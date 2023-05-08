Минобороны: Российские войска за сутки уничтожили 625 украинских военных и наемников

Вооруженные силы России на шести направлениях уничтожили до 625 украинских военных, в том числе наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Telegram-канале Минобороны приводятся данные, что на донецком направлении штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжали вести наступление в западной части Артемовска. Здесь ударами артиллерии и авиации были поражены подразделения ВСУ в Красном, Богдановке, Ступочках и Часовом Яре ДНР. За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30.

Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Верхнекаменском и Краматорске.

В то же время на купянском направлении были поражены подразделения ВСУ в Новоселовском, Стельмаховке ЛНР и Синьковке Харьковской области, и пресечены действия двух украинских ДРГ. За сутки на этом направлении противник потерял 55 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30.

В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в Червоной Диброве ЛНР, Тернах, Торском и Серебрянке ДНР. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих и техника.

Также на южно-донецком и запорожском направлениях ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в Угледаре, Шевченко, Времевке Донецкой народной республики, Малиновке, Марфополе, Белогорье и Новоданиловке Запорожской области, где было уничтожено до 70 украинских военных.

Также были подорваны два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в Водяном ДНР и Кирове Запорожской области.

На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Всего за сутки поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах. В районе Балаклеи Харьковской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ.

ПВО уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали разведку боем ВСУ под Авдеевкой.