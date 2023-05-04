Эксперт допустил начало контрнаступления ВСУ в течение недели

Контрнаступление украинских войск может начаться в течение недели, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Марочко подчеркнул, что ВСУ вряд ли будут ждать две недели для начала контрнаступления, поскольку погода позволяет начать его в течение недели, передает РИА «Новости».

Также эксперт рассказал, что в четверг «был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по Алчевску».

«Единственное, что я хочу очень сильно выделить – ракеты HIMARS, которые они использовали, были произведены 11 февраля 2022 года, то есть буквально с конвейера свежие боеприпасы. Если они будут и дальше оттягивать свое контрнаступление, они просто не будут успевать за расходом боеприпасов», – считает Марочко.

Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.

Напомним, накануне была отражена атака украинских войск в Запорожской области в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.