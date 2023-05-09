Россия взяла под контроль подходы к островам в устье Днепра в Херсонской области

Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области

Подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив взяты под полный контроль российскими войсками, сообщил источник.

В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых зафиксированы удары планирующими боеприпасами по украинским позициям на островах Черкесский и Большой. Источник РИА «Новости» заявил, что теперь украинских военных «там нет, а все подходы контролируются», у вооруженных сил Украины нет шансов вновь закрепиться на островах. Кроме того, источник сообщил, что украинские диверсанты на семи скоростных катерах пытались «высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки». Подразделения российских войск пресекли высадку.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении бомбардировочная авиация нанесла удары по понтонной переправе и опорный пунктам ВСУ. Российской ПВО перехвачены реактивный снаряд РСЗО HIMARS и украинский беспилотник. На червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка выявила перемещение украинских военных, по которым после этого нанесли удары авиация и артиллерия.

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сорваны попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях у населенных пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по районам сосредоточения бригад украинской территориальной обороны у Красного Хутора, Веселовки, Охримовки. Также у Волчанска уничтожено артиллерийское орудие Д-30 ВСУ, а в районе Доброго Поля сбит украинский разведывательный беспилотник, передает ТАСС.

Напомним, накануне официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили 625 украинских военных и наемников.