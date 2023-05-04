Молодежи предложили изучать историю через компьютерные игры

Политологи в ходе круглого стола назвали современные способы противостоять фальсификации истории со стороны Запада

В борьбе за историческую память самой уязвимой категорией является молодежь. Именно поэтому властям необходимо разрабатывать такие способы донесения информации, которые будут интересны молодым людям. К такому выводу пришли эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Битва за историю: историческая память и актуальная политика».

«Мифы вокруг российской истории – это элемент современной политической борьбы. Нам вменяют чувство вины за мнимые «преступления» Советского Союза. Поэтому сохранение исторической памяти – задача государственного значения», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин:

«Не зря Владимир Путин сам пишет исторические статьи, например, «Об историческом единстве русских и украинцев» и другие. Почему президент России относится к сохранению исторической памяти как к святому долгу? Почему он выступает гарантом восстановления исторической справедливости? Потому что история – это основа сегодняшнего дня и дня будущего. Навязывание своей исторической правды — это нациестроительство», – добавил он.

Что касается самой Украины, то после распада СССР там и в ряде других стран появились так называемые «институты национальной памяти». «Они отвечали за формирование прошлого, его использование для пропаганды, для формирования национальной политики. Эти институции рассказывают о «преступлениях» России в разные исторические периоды, формируют негативный нарратив, который активно продвигают на международной арене», – рассказал Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН.

Кроме того, «написание истории Украины предшествовало появлению Украины как государства и формированию украинской нации». «То, что происходило в начале XX века – это элементы импровизации», – отметил он.

«При этом с молодежью идет работа по изменению восприятия подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Через кинематограф, через видеоигры формируется коллективное представление о прошлом», – отметил Сергей Белов, доцент кафедры российской политики факультета политологии МГУ.



«Мы видим, как меняются акценты, как стараются переформатировать историю. Такие примеры есть в некоторых компьютерных играх. Например, в игре Call of duty разработчики демонстрируют много негативных штампов о Сталинградской битве: заградотряды, одна винтовка на троих и прочие», – рассказал он.

«Я рассказывал студентам об этом, приводил факты. После выступления ко мне подошел слушатель: «Сергей Игоревич, но ведь было так, как в игре». И дальше короткий диалог со студентом:

– Ты читал это в школьном учебнике?

– Нет.

– Тебе это рассказывали в семье?

– Нет.

– Ты смотрел документальные фильмы? Читал документы?

– Нет.

– Так откуда ты это взял?

– Я в эту игру играл», – процитировал свой диалог Белов.

«Игры не знают национальных границ, их невозможно запретить. Поэтому нам нужны примеры игр, в которых будет сохраняться уважение к ветеранам, к подвигам советского народа», – пояснил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он рассказал, что сейчас «все активно играют в видеоигры, но пророссийский контент там присутствует в гораздо меньших объемах, чем контент отрицательный, который работает в минус нам», – пояснил депутат.

«Сегодня необходимо смотреть в будущее. Мы понимаем, что битва идет за виртуальную, дополненную реальность. Скоро эти технологии захватят молодых людей, нам важно включиться в работу с ними и не проспать», – подчеркнул он.

Также у борьбы с историческими мифами есть и исключительно просветительская функция. Один из эффективных механизмов такого просвещения – работа музеев. «Выставки нашего музея, например – «Битва за Москву», совмещают много разных интерактивных форматов – это хороший ответ на враждебную какофонию, и привлечение молодежи к верным знаниям», – отметил ученый секретарь «Музея Победы» Виктор Сеничкин.

«Визуальный образ очень силен, он дает ощущение причастности, это мы и предоставляем школьникам», – сказал он. По его мнению, важной частью визуального образа истории является археология – стык огромного количества дисциплин. Радует, что сейчас идет сильный рывок археологических, поисковых экспедиций, повышается внимание к ним, считает Сеничкин.

«В целом, сейчас в информационном поле идет битва за историю. С одной стороны – западные фальсификаторы, которые системно стремятся подменить, уничтожить историческую правду. А с другой стороны – наше общество и государство. И нам необходимы общие усилия, нужно всемерно защищать нашу историческую правду», – считает Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

«Есть ряд антироссийских мифов, которые прочно вошли в наше интеллектуальное пространство. В сознание внедрялись концепты об «имперскости», вечной агрессивности, мифы о вечной отсталости России, о необыкновенной природе российского самодержавия и рабства народа, о колониальной сущности российского государства, о геноциде разных народов», – отметил он.

Как отметил историк, долгое время российская история «трактовалась с точки зрения западной истории, где Россия была вторичным сообществом по отношению к Европе». «Таким образом, можно констатировать, что процесс фальсификации истории нашей страны возник не сегодня, у него долгая традиция. Мы должны вскрывать атаки на нашу историю, предотвращать их», – сказал он.

В завершение дискуссии эксперты отметили: для борьбы с мифами нужны единые усилия общества и государства, нужно восстанавливать историческую правду и не забывать подвиги отечественных героев.