Картаполов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации

На данный момент нужды в мобилизации в России нет, заявил руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире канала «Соловьев Live».

Зампред СБ России Дмитрий Медведев недавно озвучивал число принятых на воинскую службу по контракту – 137 тыс. человек, напомнил Картаполов, передает ТАСС.

Это «постоянный и неостановимый» поток, добавил он.

Парламентарий пояснил, что в мобилизационном резерве у России много людей, а новая автоматизированная система воинского учета позволит пополнить ее возможности.

Картаполов отметил, что в случае необходимости призывать с помощью СМС-оповещения никого не собираются, повестка и СМС – это разные вещи.

В проекте постановления правительства указывается, что по СМС могут оповестить о формировании повестки. Система сделана для дополнительного удобства граждан, так как мобильная связь доступна практически всем.

Ранее Минобороны предложило изменить положение о призыве граждан по мобилизации, ведомство предложило направлять оповещения мобилизованным через СМС-рассылку.