«Бессмертный мотополк» стартовал в Ленобласти

В памятном заезде во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко участвуют более 30 членов мотоклуба «Дом», байкеры везут портреты своих героев-участников сражений Великой Отечественной войны.

По словам Дрозденко, мотопробег в этом году посвящен 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

«Первое, что мы сделаем сегодня, это братской мотоколонной доедем до Рубежного камня, где возложим цветы и поклонимся защитникам Невского пятачка, а затем переедем в музей-диораму «Прорыв». Сегодня еще одна особенность – мы назвали сегодняшний мотопробег «Бессмертный мотополк» – у нас на лобовых стеклах портреты наших дедов и прадедов и этот пробег мы посвящаем им», – отметил губернатор.

Колонна мотоциклистов стартовала от деревни Керро во Всеволожском районе, где в годы Великой Отечественной войны пролегал Лемболовский батальонный рубеж обороны. Первая остановка – мемориал «Рубежный камень», где почтили память защитников «Невского пятачка», говорится в сообщении на сайте правительства Ленобласти.

Окончание маршрута – у музея «Прорыв блокады Ленинграда», где мотоциклистов встретили праздничным концертом с участием ансамбля песни и пляски Западного военного округа, полуфиналисткой 6 сезона «Голос дети» Анастасией Ивановой, хором Сосновоборской детской школы искусств «Балтика», а также профессиональных солистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.