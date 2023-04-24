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В Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации»
CCTV заявил о стартовавшей дедолларизации и способности России устоять под ударом «финансовой бомбы» США
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США сбросили на Россию «финансовую бомбу», но не заставили Россию «рухнуть», при этом «дедолларизация охватила планету», заявили китайские СМИ.
Как заявил CCTV, в результате глобальной рыночной конкуренции статус США в торговле упал, в ответ Вашингтон принялся использовать торговый протекционизм и «продвигать волну «антиглобализма», передает РИА «Новости».
CCTV указывает, что США не извлекли уроков из снижения мировых долларовых резервов, которое началось в 2017 году. Вашингтон превратил финансовую систему в «оружие» против России, объявив в феврале 2022 года, что «запретит некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT».
Но «даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил рухнуть» Россию, которая «давно готовилась избавиться от доллара». Другие страны поняли, что «активы в долларах» являются «бомбой замедленного действия» и что «месть со стороны США можно пережить». Таким образом оказался пробит «последний слой бумаги», поддерживающий доллар.
Напомним, российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится. Глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро.
Россию обвинили в создании угрожающего США «треугольника смерти»
InsideOver: Россия, Северная Корея и Китай создали угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане
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Россия создала опасный для Соединенных Штатов блок стран в Индо-Тихоокеанском регионе, куда вошли Китай и Северная Корея, сообщил эксперт Федерико Джулиани изданию InsideOver.
По его словам, этот «треугольник смерти» можно увидеть, если просто посмотреть на географическую карту в районе Тихого океана, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, чтобы осложнить жизнь Белого дома.
В статье отмечено, что Кремль во время высокой напряженности в отношениях с НАТО даже начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока, как бы поясняя, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане.
По мнению журналистов, «треугольник смерти» угрожает деятельности Штатов, так как участники, а именно Россия, Китай и Северная Корея, предприняли действия, вынуждающие американских военных пересмотреть свои оперативные планы.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Россия и Китай твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность.
Политолог назвал подоплеку высказываний китайского посла в Париже
Политолог: Посла КНР на резкие заявления могла спровоцировать Прибалтика
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Слова посла КНР в Париже Лю Шайе про Крым и суверенитет стран СНГ не вписываются в привычные традиции китайской дипломатии и могут служить сигналом о начале их трансформации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее посол Китая во Франции заявил, что Крым «изначально был российским», а статус постсоветских стран в международном праве неясен.
«Китай в своей политике и дипломатии всегда опирался на то, что суверенитет государства превыше, чем право нации на самоопределение. Именно исходя из этого Пекин отстаивает свою позицию в тайваньском вопросе, считая остров частью суверенного Китая и не иначе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Сегодня мы увидели яркое подтверждение того, что вопреки всему, международные отношения не законсервированы, а продолжают развиваться и меняться в духе времени. По-видимому, та линия китайской политики, которая была затронута послом Поднебесной во Франции, в ближайшее время может претерпеть серьезные изменения и в самом Пекине», – полагает собеседник.
«Это первое публичное заявление представителя Китая по Крыму в таком ключе. На протяжении определенного времени мы уже наблюдаем формирование российско-китайского альянса. И официальное признание российской позиции по одному из самых важных для Москвы вопросов, может стать одним из его новых этапов», – отметил он.
«Что касается тезиса про суверенитет стран СНГ, то прежде, чем его оценивать, еще предстоит внимательно проанализировать слова китайского дипломата. Безусловно, оспаривание суверенности отдельных стран не входит в традиции китайской дипломатии. Однако слова посла могли быть вызваны тем, что ряд стран бывшего СССР, в частности прибалты, заняли абсолютно антикитайскую позицию в вопросе Тайваня», – рассуждает эксперт.
В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram-канале отметил, что «переоценивать значимость этих рассуждений посла не стоит, тем более видеть в них преддверие пересмотра официальной позиции КНР».
Вместе с тем, отмечает он, «одним из столпов международной политики второй половины ХХ века считалась неоспоримая незыблемость границ – как легли, так и легли, всё». «Сегодня мы наблюдаем полную и, по всем признакам, окончательную эрозию мирового порядка второй половины ХХ столетия, а это помимо всего прочего означает возвращение к более ранним практикам, при которых границы не считались священными догмами. Чему свидетельств немало, и данное высказывание посла КНР – в том ряду», – пишет эксперт.
Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева, а постсоветские государства не обладают ясным и эффективным статусом.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что слова посла Китая стали «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду». По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.
Как указал депутат, другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США, но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои, а Россия и Китай в списке таких стран.
Как пишет РИА «Новости», эти заявления вызвали негодование в Прибалтике и на Украине. Так, украинский посол во Франции Вадим Омельченко в своем аккаунте в соцсети заявил, что у его китайского коллеги могут быть проблемы с географией. А глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что ждет от Пекина опровержения высказываний Лю Шайе.
«Замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы. Ожидаем пояснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления», – написал он в соцсетях.
О недоверии Китаю в вопросах мирного урегулирования ситуации на Украине заявил его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис. «Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю в «посредничестве в мире на Украине», то вот китайский посол, утверждающий, что Крым – это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы», – отметил он в соцсети.
Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна сообщил СМИ, что вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу представителя Пекина во Франции о суверенитете стран бывшего Советского Союза. «Прискорбно, что представитель КНР придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», – высказался он.
Напомним, посол Китая в Париже не впервые выступает с такими резкими высказываниями. В августе он заявил, что у украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России.
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Премьер Австралии сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Премьер Австралии Альбанезе сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Японское судно Montevideo Maru во время Второй мировой войны было потоплено флотом США, в субботу корабль с останками 1060 пленных удалось обнаружить, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Премьер написал, что на борту находились 1060 пленных и 850 австралийских военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети политика.
Японское судно было потоплено 1 июля 1942 года подлодкой США, погибли тогда более 1 тыс. пленных. Эта трагедия стала одной из крупнейших в истории Австралии.
Ранее сообщалось, что Австралия отправила Киеву автономные военные дроны Altius 600M, они выступают, в том числе в роли «камикадзе».
Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT
EUobserver: Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT
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Польша и страны Балтии призвали Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против России отключить Газпромбанк от международной системы межбанковских платежей SWIFT, сообщил портал EUobserver со ссылкой на совместное заявление стран.
Польша и страны Балтии в совместном заявлении говорят о приоритете исключения Газпромбанка из системы SWIFT и символизме такого шага. При этом в качестве минимальных усилий предлагается рассмотреть замораживание активов банка, через который проходит оплата за импорт российской нефти в страны – члены союза. В совместном заявлении поясняется, что при отключении от SWIFT Евросоюзу пришлось бы перенаправить платежи через альтернативные системы, такие как СПФС (Система передачи финансовых сообщений, запущенная Банком России в 2014 году) или CIPS (китайская трансграничная межбанковская система), передает ТАСС.
Помимо требований в отношении Газпромбанка, Польша и балтийские страны призвали заморозить активы как можно большего числа российских банков, финансовых учреждений и их дочерних компаний.
Кроме того, «приоритетными» пунктами в новом пакете антироссийских санкций названы российский нефтепровод «Дружба» и импорт российских алмазов.
Ранее Газпромбанк объявил о прекращении трансграничных переводов в долларах с 27 января 2023 года.
Лавров: Россия не забудет и не простит невыдачу виз США российским журналистам
США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», – сказал Лавров в видео, которое опубликовала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
По его мнению, он знал, что «американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе», но это ошибка.
Как указал Лавров, страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. Он отметил, что она сделала глупость, и «показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее».
Обращаясь к журналистам, Лавров добавил, что МИД России придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы, «больше энергии проявлять, прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества».
Глава российской дипломатии посоветовал им отслеживать то, что РФ там будет делать через свои каналы, и распространять правду. Он выразил убеждение, что «к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал издевательством невыдачу российским журналистам виз для освещения работы Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке и пообещал, что ответ Вашингтону обязательно будет дан.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Дерипаска предсказал «мир без гегемона»
Дерипаска предсказал прекращение доминирования доллара и «мир без гегемона»
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Через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.
Дерипаска отметил в Telegram, что прежде «доминирование доллара в мировых расчетах, финансовых операциях казалось абсолютно незыблемым», сейчас же «этому доминированию очень быстро начинает приходить конец». Как указал Дерипаска, ситуация изменилась после того, как доллар стал «оружием возмездия против всех несогласных».
По словам Дерипаски, снижение расчетов в долларах «впечатляет». Он полагает, что «уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы». По его прогнозу, сперва будут трудности, но позднее «мир откроет для себя новое качество». Дерипаска заявил, что «это уже будет мир без гегемона».
При этом Дерипаска заявил, что «наша кабальная финансовая система нас еще долго будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике» России.
Напомним, глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро. Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет.
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Новак заявил о намерении России перевести взаиморасчеты за энергоресурсы в рубли и юани
Вице-премьер Новак заявил о намерении России перевести все взаиморасчеты за энергоресурсы в рубли и юани
Россия перейдет на национальные валюты при расчетах за газ и нефть, сейчас популярны юань и рубль, а далее страна планирует вовсе отказаться от евро и доллара, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью каналу «Россия-1».
По его словам, учитывая проблемы при расчетах в евро и долларах, Россия переходит только на национальные валюты, передает ТАСС.
Новак отметил возросший интерес к покупке российских энергетических ресурсов, поэтому будут создаваться механизмы расчетов, которые могут осуществляться только в нацвалютах.
В начале марта глава МИД России Сергей Лавров обсуждал процесс перехода на расчет в нацвалютах с коллегами из Турции и Китая.
Глава Duracell в России подтвердил информацию об уходе бренда
Глава Duracell Коротаев подтвердил информацию об уходе бренда из России
Генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил подлинность письма, в котором сообщил об уходе компании с российского рынка.
По его словам, письмо является подлинным, однако дополнительных комментариев он дать не может, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».
При этом Коротаев отметил, что экологические проекты останутся, проговариваются детали.
Ранее официальный дилер Duracell сообщил, что не получал уведомлений о прекращении работы компании в России.
До этого Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст: расширена номенклатура по BMW и Siemens, в перечень также планируется включить Lego, а исключить Duracell и Merries.
В США предупредили о возможности эскалации конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: Мнение генсека НАТО Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о перспективах эскалации
Мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев выразил мнение, что место Украины якобы в евроатлантической семье, в НАТО, и со временем поддержка со стороны членов альянса поможет сделать это возможным. В свою очередь полковник Макгрегор выразил мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что наиболее опасно то, что слова Столтенберга – это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры с Россией по Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Politico: В Белом доме испугались дефолта США из-за нежелания Байдена договориться с Маккарти
Politico: Риск дефолта в США очень велик из-за нежелания Джо Байдена договориться с Маккарти о госдолге
Представители Белого дома обеспокоены угрозой дефолта из-за отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, сообщило Politico.
Издание пишет, что в администрации Байдена встревожены серьезной вероятностью дефолта американской экономики из-за прогнозов высокопоставленных представителей, занимающихся финансовыми и экономическими вопросами, пишет «Газета.Ru».
При этом, между Байденом и Маккарти нет никаких коммуникаций, они взаимодействуют лишь через высказывания в прессе.
Между тем, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что администрация США не может допустить дефолт в стране, так как это стало бы катастрофой и повлекло серьезные негативные последствия для всего мира.
Напомним, в конце марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил об уверенном движении США к дефолту и финансовому кризису.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие признаки говорят о новом кризисе в Штатах и почему их тщательно скрывают.
Bloomberg: Евросоюз планирует запретить транзит ряда товаров через Россию
Bloomberg: Новый пакет санкций Евросоюза против России включит запрет на транзит ряда товаров
Евросоюз планирует ввести запрет на транзит ряда товаров, в том числе на распространение многочисленных технологий, через территорию России в рамках нового, 11-го, пакета санкций, сообщает Bloomberg.
Агентство передает, что Польша, Эстония и Литва призывают ЕС ввести запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, пишет «Коммерсант».
Кроме того, под санкции могут попасть танкеры и суда, которые не включают навигационные системы.
По данным источников агентства, в новый пакет санкций вряд ли будет включена госкорпорация «Росатом», из-за того, что ряд стран выступают против введения ограничений против компании.
Ранее агентство Киодо сообщило, что страны-представительницы G7 допускают введение запрета на экспорт в Россию почти на все товары.
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против России будут бить по мировой экономике и могут привести к всемирному кризису.
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В ООН отказались комментировать невыдачу США виз российским журналистам
В ООН отказались комментировать отказ США выдать российским журналистам визы
В офисе официального представителя генсека ООН не стали комментировать отказ США выдать российским журналистам визы, которые должны были освещать работу министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что у него нет комментариев по этой теме, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Компании из Китая и Турции объявили о планах приобрести бизнес в России
Эксперт: Компании в Китае, Иране и Турции заинтересовались покупкой бизнеса в России
Компании из Китая, Ирана и Турции заинтересованы возможностью покупки бизнеса в России и готовы развивать локальное производство, заявил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» – партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко.
По его словам, компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России, в данный момент они рассматривают возможность по покупке бизнесов, передает РИА «Новости».
Также Сергиенко отметил, что китайские компании интересует взаимодействие с добывающей отраслью с точки зрения замещения машин и других производственных элементов.
«Огромный потенциал есть в автопроме, авиапроме. Тут китайские коллеги готовы и уже активно развивают локальное производство», – сказал он.
При этом российские предприятия сами ищут возможности для диверсификации своих поставок в другие страны. В частности, с точки зрения двусторонних инвестиций эксперты видят потенциал в Саудовской Аравии и ОАЭ.
«В ближайшее время мы расширим наше присутствие на рынке ряда эмиратов и начнем предлагать услуги для компаний в ОАЭ», – добавил он.
В заключение, Сергиенко сказал, что не уступает другим странами Индия – обе страны явно выиграют от развития торговли и экономических связей, а российский бизнес начал серьезно воспринимать этот рынок.
США уклонились от ответа о возможном полном запрете экспорта в Россию
Вашингтон не комментирует сообщения о возможном почти полном запрете экспорта в Россию, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Пател.
Уже примененные санкции США и их союзников оказали «очевидное влияние» на Россию и ее экономику, заявил Пател, передает ТАСС.
Он сказал, что «не будет забегать вперед» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы полном запрете экспорта в Россию.
Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что в G7 обсуждается возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию. Между тем высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе опроверг эту информацию.
В МИД назвали издевательством невыдачу виз российским журналистам
Замглавы МИД России Рябков назвал издевательством невыдачу виз российским журналистам
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Невыдача российским журналистам виз для освещения работы министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке является издевательством, ответ Вашингтону обязательно будет дан, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как указал Рябков перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк, очередной возмутительный, абсолютно неприемлемый прием использовали американцы при подготовке к участию министра иностранных дел РФ Лаврова в мероприятиях завершающегося председательства России в СБ ООН, передает РИА «Новости».
По его словам, группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в эту командировку, визы выданы не были, причем до последнего момента американцы делали вид, что они работают и «решение вот-вот будет найдено». Он назвал это игрой на нервах, издевательством и очередным отражением того, что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать.
Рябков уточнил, что РФ на протяжении последних дней неоднократно обращалась к ним по этому вопросу, тем не менее результат плачевный, и это вопреки тому, что России давались заверения о том, что визы на подходе, вот-вот будут выданы. «Все это вранье. Это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую у себя, на своей территории штаб-квартиру ООН. Журналисты должны были освещать важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в СБ ООН», – подчеркнул он.
Рябков заявил, что все запланированные у Лаврова мероприятия в Нью-Йорке – «это крупные информационные поводы»: «И наш пресс-пул обязательно должен был быть с нами. Этого не случилось. Ответственность целиком на американской стороне».
Замминистра добавил, что РФ найдет формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается, и они это запомнят.
Кроме того, он добавил, что планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на «полях» мероприятий по линии СБ ООН нет.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.