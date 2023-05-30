Литва объявила нежелательными персонами 15 россиян в связи с делом Кара-Мурзы

Украина решила переименовать Грузию

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о переименовании Грузии в «Сакартвело»

Украина будет называть Грузию «Сакартвело» («Страна грузин»), а грузин – картвелами во всех официальных документах Верховной рады. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, внесенном в парламент страны.

Инициаторами изменения стали «Европейская Солидарность», «Голос», «Батькивщина» и партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

В документе, представленном в Раду, говорится, что «историческое название страны «Сакартвело» будет использовано на Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации, пишет «Коммерсант».

Ранее аналогичное решение приняла Литва, в ответ грузинский парламент принял закон о переименовании Литвы на литовский лад – теперь это Лиетува.

Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского Гурджан или Гурзан.

Несколько лет назад Япония, которая использовала фонетическую транскрипцию слова «Грузия» – «Гурудзиа» по просьбе Тбилиси перешла на «Джорджию». Так Грузию сейчас именуют подавляющее большинство стран – членов ООН. Из-за этого Грузию часто путают с американским штатом Джорджия.