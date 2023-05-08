Кириенко и глава ЛНР навестили 97-летнего ветерана в Луганске

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник навестили 97-летнего фронтовика Григория Пономаренко. Они узнали у ветерана о жизни и боевом пути, и о проблемах, в решении которых требуется помощь.

«Григорий Семенович принял первый бой 17-летним юношей под Ростовом, прошагал полмира и встретил Победу в Берлине. Форсировал Днепр, освобождал Крым, Кенигсберг и Варшаву», – написал Пасечник в Telegram.

Фронтовик рассказал, что и сегодня внимательно следит за новостями с фронта, болеет за наших ребят, которые вновь противостоят нацизму, верит и ждет долгожданной Победы.

Также Кириенко и Пасечник в канун Дня Победы возложили цветы к Пилону Славы и памятнику «Журавли» в Луганске.

Помимо этого, был отмечен вклад представителей Луганщины в сохранение культуры.

Пасечник и Кириенко вручили почетные грамоты президента министру культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрию Сидорову и его заместителю Роману Олексину.

«Даже в дни самых ожесточенных сражений бойцы этого фронта – деятели искусства Луганской Народной Республики не прекращали творить: выступали в прифронтовых городах и районах, вдохновляли наших бойцов, приумножали культурное наследие Отчизны», – напомнил Пасечник.