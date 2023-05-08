Кириенко и глава ЛНР навестили 97-летнего ветерана в Луганске

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8 мая, понедельник | Последнее обновление — 10:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Приднестровье попросили Россию увеличить число миротворцев
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кириенко и глава ЛНР навестили 97-летнего ветерана в Луганске
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Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник навестили 97-летнего фронтовика Григория Пономаренко. Они узнали у ветерана о жизни и боевом пути, и о проблемах, в решении которых требуется помощь.
«Григорий Семенович принял первый бой 17-летним юношей под Ростовом, прошагал полмира и встретил Победу в Берлине. Форсировал Днепр, освобождал Крым, Кенигсберг и Варшаву», – написал Пасечник в Telegram.
Фронтовик рассказал, что и сегодня внимательно следит за новостями с фронта, болеет за наших ребят, которые вновь противостоят нацизму, верит и ждет долгожданной Победы.
Также Кириенко и Пасечник в канун Дня Победы возложили цветы к Пилону Славы и памятнику «Журавли» в Луганске.
Помимо этого, был отмечен вклад представителей Луганщины в сохранение культуры.
Пасечник и Кириенко вручили почетные грамоты президента министру культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрию Сидорову и его заместителю Роману Олексину.
«Даже в дни самых ожесточенных сражений бойцы этого фронта – деятели искусства Луганской Народной Республики не прекращали творить: выступали в прифронтовых городах и районах, вдохновляли наших бойцов, приумножали культурное наследие Отчизны», – напомнил Пасечник.
Президент Чехии дал Украине совет по поводу контрнаступления
Павел: Украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления
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Президент Чехии Петр Павел заявил, что украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления, поскольку оно сопряжено с «ужасными потерями», и если Киев проиграет, то второго шанса в этом году уже не получит.
По его словам, у украинцев еще есть ощущение того, что они не обладают всем для успешного начала операции, передает ТАСС.
Павел рассказал, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем предостерег киевские власти от поспешного начала контрнаступления, несмотря на то, что некоторые могут «захотеть подтолкнуть Киев к демонстрации каких-либо результатов».
Он добавил, что если контрнаступление провалится, то у Украины не будет другого шанса, а Украина неизбежно понесет «ужасные потери».
Также Павел призвал Запад готовиться к тому, что Украина не сможет добиться всех декларируемых целей в конфликте с Россией.
Ранее Павел заявил, что нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии, из-за этого предоставляемые Западом танки становятся складским товаром.
Прилепин рассказал о том, как выжил во время взрыва
Прилепин сообщил, что лично был за рулем взорванной машины
Писатель Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижегородской области, он рассказал, что лично находился за рулем взорванного автомобиля, взрыв произошел под правым колесом.
В своем Telegram-канале Прилепин написал, что на пассажирском сидении находился его водитель, с его стороны и произошел взрыв. После этого писатель потерял сознание, а когда очнулся, подполз к выбитому лобовому стеклу, местные жители помогли ему выбраться.
«Мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали», – написал Прилепин.
Писатель поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за присланный вертолет, поскольку дорога до города составляет три часа, а вертолет долетел за 16 минут.
По словам писателя, в результате взрыва он получил перелом обеих ног, один перелом открытый. Он поблагодарил всех, кто за него молился.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Позже стало известно, что Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, и чувствует он себя хорошо.
Пригожин заявил о получении распоряжения о поставках боеприпасов российским бойцам
Пригожин: Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов
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Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов, курировать диалог в принятии решений будет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В пресс-службе Пригожина в Telegram-канале опубликована его аудиозапись. По его словам, сегодня ночью ЧВК «Вагнер» получила боевое распоряжение, в котором им пообещали дать боеприпасы и вооружения столько, сколько требуется для продолжения дальнейших действий, передает ТАСС.
Кроме того, как указал Пригожин, курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет Суровикин.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск.
В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов назвал недопустимым ультиматум Пригожина о том, что в ситуации «снарядного голода» и при отсутствии запрашиваемого количества боеприпасов бойцы ЧВК покинут Артемовск 10 мая. Перминов отметил широкий резонанс заявлений основателя ЧВК «Вагнер» и указал, что в период проведения спецоперации «все эти заявления играют на руку противнику». Он напомнил, что что «на передовой тяжело всем», а также напомнил опыт Великой Отечественной войны, во время которой в случае, если бы красноармейцами был выдвинут ультиматум по поводу нехватки боеприпасов, то реакция советской власти была бы предельно жесткой.
Миссия ЕС приостановила полеты над Черным морем
Миссия агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex приостановила полеты над Черным морем, сообщила польская радиостанция RMF24.
Указывается, что причиной стал перехват польского самолета российским истребителем Су-35. Полеты будут возобновлены, когда пограничная служба Румынии (она курирует миссию) сообщит о безопасности полетов, сообщает «Газета.Ru».
Напомним, российский истребитель Су-35 сильно напугал экипаж польского самолета, который выполнял патрулирование международного воздушного пространства над Черным морем, сообщило военное ведомство Румынии. По его данным, инцидент произошел 5 мая. Польский самолет L410 Turbolet был перехвачен истребителем Су-35.
Как утверждают в румынском военном ведомстве, маневры летчиков РФ якобы создали высокий уровень турбулентности, вызвав серьезные трудности в управлении воздушным судном.
ФСБ предотвратила атаку дронов на самолет ДРЛО А-50
ФСБ: Предотвращена атака украинских дронов на военный аэродром в Ивановской области
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ФСБ совместно с МВД пресекли попытку диверсии, планировавшейся украинской разведкой, на аэродроме в Ивановской области с применением дронов, сообщает ЦОС ФСБ России.
Как сообщили в ЦОС, ФСБ и МВД России, пресечена попытка совершения теракта, планировавшегося Украиной, на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, передает РИА «Новости».
По информации ведомства, целями были самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.В сообщении уточняется, что СВУ для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32» из Черниговской области.
В ФСБ сообщили также, что в результате организованного контроля за полетом самолета, в целях недопущения совершения диверсии, пилот и члены ДРГ были задержаны после посадки в Тульской области.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске.
Российский Су-34 «накрыл» в Харьковской области иностранных наемников
Минобороны: Российский бомбардировщик Су-34 «накрыл» в Харьковской области управляемыми бомбами иностранных наемников
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, передает РИА «Новости».
Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной.
Зыбинский также рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
Кроме того, добавил офицер, бойцы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.
Кроме этого, по словам начальника пресс-центра, группа спецназначения в районе населенного пункта Великий Бурлук уничтожила боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».
В результате контрбатарейной борьбы огонь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил гаубицу 2С3 «Акация» в районе балки Шевцов Яр.
Накануне в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ.
В Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева
Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Буданов прокомментировал вопрос Yahoo News о причастности Украины к смерти российской журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, Украина будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины», но причастность ГУР к ее убийству не подтвердил.
Кроме того, он отказался комментировать, где и когда будет контрнаступление Киева, но выразил уверенность, что Крым «будет освобожден, потому что наша победа невозможна без освобождения Крыма».
Напомним, Дугину убили в августе 2022 года, когда ее машина была подорвана на шоссе в Московской области. Как заявили в ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.
В Турции рассказали о предложении США отправить Украине С-400
Чавушоглу: США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась.
По его словам, США предлагали Турции предоставить контроль над С-400, но это затронуло бы независимость страны, передает РИА «Новости».
Чавушоглу добавил, что Анкара получала от США различные предложения по С-400 и «если бы была покладистой, не имела тех проблем с Вашингтоном, которые имеет сейчас».
Он отметил также, что Турции предлагали отправить С-400 на Украину, но получили отказ.
Ранее газета Aydinlik со ссылкой на собственные осведомленные источники писала, что поставка второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию задерживается из-за возражения Анкары против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам, который является обычным в мировой практике военно-технического сотрудничества.
Напомним, ФСВТС заявляла, что передача Словакией самолетов МиГ-29 киевскому режиму нарушает соглашение о реэкспорте. В службе напомнили, что в соответствии с соглашением между Россией и Словакией нельзя без письменного согласия второй стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные в результате военно-технического сотрудничества двух стран.
Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта
Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года.
Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности.
Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине.
Полковник полиции в отставке рассказал, как злоумышленник следил за Прилепиным
Задержанный за подрыв машины писателя Захара Прилепина попадал в поселок Пионерский в Нижегородской области необычным путем, рассказал полковник полиции Нижнего Новгорода в отставке Алексей Трифанов в эфире телеканала «Соловьев Live».
Так, по словам Трифанова, в поселке Пионерский дремучие места, в основном к поселку ведут грунтовые дороги. Одна дорога на въезд, она же на выезд. Как оказалось, задержанный ездил в поселок не на машине. Отрывок рассказа Трифанова опубликован в Telegram-канале «Соловьев».
Задержанный несколько раз менял общественный транспорт, въезжал через деревню Козлово и шел до Пионерского более 10 км каждый раз по глухому лесу. За домом Захара Прилепина, считает Трифанов, он следил в течение нескольких месяцев.
Эксперт добавил, что задержанный, вероятнее всего, был обучен, знал досконально маршрут. Но при этом пути для отступления отработаны не были.
Ранее Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижегородской области, он рассказал, что лично находился за рулем взорванного автомобиля, взрыв произошел под правым колесом.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Позже стало известно, что Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, и чувствует он себя хорошо.
СМИ: Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира
Рейтинг: Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года
Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из расчетов на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.
По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 трлн долларов, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю. Последний раз наша страна входила в первую десятку в 2014 году, передает РИА «Новости».
Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 трлн долларов. На втором месте – Китай (17,94 трлн), а тройку лидеров традиционно замкнула Япония (4,17 трлн).
Германия осталась четвертой (4,07 трлн), а из десятки выпала Южная Корея, которая потеряла сразу три позиции и стала 13-й.
Рейтинг стран по ВВП рассчитывался на основе последних годовых или квартальных данных, представленных национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанных в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период. За 2021 год использовались данные Всемирного банка.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%.
В Берлине частично отменили запрет на демонстрацию российского флага в День Победы
RBB: Административный суд Берлина частично снял запрет на демонстрацию российского флага 9 мая
Административный суд Берлина решил частично снять запрет полиции города на демонстрацию в День Победы российских флагов и символики, сообщил представитель правоохранительных органов.
Источник отметил, что суд разрешил флаги и символику России на время акции «Бессмертный полк». Участники шествия пройдут по улице 17 июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене. Полиция уже обжаловала решение инстанции, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RBB.
Накануне посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия не приемлет решение немецких властей о запрете демонстрации российского флага и символики, связанной с освобождением Европы от нацизма, 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах.
Польский концерн признал потерю 27 млн долларов в день из-за отказа от российской нефти
Энергетический концерн Orlen ежедневно теряет около 27 млн долларов из-за запрета на российскую нефть, заявил председатель правления компании Даниель Обайтек в интервью газете Financial Times.
Отмечается, что это происходит из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками, передает РИА «Новости».
Обайтек подчеркнул, что это не потеря, а «вопрос отказа поддерживать Россию». Также он отметил, что Orlen продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба» для нефтеперерабатывающего завода в чешском Литвинове.
Ранее СМИ сообщали, что Польша по-прежнему остается крупнейшим в ЕС импортером российского сжиженного углеводородного газа (СУГ), увеличивая объемы закупок.
Минобороны: Ночью над Черным морем средствами ПВО сбиты 22 ударных украинских беспилотника
В ночь на воскресенье над Черным морем средствами ПВО были обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все 22 БПЛА уничтожены при помощи зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами РЭБ, сообщается в Telegram-канале МО.
Ранее сообщалось, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь.
Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской АЭС
Гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси необходимо прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской АЭС, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как указал Рогов, все это напоминает ритуальные танцы, которые давно уже пора прекратить. По его словам, Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного – единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского и украинских военных, которые занимаются ядерным терроризмом, передает РИА «Новости».
По мнению Рогова, заявление Гросси может свидетельствовать и о том, что Киев готовит провокацию в отношении ЗАЭС, а МАГАТЭ стремится заранее «создать себе алиби» и снять с себя ответственность за возможные последствия.
Он предположил, что потом Гросси будет говорить, что предупреждал, но его не послушались. Если МАГАТЭ еще сохраняет свой вес, то организация должна вмешаться и оказать давление на власти Киева, заставив их отказаться от каких-либо провокаций в отношении атомной станции, резюмировал Рогов.
Ранее Рафаэль Гросси заявил, что общая ситуация в районе ЗАЭС становится менее предсказуемой и «потенциально опасной».
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