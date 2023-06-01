Американский канал выдал кадры обрушения дома в Айове за последствия атаки дронов на Москву

Американский телеканал Newsmax во время рассказа об атаке украинских беспилотников на Москву показал в эфире кадры обрушившегося жилого дома в штате Айова.

В то время как ведущая телеканала Newsmax рассказывала об атаке дронов на Москву, в эфире телепрограммы показали кадры разрушения части многоквартирного дома, который находится в штате Айова, передает РИА «Новости».



Этот шестиэтажный дом частично обрушился несколько дней назад, при этом несколько человек пропали без вести. Обрушенный в Айове дом неоднократно показывали как власти штата, так и американские СМИ.

30 мая киевский режим нанес удар по Москве восемью дронами, все они уничтожены. Президент России Владимир Путин заявил, что система ПВО сработала штатно, и отметил, что население Украины должно знать о провокациях со стороны руководства своей страны.