Дерипаска предсказал «мир без гегемона»

Дерипаска предсказал прекращение доминирования доллара и «мир без гегемона»

Через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Дерипаска отметил в Telegram, что прежде «доминирование доллара в мировых расчетах, финансовых операциях казалось абсолютно незыблемым», сейчас же «этому доминированию очень быстро начинает приходить конец». Как указал Дерипаска, ситуация изменилась после того, как доллар стал «оружием возмездия против всех несогласных».

По словам Дерипаски, снижение расчетов в долларах «впечатляет». Он полагает, что «уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы». По его прогнозу, сперва будут трудности, но позднее «мир откроет для себя новое качество». Дерипаска заявил, что «это уже будет мир без гегемона».

При этом Дерипаска заявил, что «наша кабальная финансовая система нас еще долго будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике» России.

Напомним, глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро. Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет.

