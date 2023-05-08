Народный фронт в Ростове-на-Дону передал воинским подразделениям более 300 автомобилей

В Ростове-на-Дону представители Народного фронта передали военнослужащим более 100 подразделений автотехнику, отправленную жителями регионов, и машины, приобретенные за счет сбора к 9 Мая в рамках проекта «Все для победы!».

Два железнодорожных состава с автомобилями для бойцов СВО прибыли в Ростов-на-Дону из 46 регионов России 3 мая. Усилиями всей страны удалось собрать 252 автомобиля, для перевозки машин был задействован 131 вагон ОАО «РЖД». Еще 67 автомобилей прибыли в Ростов-на-Дону на автовозах. Также в машины для военных загрузили медицинские рюкзаки, аптечки, энергетические батончики, спальники, газовые печи и другие необходимые на передовой вещи.

Военнослужащих СВО с Днем Победы поздравил ветеран Великой Отечественной войны из Подмосковья, которому в этом году исполняется 102 года. Александр Григорьевич Золотов обратился к бойцам по видео.

«Старшее поколение победило гитлеровскую Германию и сателлитов. Однако в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. На Западе смотрели на это спустя рукава. Не обращали внимания на шествия фашистов и так далее. Ребята, будьте преданы Родине. После вашей операции украинские нацисты уже не поднимут голову, и не будут угрожать нашей России. Я желаю нашим воинам, которые сражаются за нашу Родину, достойно выполнить все приказы, уничтожить нацизм, возвратиться домой здоровыми к своим семьям», – обратился он к защитникам, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также благодаря акции Народного фронта из Иркутска в Ростов-на-Дону приехали жены бойцов, которым удалось увидеться со своими мужьями. Для военнослужащих это стало настоящим сюрпризом и самым лучшим подарком.

«Сказать, что душа просто прыгает – это ничего не сказать. Ребята, которые занимались доставкой моей супруги, молодцы. Мы не виделись уже почти полгода. И когда я сегодня приехал сюда, и жена подбежала сзади и обняла меня, эмоции захлестнули, у меня до сих пор руки дрожат. Я ничего не знал, это настоящий сюрприз. Спасибо, ребята», – поделился эмоциями от встречи военнослужащий Андрей Шевченко.

У супружеской пары Шевченко трое детей. Старший сын – тоже участник специальной военной операции, мобилизованный из Иркутской области. Он служит в ЛНР, куда также отправятся автомобили в помощь подразделениям.

Лично поддержать бойцов в Ростов-на-Дону приехали представители общественных организаций. Это люди из разных регионов России, объединенные общим желанием помочь бойцам. Например, Ольга Язева из Красноярского края – жена священника. Ее старший сын был мобилизован в сентябре 2022 года. Тогда женщина организовала сообщество «Швейные войска России»: шьют термобелье, маскхалаты и отправляют бойцам.

Медики Московской области загрузили в подаренные бойцам машины аптечки и медицинские рюкзаки. Анна Краснопольская и Екатерина Горячева из волонтерской группы «Врачи, вы не одни» собрали более 20 тысяч аптечек и 350 рюкзаков медиков. Сегодня они сами передали их бойцам в Ростове-на-Дону.

Вместе с автомобилями и снаряжением Народный фронт привезет бойцам около 3 тыс. писем от студентов Университета «Синергия». Их передали представители проекта «Бизнес-мобилизация», созданного корпорацией «Синергия» при поддержке президентского движения.

Кроме того, Народный фронт и Следственный комитет России организовали совместную акцию: распечатали на флагах портреты ветеранов Великой Отечественной войны и вручили их родным, потомкам, участвующим сегодня в специальной военной операции. Бойцы закрепили флаги своих прадедов на подаренных автомобилях.