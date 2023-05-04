Захарова сравнила реакцию США на атаку беспилотников на Кремль с «новичком»

Захарова о реакции США на атаку на Кремль: Горшочек перестал варить

США всегда «обладали данными» в ситуации с «новичком», видимо, горшочек перестал варить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на реакцию Белого дома по поводу атаки беспилотников на Кремль.

Захарова в своем Telegram-канале с иронией отметила, что с «новичком» дела шли шустрее, потому что в этом случае в Белом доме всегда «обладали данными».

«Горшочек перестал варить?» – поинтересовалась представитель МИД России.

Ранее Белый дом заявил, что «США не имеет отношения к атакам дронов на Кремль и не имеют данных о том, кто стоял за ними».

Напомним, Москва пообещала ответить на атаки украинских беспилотников по Кремлю в соответствии с оценками угрозы, которая была создана российскому руководству.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Киева и Вашингтона о непричастности к атаке беспилотников на Кремль абсолютно смехотворны.

В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Москва заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным.