ЕС предложил санкции против компаний из нескольких стран за поддержку России

Bloomberg узнало о предложении ЕС ввести санкции против компаний из нескольких стран за поддержку ВПК России

ЕС хочет ввести санкции против десятков компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, а также Армении и Узбекистана за поддержку российского ВПК, свидетельствуют внутренние документы Еврокомиссии.

По данным Bloomberg, речь идет о более чем 35 компаниях. Bloomberg приводит список китайских компаний, уже публиковавшийся в СМИ. Названия компаний из других стран не указаны. Предусмотрены санкции против примерно 70 лиц, их имена и гражданство также не сообщаются, передает ТАСС.

В ЕС хотят ввести ограничения на продукты интеллектуальной собственности и лицензии на их производство, экспорт дополнительных технологий и товаров двойного назначения. Кроме того, планируются новые ограничения в отношении СМИ, например, против RT Балканы, и санкции против российских юридических лиц, в том числе в сфере IT, передает РИА «Новости».

Напомним, официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по новому пакету антироссийских санкций. СМИ сообщали, что ЕС может заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны.