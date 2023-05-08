Кириенко и Пушилин возложили цветы к Монументу Славы в городе Шахтерске

Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко возложили цветы к Монументу Славы в городе Шахтерске.

Также они совместно с заместителем председателя РВИО Николаем Овсиенко, Председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым и членами правительства посетили мемориальный комплекс «Саур-Могила», где отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны и погибшим защитникам Донбасса в нынешнем противостоянии, написал Пушилин в Telegram.

Глава ДНР напомнил, что над Шахтерском шефствует Сахалинская область, в этом году запланированы работы на 25 объектах. Уже приступили к работам на 20 из них, причем шесть – это объекты образования.

Он и Кириенко посетили Шахтерскую гимназию, в которой после окончания учебного года сахалинцы начнут ремонтные работы.

Ее здание пострадало в 2014 году от украинских снарядов. В нем отремонтируют кровлю, актовый и спортивные залы, пищеблок. В гимназии появятся современные компьютерные классы и пришкольные стадионы. Планируют закончить ремонт к 1 сентября, чтобы дети начали учебный год в обновленной гимназии.

Кроме того, Кириенко и Пушилин навестили 105-летнего ветерана Григория Верланова, а курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища провели для него парад. «Он воевал с первых дней Великой Отечественной войны до последних, победу встретил в Потсдаме. Не раз был ранен, дважды попадал в плен, но всегда выбирался. Как удалось выжить, сам не понимает, было и такое, что весь взвод погиб – а он остался в живых. Принимал участие в войне с Японией», – рассказал Путшилин.

Ранее Пушилин и Кириенко навестили в Луганске 97-летнего фронтовика Григория Пономаренко.