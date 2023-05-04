Стало известно о возможном участии банка Турции в оплате продовольствия из России

Источник: Участие банка Турции в оплате продовольствия из России будет обсуждено на встрече по зерновой сделке

Турецкий банк может выступить в качестве посредника по оплате российской агропродукции, это будет одним из ключевых вопросов для обсуждений в Стамбуле по зерновой сделке, заявил знакомый с ситуацией источник.

По словам источника, в данный момент нет конкретики. Более того, все еще существует риск срыва зерновой сделки, так как препятствия в отношении российского продовольствия пока не устранены, однако надежда на решение остается, передает РИА «Новости».

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры России, Турции и Украины по вопросу продления зерновой сделки намечены на 5 мая в Стамбуле. При этом в Москве назвали условие приостановки участия России в зерновой сделке.

