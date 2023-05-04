Использование беспилотников запретили по всей Ленобласти

Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщили о введении запрета на использование беспилотников на всей территории региона

Использование беспилотных летательных аппаратов на всей территории Ленинградской области запрещено, за исключением аппаратов, применяемых по специальному разрешению для обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дрозденко после заседания оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности в регионе в своем Telegram-канале, что запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры: транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий, с указанием цели, места и времени работы беспилотников и данных ответственного за эксплуатацию, передает ТАСС.

На совещании также обсуждался вопрос безопасности объектов инфраструктуры. После подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе 1 мая в области усилена охрана коммунальных объектов и объектов энергетики, в том числе с помощью дополнительных электронных средств безопасности: датчиков движения, вибрации, видеокамер, сообщил Дрозденко.

Губернатор пообещал, что в ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии будут дооснаснащены РЭБ-оборудованием для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты. Кроме того, дополнительные меры безопасности будут приняты в населенных пунктах региона во время празднования Дня Победы.

Напомним, в среду в Петербурге вслед за Москвой и Подмосковьем ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов без специального разрешения.

В ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Президент России Владимир Путин не пострадал, главы государства в момент атаки в Кремле не было. Главным следственным управлением СК России по факту теракта возбуждено уголовное дело.