать. Руководитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков потребовал наказать причастных к утечке данного ролика в интернет.

    Коментарии (15)
    Олланд связал окончание конфликта на Украине с итогами выборов в США
    Экс-президент Франции Олланд: Итог конфликта на Украине будет зависеть от исхода выборов в США
    		   
    9 июня 2023, 18:52
    Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Итог конфликта на Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью The Financial Times.

    Олланд считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США он остановит конфликт, и тогда Россия сохранит за собой все, что имеет на данный момент, передает ТАСС.

    Экс-президент Франции признал, что война обходится очень дорого Западу, а также отметил, что стала яснее вырисовываться форма нового геополитического порядка, в том числе за счет образования альянса России и Китая, бросивших вызов США.

    Также Олланд в интервью раскритиковал Эммануэля Макрона, который во время визита в Китай руководствовался только экономическими вопросами и «забыл про интересы Франции». Но бывший французский президент поддержал действующего в стремлении снизить зависимость ЕС от США. Он считает, что автономность Европы не должны быть привязана к НАТО.

    Ранее экс-президент Франции Олланд подтвердил слова Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ.

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    Исландия заявила о приостановке работы посольства в России
    		   
    9 июня 2023, 15:50
    Фото: iceland.mid.ru
    Текст: Алексей Дегтярев

    Исландское посольство в Москве остановит свою работу с 1 августа, заявили в министерстве иностранных дел Исландии в пятницу.

    Министерство иностранных дел Исландии вызвало посла России, чтобы проинформировать об этом решении, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Исландия также потребовала от России сократить «масштабы деятельности в Рейкьявике» и снизить статус дипломатического представительства.

    В МИД Исландии отметили, что приостановка работы посольства не является разрывом дипотношений. При возможности Рейкьявик возобновит его работу.

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    Райффайзенбанк ввел комиссию 50% за перевод долларов из других банков
    		   
    9 июня 2023, 16:36
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Райффайзенбанк намерен ввести комиссию в 50% от суммы переводов физическим лицам в долларах из других банков с 20 июня, сообщили в пресс-службе финорганизации.

    В сообщении говорится, что с 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более 500 долларов. В банке пояснили, что это вынужденная ограничительная мера в связи с изменением рыночных условий. Финорганизация порекомендовала клиентам использовать другие способы получения платежа, передает «Коммерсант».

    Отмечается, что новые условия не касаются входящих переводов, зачисляемых на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.

    В мае Raiffeisenbank International, которая является материнской структурой российского Райффайзенбанка, прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, кроме «дочки».

    Ранее сообщалось, что руководство Raiffeisen Bank приняло решение о приостановке кредитования российских компаний, сочтя, что достаточно прокредитовал в этом году.

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