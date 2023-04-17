Ставка Британии на Кара-Мурзу проиграла

Осужденным на 25 лет россиянином с британским гражданством Кара-Мурзой многие годы интересовались иностранные кураторы

Суд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения за госизмену и фейки про армию России. США, Британия, ЕС, ООН выразили возмущение и потребовали его освободить. Более того, страны Запада организовали «посольский десант» к зданию суда. Почему Кара-Мурза получил столь большой срок и как Запад будет использовать его дело в своих интересах?

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом). Именно столько запрашивал прокурор. Кроме того, фигуранту назначили штраф в 400 тыс. рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет. Два последних наказания будут актуальны после освобождения, передает РИА «Новости».

Слушания проходили в закрытом режиме из-за грифа «секретно». Расследование вел Следственный комитет. Как установил суд, Кара-Мурза в палате представителей Аризоны «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине.

Позже появилось второе уголовное дело – о работе в «иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной». Он был зампреда «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной в РФ). На этой должности Кара-Мурза получал около 30 тыс. долларов в месяц, он оказывал помощь организациям из стран – членов НАТО, пишет RT со ссылкой на собственные источники.

Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК «Госизмена» из-за выступлений на ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США. В ходе оглашения приговора отмечалось, что у 41-летнего Кара-Мурзы двойное гражданство: помимо России, он является подданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в Вирджинии. И реакция стран Запада на решение суда не заставила себя ждать.

Британия поспешно осудила приговор, назвав его «политически мотивированным». МИД страны также вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина, говорится в сообщении кабмина Соединенного Королевства. А посол Лондона в Москве Дебора Броннерт потребовала отменить решение суда. Приговор в 25 лет заключения Броннерт назвала шоком.

Посольства США и Канады по традиции назвали приговор «чудовищным признаком репрессий». «Россия находится на пути уничтожения свободы слова и возвращения в самые мрачные времена своей истории», – заявляет посольство США в Москве. В ЕС тоже решили не отставать от других западных коллег. Как сообщает официальный Telegram-канал Евросоюза, главный евродипломат Жозеп Боррель также возмущен приговором.

Также стоит отметить, что группа поддержки осужденного скорее напоминала дипломатический десант – к зданию Мосгорсуда приехали 40 дипломатов из 25 государств: Испании, США, Нидерландов, Новой Зеландии, Канады, Австрии, ФРГ, Франции, Британии, Австралии, Ирландии, Румынии, Италии и других стран. После заседания они выстроились на крыльце около входа в Мосгорсуд, а посол Британии зачитала возмущение приговором.

«Не повезло Кара-Мурзе с защитниками: с такими друзьями врагов не надо

– если у кого и были сомнения, то англосаксонские, как они раньше назывались, женщины их полностью развеяли. Думаю, если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты, а чем нет», – отметила в ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она, вероятно, намекнула на вызов в МИД пришедших на заседание иностранных послов.

«Присутствие на заседании суда послов и резкая реакция на приговор в Британии, США и других странах – объяснимы. Владимир Кара-Мурза помимо российского гражданства имеет подданство Великобритании и вид на жительство в США. Он иностранный гражданин», – рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«При этом, будучи гражданином России, Кара-Мурза занимался подрывной деятельностью внутри нашей страны и надеялся, что подданство другой страны спасет его от заслуженного наказания. Он думал, что это игрушки. Но нет, все очень серьезно. Он изменник, и за это он получил заслуженное наказание», – отметил политолог.

«Давление иностранных послов и в целом западных стран на наше правосудие недопустимо. Если они заинтересованы в освобождении своего подданного – их право предложить варианты с обменом»,

– отмечает собеседник. Вместе с тем в своем Telegram-канале Данилин отметил, что будь Кара-Мурза «гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный». «Что это ужасно и несправедливо много. Но он – подданный Великобритании. И поэтому приговор в целом жесткий, но, я думаю, Лондон поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам. Через годик-другой он, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин)», – пишет политолог.

Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что «Кара-Мурза – это один из тех самых «хороших русских», на которых Запад делает ставку».

«Меня удивляло, когда еще лет десять назад западные эксперты и дипломаты спрашивали мое мнение насчет Кара-Мурзы. Это позволяет сделать выводы о том, что иностранные кураторы вели его достаточно долгое время. Я думаю, что его символическую фигуру будут пытаться использовать в политических целях», – отметил он.

Эксперты также обратили внимание на дискуссию в Сети, где пользователи соцсетей сравнивают приговор Кара-Мурзе с другим приговором – на Урале педофил-рецидивист получил 18 лет колонии, в связи с чем возникают вопросы: кто из них опаснее для общества и насколько эти приговоры соразмерны?

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«Все заключается в процессуальной истории. Дело в том, что у нас по каждому уголовному делу, по каждой статье, за которую человек привлекается, предусмотрена определенная вилка: от такого-то срока до такого-то, либо от нуля до какого-то срока», – напоминает адвокат Сталина Гуревич.

«При совершении сразу нескольких преступлений, наказания за них частично суммируются в зависимости от квалификации статей. Именно поэтому Кара-Мурзе дали такой большой срок: его сложили сразу из нескольких преступлений», – добавила адвокат.

«Что касается преступления, которое получил педофил-рецидивист, то там тоже есть масса составляющих. В принципе, 18 лет лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности, если это не изнасилование, это большой срок. И, к счастью, сейчас такие сроки стали назначать, потому что раньше наказание за подобные преступления были смешными», – заключила Гуревич.