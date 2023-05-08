Экс-премьер Малайзии поддержал стремление России к дедолларизации

Экс-премьер Малайзии Мохамад призвал Восточную Азию на фоне дедолларизации переходить к торговле в национальных валютах

Страны Восточной Азии должны переходить к торговле в единой региональной или национальных валютах на фоне стремления России и многих других стран к дедолларизации мировой экономики, заявил 97-летний бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил в интервью китайскому изданию Global Times, что Россия настаивает на ведении торговли в рублях. Он также отметил, что сейчас многие страны хотят использовать собственные денежные единицы. Мохамад в свою очередь предложил переходить к торговле в единой региональной валюте, которая будет использоваться только в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также в странах Северо-Восточной Азии, передает ТАСС.

Он отметил, что его предложение о восточноазиатской торговой валюте сейчас приемлемо для многих стран, однако подобная инициатива противоречит интересам Вашингтона, который извлекает очевидную выгоду из доллара, выступающего в качестве глобальной торговой валюты. Политик напомнил, что страны, покупающие валюту США для международной торговли, автоматически повышают стоимость американского доллара.

Ранее в Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации» из-за решения США использовать финансовую систему в качестве оружия против России.