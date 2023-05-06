Соловьев задал единственный вопрос после покушения на Прилепина

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6 мая, суббота | Последнее обновление — 14:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Задержан подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля Прилепина
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Соловьев задал единственный вопрос после покушения на Прилепина
Соловьев после покушения на Прилепина призвал к симметричному ответу по нацистским главарям
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев отреагировал на новости о том, что автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области.
«После всех покушений у меня только один вопрос: мы отвечать уже когда-нибудь будем?» – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
«Укрохунта», по его словам, только наглеет от безнаказанности.
Соловьев считает, что ответ со стороны России на покушение в отношении Прилепина должен быть симметричным и должен затронуть заказчиков и разработчиков покушения. Нацистских главарей, подчеркнул он, не пугают никакие удары по инфраструктуре.
Журналист призвал «реализовывать путинский рецепт по борьбе с террористами» и привел знаменитую цитату Владимира Путина с призывом «мочить» террористов «в сортире».
В свою очередь российский военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram, что противник продолжает бить по лидерам общественного мнения в России. Их деятельность враг расценивает как угрозу, наравне с НПЗ, складами ГСМ и арсеналами указал он.
Военкор считает, что очередной подрыв автомобиля подтверждает, что в России действует разветвленная агентурная сеть противника, способная организовывать в нашей стране теракты.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако девочку высадили из машины еще до взрыва. Погиб водитель. Подозреваемый задержан по горячим следам.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко предположил варианты событий после заявленй ЧВК «Вагнер» об уходе из Артемовска 10 мая
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Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ. Такой прогноз в разговоре с газетой ВЗГЛЯД озвучил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая.
«Я сомневаюсь в том, что сейчас кто-то будет проводить передачу занятых районов. По сути, для этого придется сдать часть позиций, которые сразу же займут резервы украинских войск. А вводить в Артемовск части ВДВ, которые не знают всей ситуации в этом районе, чревато негативными последствиями и рисками. Так ротация не проводится», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Артемовск – наиболее важное направление фронта из всех ныне существующих. Его нужно полностью зачистить до контрнаступления ВСУ. Так удобнее держать оборону. Поэтому данное направление нужно насытить всем необходимым с точки зрения материально-технического обеспечения», – добавил эксперт.
«Допускаю, что Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер» и утолит «снарядный голод» штурмовых подразделений. Это же касается наращивания авиационной поддержки», – предположил собеседник.
«И если все сложится удачно, то в течение пяти дней – до 10 мая – штурмовые подразделения вполне способны овладеть Артемовском, зачистить оставшуюся часть города от сил противника и лишь затем передать его под контроль ВДВ, уйдя в тыл. После восстановления они могут быть переброшены на другой участок фронта», – прогнозирует Онуфриенко.
Ранее в пятницу основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая бойцы ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность военной техники и вооружения, которые поставляются в подразделения российских войск. Как сообщили в Минобороны, глава ведомства поставил задачу замминистра обороны Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.
Что касается непосредственно фронта, то 5 мая российские штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска. «Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. Помимо этого, в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен мост, по которому ВСУ пытались подвозить боеприпасов и перебрасывать резервы в Артемовск», – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Огонь охватил удерживаемые ВСУ кварталы Артемовска после удара «Градов»
Удерживаемые ВСУ кварталы в Артемовске оказались полностью в огне после удара «Градов»
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Российские РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами накрыли территорию удерживаемых вооруженными силами Украины кварталов в Артемовске (Бахмуте), сообщают военкоры.
В соцсетях опубликовано видео горящих микрорайонов на западе Артемовска после удара по ним зажигательными боеприпасами, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров. (Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать данное видео, так как оно содержит нецензурную лексику.)
«Нанесение удара с применением зажигательных реактивных снарядов 9М22С для РСЗО БМ-21 «Град» по последнему кварталу города, где остались ВСУ», – сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале «Colonelcassad».
«Военкоры Русской Весны» приводят сообщения украинских военных. «Окраина Бахмута светится, как будто празднуют Новый год», – заявил один из боевиков. «У нас жесть!» – пожаловался другой. Как пишут военкоры, ВСУ сообщают, что «по ним очень мощно бьет российская артиллерия» и что «вагнеровцы» предприняли активные штурмовые действия по вытеснению украинских войск из последних западных кварталов Артемовска.
Также сообщается о мощном ударе по украинскому объекту в Дружкове в 34 км от Артемовска.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» продвинулись «на различных направлениях до 170 м и заняли 59,5 тыс. м площади» Артемовска. ВСУ контролируют 2,52 кв. км. «Как я сегодня и говорил, у нас есть еще остатки возможностей продвигаться в Бахмуте до исхода дня 9 мая», – приводит слова Пригожина ТАСС.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ.
В Германии назвали главный страх Зеленского после атаки на Кремль
Немецкий полковник в отставке Тиле заявил, что Зеленский боится потерять доверие Запада после атаки на Кремль
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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что после атаки БПЛА на Кремль Киев может лишиться доверия стран Запада, заявил немецкий полковник в отставке Ральф Тиле.
Тиле в интервью N-TV отметил, что Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы. По его словам, Вашингтон крайне обеспокоен действиями украинских солдат, так как они «заходят слишком далеко», передает РИА «Новости».
Он добавил, что операция против президента России является «уколом иголкой». Тиле выразил уверенность, что украинцы все еще не полностью вооружены и боеспособны, но при этом тактика украинских военных направлена на обострение ситуации.
Ранее сообщалось, что Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей.
В ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских БПЛА, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» готовы заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
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Если уйдет «старший брат» Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, но на его место в Артемовске придет «младший брат» Кадыров и «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале Кадыров обратился к министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генерального штаба ВС России и создателю ЧВК «Вагнер». Он заявил, что чеченские подразделения бок о бок воевали с «вагнеровцами» на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса.
«Вместе выполняли священный долг перед родиной без разделения на национальности и веру. Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были мы все ... каждый российский патриот», – подчеркнул Кадыров.
Он отметил, что если уйдут Пригожин и «вагнеровцы», то на их место в Артемовске придут «младший брат» Кадыров и спецназ «Ахмат», который готов выдвинуться и «за несколько часов забрать город».
При этом глава Чечни считает, что оставшиеся два километра Артемовска нужно брать не ценой жизни воинов, а с помощью взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов.
Он также подчеркнул, что Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад «вагнеровцев» в освобождение городов Донбасса, но недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют, не говоря уже о войне, где боеприпасов всегда не хватает.
Кадыров призвал Минобороны разобраться на месте в ситуации и найти единственный, «по-солдатски правильный» выход из ситуации. Также он считает, что «снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно», и призвал не делать такого.
Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
CNN: Российские глушилки для HIMARS мешают контраступлению ВСУ
CNN: Российские системы электронного подавления снижают эффективность HIMARS
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Россия пытается нарушить работу американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ, сообщает CNN.
Издание пишет со ссылкой на несколько американских, британских и украинских источников, что ракеты HIMARS становятся все менее эффективными и не попадают в цель из-за российских средств РЭБ, передает Би-би-си (признана иноагентом).
CNN со ссылкой на чиновника Пентагона сообщает, что как только Украина и ее западные союзники находят какой-либо способ обойти российское глушение, Россия разрабатывает очередные контрмеры.
Отмечается, что для контрнаступления ВСУ необходима эффективная работа HIMARS,а для этого нужно найти способ борьбы с глушением.
По словам американского генерала в отставке Стивена Андерсона, «выгнать с нынешних позиций» ВС России, где они «окопались уже год», очень трудно.
Ранее военный эксперт обозначил восемь способов сорвать наступление ВСУ.
Российские бойцы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ
«Российская газета»: Российские силы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ в районе Хромова
Российские силы в Артемовске приступили к массированному штурму трассы, которую прозвали «дорогой жизни» вооруженных сил Украины, сообщают украинские эксперты и военнослужащие.
Прорыв российских войск у Хромова, по оценке украинских аналитиков, угрожает перерезанием всех оставшихся магистралей, по которым идет снабжение ВСУ, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Русская весна».
По словам украинских экспертов, сейчас «там просто ад», ВСУ «отбиваются, как могут».
В ночь на субботу сообщалось, что российские РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами накрыли территорию удерживаемых вооруженными силами Украины кварталов в Артемовске.
Эксперт: Финляндия не оправдала доверия России в области энергетики
Эксперт Юшков: Решение России в отношении Fortum стало ответом на недружественные действия Финляндии
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Компания, принадлежащая недружественному государству, не может обладать управленческими полномочиями в России. Финляндия сделала все возможное, чтобы ухудшить наши экономические отношения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее концерн Fortum уведомил РФ, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения в России под временное управление Росимуществом.
«Главная причина, по которой подобное решение было принято в отношении Fortum – наличие у финнов контрольного пакета акций данной компании, что позволяло принимать им управленческие решения. Фирма стала заметным игроком в энергетическом секторе России, который традиционно является наиболее важным для экономики страны», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Соответственно, когда мы позволяли иностранцам приобретать колоссальное влияние в стратегической для РФ отрасли, мы оказывали им неоспоримое уважение и доверие. Однако Финляндия столь трепетного отношения со стороны Москвы не заслужила. За прошлый год в Хельсинки приняли большое число крайне недружелюбных решений», – считает эксперт.
«В первую очередь стоит отметить разрыв Финляндией контракта с Росатомом, участившуюся заморозку наших активов и отказ от покупок газа в рублях. Помимо этого, действия страны в военно-политической сфере также вызвали непонимание у РФ. В частности, присоединение к НАТО можно расценивать как полноценную готовность к разрушению добрососедского партнерства», – подчеркивает Юшков.
«Разумеется, в такой ситуации будет логичным отобрать у Хельсинки возможность управления в компании, чья деятельность сопряжена со столь важным сектором отечественной экономики. Сейчас финны кричат о том, что подобное решение незаконно, однако именно Европа начала арестовывать активы РФ. То есть мы лишь отвечаем «добром на добро», – акцентирует собеседник.
«При этом важно подчеркнуть, что мы не забираем у финнов право собственности, но лишь временно передаем право на ее контроль отечественному ведомству. Однако если ЕС решится на откровенную кражу нашего имущества, то и России придется перейти к более решительным действиям», – резюмирует Юшков.
Ранее финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения под временное управление Росимуществом. При этом фирма считает действия РФ «грубым нарушением международных прав».
В концерне добавили, что собираются принять все предусмотренные международным законодательством меры для защиты прав собственности. В результате решения правительства России, Fortum фактически лишилась прав полноценного акционера.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все действия в отношения финской компании соответствуют российскому законодательству и необходимы для защиты интересов нашей страны.
Напомним, Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). Компания инвестировала в российскую ветроэнергетику. На конец 2022 года, согласно отчетности компании, в российском подразделении работали более 2,7 тыс. человек.
Ранее в Кремле подчеркивали, что западные страны намерены создать нормативную базу для фактической конфискации российских активов, указ президента Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран.
Украинский генерал предупредил Зеленского о риске протестов
Украинский генерал Кривонос предупредил Зеленского о риске протестов из-за неуважения ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой».
По словам спикера, всем надоело неуважение политиков, «власть подогнала правила игры под себя», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Генерал добавил, что солдаты устали от боевых действий и общих фраз от президента, они хотят услышать слова поддержки и получить мотивацию. Также генерал посетовал, что власти не могут обеспечить все потребности фронта.
Кривонос заявил, что главком украинских войск Валерий Залужный не говорит о разногласиях, но если ситуация ухудшится, то он может вмешаться.
Ранее в Германии назвали страх Владимира Зеленского, который появился после атаки на Кремль.
Минобороны назвало размер зарплат контрактников в зоне СВО
Минобороны: Зарплаты военных по контракту в зоне СВО начинаются от 204 тысяч рублей в месяц
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Военнослужащие по контракту в зоне спецоперации получают денежное довольствие в зависимости от воинского звания и выслуги лет, сообщило Минобороны. Согласно приведенным данным, минимальная зарплата у служащего по контракту стрелка составляет от 204 тыс. рублей в месяц.
Единовременно военнослужащий получает 195 тыс. рублей при заключении контракта на год и более, командиры взвода получают от 242 тыс. рублей в месяц, минимальная зарплата командира отделения – 232 тыс. рублей.
При этом денежное довольствие у старшего сапера – от 216 тыс. рублей, гранатометчика или пулеметчика – от 211 тыс. рублей, повара или водителя также от 211 тыс. рублей, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Наименьшее денежное довольствие, из перечисленных Минобороны, у стрелка – от 204 тыс. рублей в месяц.
Ранее президент Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции.
Пашинян выступил с критикой Сталина за действия в начале войны
Пашинян заявил, что известие о начале войны с Германией сломало Сталина
Глава правительства Армении Никол Пашинян раскритиковал Иосифа Сталина за поведение в первые дни войны СССР с Германией.
Пашинян на встрече с армянской общиной Чехии заявил, что после нападения Германии на СССР местонахождение Сталина долгое время оставалось неизвестным. Как заявил Пашинян, «мы все думаем, что Сталин был в наиболее психологически подготовленном состоянии». Премьер Армении считает, что «известие о начале войны сломало» Сталина, поскольку тот «недавно подписал договор, и весь его расчет был на то, что войны с Германией не будет», пишет News.am.
Как указывала газета ВЗГЛЯД, в 1940-х годах советское руководство слишком доверилось обещаниям Германии не нападать на СССР. Еще 14 июня 1941 года ТАСС передавал, что Германия неуклонно соблюдает все условия советско-германского пакта о ненападении.
Сценарист фильма «Битва за Севастополь» погиб в Артемовске
Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» с Юлией Пересильд в главной роли Леонид Корин погиб в Артемовске (украинское название – Бахмут).
Об этом сообщил его друг Павел Дроздов на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, в начале спецоперации на Украине Корин вступил в качестве добровольца в группу «Вагнер», передает «Царьград».
Ранее в пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны.
Автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде
Автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде. Писатель выжил, но получил ранения, сообщили в экстренных службах. По информации СМИ, в машине с Прилепиным ехала его дочь.
Прилепин находится в сознании, уточняет ТАСС.
Взрывное устройство, по предварительным данным, было закреплено под днищем автомобиля.
В пресс-службе писателя сообщили, что Прилепин в порядке. Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.
По данным Telegram-канала WarGonzo, в автомобиле с Прилепиным ехала его дочь. К моменту, когда прогремел взрыв, девочку уже высадили из автомобиля, выгрузив ее вещи. Девочка, как сообщается, не пострадала.
Личный охранник Прилепина погиб.
Напомним, 2 апреля в кафе Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и еще свыше 40 человек пострадали. Фигурантами дела об убийстве являются россиянка Дарья Трепова и украинец Юрий Денисов.
Внешний долг к ВВП России году упал до исторического минимума
РИА «Новости»: Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума
Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам 2022 года опустился до минимального за всю историю уровня в 16,6%. При этом наиболее закредитованными государствами оказались Нидерланды и Британия.
В России уровень внешнего долга к ВВП в прошлом году упал на 10 процентных пунктов, что стало минимальным уровнем с 2002 года (более ранней статистики в открытом доступе нет), свидетельствуют расчеты РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных центральных банков и статистических ведомств.
Отмечается, что показатель ниже российских 16,6% зафиксирован только у Китая, где он за последний год сократился до 13,7% с 15,4%.
На третьем месте – Индия с внешним долгом в 19,1% ВВП.
В европейских экономиках внешний долг оказался самым «неподъемным». Так, в Нидерландах показатель составил 380,5% ВВП, в Британии – 287%, а Швейцарии – 280,5%. При этом эти страны также за последний сократили долг – на 14, 29 и 16 процентных пунктов соответственно.
Внешний долг Франции составил 249% от ВВП, она занимает четвертое место. Пятое – у Бельгии с показателем в 242%. В десятку также входят Испания (179%), Швеция (170%), Германия (159%), Норвегия (132%) и Италия (131%).
При этом семь государств в прошлом году нарастили долг: Норвегия, США и Южная Корея (+5%), Турция (+4,5%), Аргентина (+3%), Бразилия (+2%) и Польша (+1%).
В конце ЦБ опубликовал данные, согласно которым внешний долг России по данным на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов, за 2022 год показатель снизился на 101,8 млрд долларов.
Балицкий допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие часы
Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Наступление Украины может начаться в ближайшие часы или дни
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Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области может произойти в ближайшие дни или часы, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев-Live».
По его словам, контрнаступление украинских войск начнется в самое ближайшее время, «днями, возможно, даже часами», заметил он, подчеркнув, что на это указывает скопление сил у линии боевого соприкосновения. Как отметил Балицкий, по информации от источников в Запорожье, Днепропетровске и других городах, а также согласно информации с линии боевого соприкосновения, ВСУ массово подтягивают силы, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что Россия это видит: беспилотники уже проникают на глубину до 150 километров на территорию противника. Врио губернатора указал, что все зеленые насаждения, посадки в настоящее время забиты украинской техникой и личным составом. По ночам слышно, как противник перебрасывает технику, ВСУ полностью выселяют прифронтовую, серую зону, выселен целый город Степногорск, подчеркнул он.
Балицкий назвал ситуацию напряженной, отметив, что подготовка к наступлению украинских войск продолжается. «Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю», – добавил он.
Кроме того, по его словам, жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения решили вывезти на юг Запорожской области. Как уточнил Балицкий, людей вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха.
Ранее Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, пояснив, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы ВСУ населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.
Обстановка в регионе обостряется в преддверии украинского контрнаступления. Накануне стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Сенатор назвал недопустимым ультиматум Пригожина по поводу «снарядного голода»
Сенатор Перминов заявил, что ультиматум Пригожина играет на руку противникам России
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Недопустимо пиариться на фоне тел погибших боевых товарищей, все эти заявления играют на руку противнику, на передовой тяжело всем, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Дмитрий Перминов. Так он отреагировал на ультиматум создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что при отсутствии боеприпасов бойцы военной компании покинут Артемовск 10 мая.
«Я считаю, что недопустимо пиариться на фоне тел погибших боевых товарищей. Я не знаю, чего хочет добиться Пригожин этим заявлением. Но по своему боевому опыту могу сказать, что снарядов никогда много не бывает, их всегда недостаточно. Когда я участвовал в боевых действиях, то иногда мы даже не брали сухпай, чтобы побольше взять с собой боекомплекта», – сказал Герой России Дмитрий Перминов, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Сенатор добавил, что «на передовой тяжело всем». «Там же не только принимают участие ребята из ЧВК «Вагнер», которые, безусловно, молодцы и выполняют свой воинский долг, делают очень сложную и тяжелую работу, рискуя жизнью. Там находятся подразделения Минобороны, мобилизованные – они тоже рискуют жизнью и здоровьем на передовой, но молча выполняют воинский долг», – подчеркнул Перминов.
По его словам, в период проведения спецоперации «все эти заявления играют на руку противнику». «Здесь необходимо работать и решать вопросы с Минобороны, а не выносить это в публичную плоскость. Мы видим, как заявления Пригожина возбудили общественное мнение», – отметил сенатор.
Перминов считает, что представить подобную ситуацию с выдвижением ультиматумов в годы Великой Отечественной войны просто невозможно. «Тогда были случаи, когда нашим прадедам на определенных участках фронта не хватало снарядов. Но они обращались к руководству по закрытым каналам с просьбами и требованиями предоставить снаряды. Но в публичную плоскость это не выносили никогда, все решалось между командирами. И уж тем более никто не ставил ультиматумов военному руководству», – напомнил Герой России.
Если представить ситуацию, при которой красноармейцами был бы выдвинут ультиматум по поводу нехватки боеприпасов, то реакция советской власти была бы предельно жесткой.
«Время тогда было тяжелое. На тот момент реакция последовала бы жесткая. Нельзя в условиях ведения боевых действий выдвигать подобных ультиматумов, внося тем самым раскол. Сейчас все мы – и на передовой, и в тылу – должны объединиться, действовать сообща. Практически все, кого я знаю, помогают фронту, собирают средства, отправляют гуманитарную помощь, поддерживают ребят. И когда звучит подобное заявление, то многие задаются вопросом, «а что вообще происходит и почему». В условиях СВО это недопустимо», – убежден Перминов.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отдать Генштабу приказ разобраться в ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» после слов создателя этой компании Евгения Пригожина о выводе бойцов из Артемовска из-за «снарядного голода». Глава Чечни уверен, если есть нехватка боеприпасов, это нужно пояснить, чтобы ЧВК скорректировала свою тактику и не полагалась на поддержку артиллерии. Кадыров напомнил, что во время боев в Мариуполе звонил в Москву, чтобы чеченским бойцам выделили технику.
«Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику. Кстати, снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно. Давайте не делать так никогда...» – пишет Кадыров в своем Telegram-канале.
В пятницу Пригожин, чье обращение опубликовала его пресс-служба, сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» передадут 10 мая позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая подразделения ЧВК будут оставаться на своих позициях, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
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