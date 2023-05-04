Режиссер Беркович задержана по делу об оправдании терроризма

Театральный режиссер Евгения Беркович задержана как подозреваемая по делу об оправдании терроризма.

Как передает ТАСС, вместе с Беркович Следственный комитет задержал и драматурга Светлану Петрийчук, также по делу об оправдании терроризма. «Беркович и Петрийчук изначально имели статус свидетелей по этому уголовному делу. Сейчас следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали», – рассказал собеседник агентства.

Ранее против режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

Беркович поставила спектакль по пьесе Светланы Петрийчук «Финист Ясный Сокол», в которой говорится о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию. Эта постановка и могла стать причиной возбуждения дела.

В 2022 году постановка получила две высшие государственные театральные премии «Золотая маска».