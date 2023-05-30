Лавров назвал ложью заявления о неиспользовании Киевом оружия Запада против России

Заявления Запада о том, что поставляемое Киеву вооружение не должно использоваться против территории России, являются ложью, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альбером Шингиро.

По его словам, заявление Запада о том, что поставляемое Киеву вооружение не должно использоваться против территории России, – очередная ложь, передает ТАСС.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США не устанавливали ограничений по использованию западного оружия Киевом для ударов по Крыму. Москва в ответ подчеркивала, что Крым является неотъемлемой частью России, угрозы Вашингтона об ударах по республике отражают эскалационный курс США.