WSJ рассказала о не желающих уезжать из России американцах

WSJ: Граждане США не хотят уезжать из России из-за чувства безопасности

Несмотря на призывы Вашингтона покинуть Россию, ряд раждан США, отказываются уезжать из страны, в которой чувствуют себя в безопасности, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание пишет, что некоторые американцы, чтобы избежать риска последствий, уехали из России. Но ряд других оказались непреклонны: они заявили, что они остаются жить в России, потому что чувствуют себя «как дома», несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

Также проживающие в России американцы рассказали газете, что чувствуют себя в стране комфортно, но избегают осуждать спецоперацию на Украине, и не делают публикации в соцсетях на эту тему.

Издание при этом отмечает, что несколько человек отказались от интервью или предпочли анонимно рассказать о причинах своего пребывания в России.

Так, 48-летний Джозеф Роуза, который переехал в Россию из Таллахасси (Флорида), рассказал, что был воспитан с верой в то, что россияне – плохие парни, но сейчас он чувствует противоположное, и считает, что Россия лучше Запада. Правда, его беспокоит, что США может ввести санкции против таких как он американцев, решивших остаться жить в России.

Еще один американец, 27-летний Дэниел Места, студент Европейского Университета в Санкт-Петербурге, признался в любви к городу. Он также заявил, что верит в русских, как в хороших людей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после ареста журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал американских граждан немедленно покинуть Россию.

До этого посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».