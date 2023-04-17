Ставка Британии на Кара-Мурзу проиграла

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17 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:29  |  vz.ru
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Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Россия нашла новых покупателей в Азии взамен Европы, но обнулить скидку не получится из-за санкций Егор Алеев/ТАСС
Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию? Подробности...
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Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

ЕС накрыло волной украинского зерна REUTERS
В Европе все громче заявляют об избытке украинского зерна на рынке ЕС. Так, Венгрия и Польша вводят временный запрет на импорт сырья, Болгария размышляет о подобных ограничениях, Нидерланды выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. Что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине? Подробности...
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Пасха стала символом возрождения новых территорий России

Так идет создание новых кварталов Мариуполя Валентин Спринчак/ТАСС
Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения – и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.  Подробности...
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НАТО угрожает закрыть России выход из Финского залива

Аланды имеют особый статус с 1856 года Dr. Wilfried Bahnmuller/Global Look Press
В Финляндии заговорили о пересмотре демилитаризованного статуса Аландских островов. Активно продолжается сбор подписей за закрытие российского консульства на этих территориях. Как эти процессы связаны со вступлением Финляндии в НАТО и какие риски для интересов России несет милитаризация стратегических островов на Балтике? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Британия поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину. Подробности...

Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Ставка Британии на Кара-Мурзу проиграла

    Осужденным на 25 лет россиянином с британским гражданством Кара-Мурзой многие годы интересовались иностранные кураторы
    Владимир Кара-Мурза получил 25 лет колонии по трем статьям УК
    		  
    17 апреля 2023, 20:10
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    Суд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения за госизмену и фейки про армию России. США, Британия, ЕС, ООН выразили возмущение и потребовали его освободить. Более того, страны Запада организовали «посольский десант» к зданию суда. Почему Кара-Мурза получил столь большой срок и как Запад будет использовать его дело в своих интересах?

    Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом). Именно столько запрашивал прокурор. Кроме того, фигуранту назначили штраф в 400 тыс. рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет. Два последних наказания будут актуальны после освобождения, передает РИА «Новости».

    Слушания проходили в закрытом режиме из-за грифа «секретно». Расследование вел Следственный комитет. Как установил суд, Кара-Мурза в палате представителей Аризоны «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине.

    Позже появилось второе уголовное дело – о работе в «иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной». Он был зампреда «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной в РФ). На этой должности Кара-Мурза получал около 30 тыс. долларов в месяц, он оказывал помощь организациям из стран – членов НАТО, пишет RT со ссылкой на собственные источники.

    Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК «Госизмена» из-за выступлений на ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США. В ходе оглашения приговора отмечалось, что у 41-летнего Кара-Мурзы двойное гражданство: помимо России, он является подданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в Вирджинии. И реакция стран Запада на решение суда не заставила себя ждать.

    Британия поспешно осудила приговор, назвав его «политически мотивированным». МИД страны также вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина, говорится в сообщении кабмина Соединенного Королевства. А посол Лондона в Москве Дебора Броннерт потребовала отменить решение суда. Приговор в 25 лет заключения Броннерт назвала шоком.

    Посольства США и Канады по традиции назвали приговор «чудовищным признаком репрессий». «Россия находится на пути уничтожения свободы слова и возвращения в самые мрачные времена своей истории», – заявляет посольство США в Москве. В ЕС тоже решили не отставать от других западных коллег. Как сообщает официальный Telegram-канал Евросоюза, главный евродипломат Жозеп Боррель также возмущен приговором.

    Также стоит отметить, что группа поддержки осужденного скорее напоминала дипломатический десант – к зданию Мосгорсуда приехали 40 дипломатов из 25 государств: Испании, США, Нидерландов, Новой Зеландии, Канады, Австрии, ФРГ, Франции, Британии, Австралии, Ирландии, Румынии, Италии и других стран. После заседания они выстроились на крыльце около входа в Мосгорсуд, а посол Британии зачитала возмущение приговором.

    «Не повезло Кара-Мурзе с защитниками: с такими друзьями врагов не надо

    – если у кого и были сомнения, то англосаксонские, как они раньше назывались, женщины их полностью развеяли. Думаю, если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты, а чем нет», – отметила в ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она, вероятно, намекнула на вызов в МИД пришедших на заседание иностранных послов.

    «Присутствие на заседании суда послов и резкая реакция на приговор в Британии, США и других странах – объяснимы. Владимир Кара-Мурза помимо российского гражданства имеет подданство Великобритании и вид на жительство в США. Он иностранный гражданин», – рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

    «При этом, будучи гражданином России, Кара-Мурза занимался подрывной деятельностью внутри нашей страны и надеялся, что подданство другой страны спасет его от заслуженного наказания. Он думал, что это игрушки. Но нет, все очень серьезно. Он изменник, и за это он получил заслуженное наказание», – отметил политолог.

    «Давление иностранных послов и в целом западных стран на наше правосудие недопустимо. Если они заинтересованы в освобождении своего подданного – их право предложить варианты с обменом»,

    – отмечает собеседник. Вместе с тем в своем Telegram-канале Данилин отметил, что будь Кара-Мурза «гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный». «Что это ужасно и несправедливо много. Но он – подданный Великобритании. И поэтому приговор в целом жесткий, но, я думаю, Лондон поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам. Через годик-другой он, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин)», – пишет политолог.

    Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что «Кара-Мурза – это один из тех самых «хороших русских», на которых Запад делает ставку».

    «Меня удивляло, когда еще лет десять назад западные эксперты и дипломаты спрашивали мое мнение насчет Кара-Мурзы. Это позволяет сделать выводы о том, что иностранные кураторы вели его достаточно долгое время. Я думаю, что его символическую фигуру будут пытаться использовать в политических целях», – отметил он.

    Эксперты также обратили внимание на дискуссию в Сети, где пользователи соцсетей сравнивают приговор Кара-Мурзе с другим приговором – на Урале педофил-рецидивист получил 18 лет колонии, в связи с чем возникают вопросы: кто из них опаснее для общества и насколько эти приговоры соразмерны?

    «Все заключается в процессуальной истории. Дело в том, что у нас по каждому уголовному делу, по каждой статье, за которую человек привлекается, предусмотрена определенная вилка: от такого-то срока до такого-то, либо от нуля до какого-то срока», – напоминает адвокат Сталина Гуревич.

    «При совершении сразу нескольких преступлений, наказания за них частично суммируются в зависимости от квалификации статей. Именно поэтому Кара-Мурзе дали такой большой срок: его сложили сразу из нескольких преступлений», – добавила адвокат.

    «Что касается преступления, которое получил педофил-рецидивист, то там тоже есть масса составляющих. В принципе, 18 лет лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности, если это не изнасилование, это большой срок. И, к счастью, сейчас такие сроки стали назначать, потому что раньше наказание за подобные преступления были смешными», – заключила Гуревич.
     
     
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