Россия занялась воспитанием секретариата ООН

У Москвы зреет недовольство секретариатом ООН. Это касается и слабой реализации «зерновой сделки», в которой организация выступила гарантом, и сомнительного отчета МАГАТЭ (входит в систему ООН) по Запорожской АЭС. Теперь в ООН перешли к тиражированию украинских фейков о российской армии. Почему ключевая организация мира всё чаще занимает антироссийскую позицию и что этому можно противопоставить?

Накануне пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что Россия считает недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН граничащих с абсурдом, непроверенных, а подчас и оголтелых фейков, таких как недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы сексуальных преступлениях со стороны российских военных.

Озвучивание таких ничем не подкрепленных заявлений ставит под сомнение уровень экспертизы служащих ООН, полагает он. Стржижовский также заявил о беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России и других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию, тогда как «неугодные российские СМИ» подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, запугиванию, заморозке банковских счетов, давлению со стороны спецслужб, диффамации, а журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения.

По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты. Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации Meta* (запрещена в России), «не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы».

Напомним, Прамила Паттен утверждала, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного.

При этом поведение секретариата ООН, структурных подразделений организации и конкретно генсека Антониу Гутерриша в последние месяцы вызывает всё больше вопросов. Это касается и реализации «зерновой сделки», где ООН должна была гарантировать допуск российской продукции на мировые рынки, и отчетов МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС, где представители организации не увидели очевидного – кто конкретно обстреливает станцию.

Кроме того, ООН была последовательно пассивной в отношении властей Украины, когда те саботировали выполнение Минских соглашений. А сейчас секретариат ООН в упор не замечает преступления, совершаемые ВСУ в отношении жителей новых регионов России, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД политики.

«Многие чиновники ООН, в том числе на самом высоком уровне, в последнее время себя серьезно дискредитировали. Эта тенденция прослеживалась всегда – там довольно плотное засилье представителей западных стран, Великобритании и США в частности. Порой складывалось впечатление, что ряд стран работает на эти правительства, а не на международную организацию», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель постпреда РФ в ООН, сенатор Константин Долгов.

«Сейчас тенденция только усилилась. Это видно на примере миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и «зерновой сделки», где гарантом ее реализации должна была стать именно ООН. Последнее заявление спецпредставителя организации о сексуальном насилии и вовсе возмутительное. Таких фейков в последнее время становится все больше», – продолжил он.

«Я лично Прамилу Паттен не знаю, но оперировать такой ложью просто недопустимо. При этом она ничего не сказала по поводу издевательств и убийств гражданского населения украинскими боевиками. И этот человек фактически получает зарплату из нашего кармана, потому что большая ее часть – взносы России. Об этом было бы неплохо напомнить таким «горе-ооновцам». Мы вправе ожидать от них нормальной работы согласно уставу организации», – возмутился собеседник.

Сенатор напомнил, что у России есть несколько вариантов реакции на подобное тиражирование фейков. «Помимо непосредственного осуждения, мы имеем право потребовать и ее отставки, и других запятнавших свою репутацию чиновников ООН. Но вынужден признать, что в таком представителе секретариата ООН заинтересован целый ряд западных стран, которые воюют с нами руками украинцев», – замечает Долгов.

«Нам придется столкнуться с серьезным сопротивлением. И вероятность того, что отставка состоится, минимальна. Но пробовать надо. Кроме того, с такими представителями надо полностью прекращать всякое общение и контакты, их надо просто бойкотировать. Если же организация не одумается, мы можем подумать о более серьезных шагах со своей стороны», – уверен бывший зампостпред РФ в ООН.

«Есть прекрасный исторический пример Лиги наций, которая начала обслуживать интересы небольшой кучки западных государств, потеряла свою актуальность и почила в бозе. И если такая позиция со стороны ООН будет сохраняться, если организация окончательно перестанет выполнять свои непосредственные функции, то смысла в ней просто не будет. Мы пока еще не в этой точке, но постепенное вырождение ООН уже началось», – утверждает сенатор.

«И активную роль в этом процессе играют США, которые не стесняются открыто «выкручивать руки» представителям ряда стран. Проявилось это на примере голосования по непризнанию результатов референдумов на новых территориях России. Я в свое время также видел, как американцы в буквальном смысле шантажируют и угрожают представителям других государств прямо в зале Генассамблеи», – заключил Долгов.

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«Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, где американцы делают что хотят. Там были замечены не только случаи распространения фейков, но и попытки вербовать представителей России и других стран. Мы там видели и запугивания, и шантаж. Это обычная практика для США», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Кроме того, считает политик, генсек организации Антониу Гутерриш, будучи представителем Португалии (то есть страны НАТО), едва ли может сохранять непредвзятость по отношению к России. Это же касается других сотрудников секретариата, которые представляют страны Североатлантического альянса.

Пока штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, изменить такую практику мы никак не можем, считает сенатор. «Соединенные Штаты пользуются преимуществом того, что Организация Объединенных Наций находится на их территории. Они вольны делать всё, что им вздумается, в том числе – не выдавать визы на мероприятия организации нашим делегатам», – заметил Климов.

При этом вариант перенести штаб-квартиру ООН в другую страну парламентарий считает нереализуемым. «Мы в свое время не настояли, чтобы все основные институты ООН находились хотя бы под нейтральным статусом – не получилось. А сейчас для принятия такого решения необходим консенсус в Совбезе ООН, а американцы, безусловно, будут против этого», – уверен Климов.

«Мы можем сколько угодно возмущаться тем, что в ООН тиражируют фейки, принимают антироссийские резолюции, но Соединенные Штаты будут продолжать это делать», – убежден собеседник. При этом, по его мнению, ООН сегодня является единственной глобальной универсальной организацией, где у нас есть право вето. Поэтому уходить из ООН России нельзя.

«Но из нынешней ситуации нам надо делать очень серьезные выводы, – призвал сенатор. – Во-первых, необходимо более активно работать с нашими партнерами в ООН, с секретариатом организации, с ее исполнительными органами. Во-вторых, надо параллельно развивать организации, где нет гегемонии недружественных стран. Например, БРИКС и ШОС. Да, мы этим занимаемся, но, к сожалению, пока не так быстро и масштабно, как хотелось бы».

«В свои годы я работал с Антониу Гуттеришем, когда он был верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Сейчас же ему, как генсеку организации, сложно что-то предъявить в части распространения фейков. Ведь он всегда может сказать, что говорит лишь то, что было в резолюции Генассамблеи ООН или в других подобных документах», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Однако у России есть рычаги воздействия на представителей секретариата ООН, включая Прамилу Паттен, добавил собеседник. «Мы можем направить ноту протеста генсеку ООН с выражением нашей позиции. Кроме того, в конце ноты надо сообщить, что заявления Паттен не соответствуют ее должности сотрудника секретариата ООН, которая подразумевает политически взвешенные действия и заявления, основанные исключительно на фактах», – пояснил он.

«Так или иначе, нам необходимо требовать отстранения Паттен. Вряд ли, конечно, она лишится своего кресла, но попробовать повоспитывать их надо, чтобы неповадно было и ей, и другим чиновникам всемирной организации», – заключил Орджоникидзе.

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