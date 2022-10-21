|
|
В Совфеде призвали бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
Сенатор Долгов призвал бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
С учетом статуса России в ООН и наших взносов, Москва вправе рассчитывать на качественную работу организации. В противном случае ООН ждет судьба Лиги наций, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор, бывший зампостпреда России в ООН Константин Долгов. Ранее Россия осудила тиражирование представителями всемирной организации «оголтелых фейков».
«Многие чиновники ООН, в том числе на самом высоком уровне, в последнее время себя серьезно дискредитировали. Эта тенденция прослеживалась всегда – там довольно плотное засилье представителей западных стран, Великобритании и США в частности. Порой складывалось впечатление, что ряд стран работает на эти правительства, а не на международную организацию», – рассказал бывший заместитель постпреда РФ в ООН, сенатор Константин Долгов.
«Сейчас тенденция только усилилась. Это видно на примере миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и «зерновой сделки», где гарантом ее реализации должна была стать именно ООН. Последнее заявление спецпредставителя организации о сексуальном насилии и вовсе возмутительное. Таких фейков в последнее время становится все больше», – продолжил он.
«Я лично Прамилу Паттен не знаю, но оперировать такой ложью просто недопустимо. При этом она ничего не сказала по поводу издевательств и убийств гражданского населения украинскими боевиками. И этот человек фактически получает зарплату из нашего кармана, потому что большая ее часть – взносы России. Об этом было бы неплохо напомнить таким «горе-ооновцам». Мы вправе ожидать от них нормальной работы согласно уставу организации», – возмутился собеседник.
Сенатор напомнил, что у России есть несколько вариантов реакции на подобное тиражирование фейков. «Помимо непосредственного осуждения, мы имеем право потребовать и ее отставки, и других запятнавших свою репутацию чиновников ООН. Но вынужден признать, что в таком представителе секретариата ООН заинтересован целый ряд западных стран, которые воюют с нами руками украинцев», – замечает Долгов.
«Нам придется столкнуться с серьезным сопротивлением. И вероятность того, что отставка состоится, минимальна. Но пробовать надо. Кроме того, с такими представителями надо полностью прекращать всякое общение и контакты, их надо просто бойкотировать. Если же организация не одумается, мы можем подумать о более серьезных шагах со своей стороны», – уверен бывший зампостпред РФ в ООН.
«Есть прекрасный исторический пример Лиги наций, которая начала обслуживать интересы небольшой кучки западных государств, потеряла свою актуальность и почила в бозе. И если такая позиция со стороны ООН будет сохраняться, если организация окончательно перестанет выполнять свои непосредственные функции, то смысла в ней просто не будет. Мы пока еще не в этой точке, но постепенное вырождение ООН уже началось», – утверждает сенатор.
«И активную роль в этом процессе играют США, которые не стесняются открыто «выкручивать руки» представителям ряда стран. Проявилось это на примере голосования по непризнанию результатов референдумов на новых территориях России. Я в свое время также видел, как американцы в буквальном смысле шантажируют и угрожают представителям других государств прямо в зале Генассамблеи», – заключил Долгов.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что Россия считает недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН граничащих с абсурдом, непроверенных, а подчас и оголтелых «фейков», таких как недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы сексуальных преступлениях со стороны российских военных.
Озвучивание таких ничем не подкрепленных заявлений ставит под сомнение уровень экспертизы служащих ООН, полагает он. Стржижовский также заявил о беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России и других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию, тогда как «неугодные российские СМИ» подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, запугиванию, заморозке банковских счетов, давлению со стороны спецслужб, диффамации, а журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения.
По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты. Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации «Meta*»*, «не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы».
Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что для дискредитации российской армии использовали «Виагру».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Илон Маск похвалил шутку Медведева про Трасс
Американский бизнесмен Илон Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс
Предприниматель Илон Маск оценил шутку зампреда СБ России Дмитрия Медведева в Twitter (заблокирован в РФ) про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трас.
«Весьма хороший троллинг, если честно», – отметил Маск в соцсети.
Медведев ранее поздравил салат-латук с «победой» над Трасс, передает РИА «Новости».
Это отсылка к запущенной британским изданием Daily Star онлайн-трансляции, на которой демонстрировался стол с фото Трасс и салат-латук рядом. Букмекерам предлагалось делать ставки испортится ли салат раньше, чем Трасс покинет кресло премьера. После ее отставки в аккаунте появилась надпись, что салат «победил».
Напомним, Трасс подала в отставку, пробыв на посту премьер-министра Британии 44 дня, ее премьерство стало самым коротким за всю историю страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лиз Трасс ушла в отставку
Британский премьер Лиз Трасс признала неспособность справиться с обязанностями и объявила об отставке
|
|
Премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News.
Как передает Sky News, Трасс заявила в обращении, что не может справиться с обязанностями возложенного на нее мандата.
Она заявила, что связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Трасс уточнила, что останется главой правительства, пока не будет выбран ее преемник, передает РИА «Новости».
Ранее в Консервативной партии Британии объявили о необходимости отправить Трасс в отставку, но она отказалась, заявив, что она боец.
После этого британский депутат от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут «адом» для премьер-министра Лиз Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия.
Политолог, эксперт по Британии Елена Ананьева в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала о предложениях консерваторов назначить команду из шести человек, которая управляла бы страной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трамп назвал главную причину дружить с Россией
Бывший президент США Трамп назвал главную причину дружить с Россией
|
|
Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой.
«Ладить с Россией – это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», – приводит слова Трампа телеканал CNN, опубликовавший один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда, сообщает РИА «Новости».
Книга под названием «The Trump Tapes» включает более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. В частности, экс-президент якобы раскрывает секретную информацию об американских системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.
Ранее на сайте Белого дома был опубликован текст новой Стратегии национальной безопасности США (National Security Strategy, NSS). Стратегия – базовый документ с перечнем угроз и перечислением путей их преодоления, который исполнительная власть Соединенных Штатов раз в несколько лет представляет Конгрессу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт усомнился в способности США восстановить энергообъекты Украины
Экономист Лизан: США придется решить несколько ребусов для восстановления энергетических объектов Украины
|
|
Возможно, США попытаются заплатить европейцам за производство комплектующих для энергетической инфраструктуры Украины. Им также придется решать вопрос с кадрами. Вряд ли рабочие из условной Аризоны захотят ехать под Винницу, чтобы ремонтировать там ТЭС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в США создали рабочую группу по восстановлению украинской инфраструктуры.
«Очевидно, что у Украины сегодня есть проблемы не только с нехваткой вооружений, но и с тылом. Без электричества Украина практически ничего не сможет производить. Более того, ежедневно где-то горит – то трансформатор, то генератор, то просто линия электропередач. Все это приводит к веерным отключениям, страдает связь», – рассказал экономист и политолог Иван Лизан.
По словам собеседника, поддерживать в рабочем состоянии энергетическую инфраструктуру очень непросто. «Система не сможет все время работать в состоянии ЧП. Например, на электроподстанциях есть масляные выключатели с ограниченным ресурсом – нельзя до бесконечности делать «вкл/выкл». Соответственно, речь пойдет о том, чтобы какие-то агрегаты и узлы для электроподстанций поставляли из Америки», – предполагает он.
«Как это будут ввозить на Украину – отдельный ребус. Так, наши в Мариуполь доставляли трансформатор на 220 кВ. Он просто исполинских размеров, его тащили тягачом. Габариты трансформатора, который привозили на Луганскую ТЭС, равняются двум железнодорожным угольным вагонам, поставленным друг на друга», – приводит пример эксперт.
Экономист добавляет, что в идеальных условиях производить такие агрегаты надо на месте. «Но Запорожский трансформаторный завод, судя по всему, уже не работает. Везти по железной дороге – тоже нетривиальная задача. Особенно с учетом того, что путь может пролегать по городской застройке, где уже совсем не тот ландшафт и крутые повороты. Большой проблемой в этом случае могут стать поврежденные или обветшалые мосты. Они просто не выдержат 150–200 тонн груза», – подчеркивает Лизан.
«Отдельная сложность – изготовить трансформатор. Такие громадины не лежат годами на складах в десятках экземпляров. Есть проблема и с кадрами. Очень сомневаюсь, что условный инженер из Аризоны захочет ехать под Винницу. Это же касается и рабочих. Поэтому пока не очень понятно, что и как собираются США поставлять Украине в перспективе. Да и будут ли?» – продолжает собеседник.
«По идее, Штаты могли бы дать денег европейцам, чтобы те построили необходимую инфраструктуру. Ведь у американцев своя специфическая электросистема. Там даже розетки другие. Возможно, подобным производством мог бы заняться условный Siemens. Но в любом случае из-за бюрократии все это будет очень долго ехать до пункта назначения. Да и не факт, что доедет – боевые действия продолжаются», – заключил Лизан.
Накануне в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления.
Совместное заявление о намерениях подписали украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр торговли США Джина Раймондо и министр транспорта Пит Буттиджеч. Сам Буттиджеч заявил, что США рады создать рабочую группу для помощи украинскому народу в укреплении инфраструктуры сейчас и ее поддержке «после окончания войны», передает РИА «Новости». Решение совпало с усилением российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
Помимо общего ограничения электропотребления, отдельные меры экономии принимаются и на уровне муниципальных образований. Например, в Киеве вместо троллейбусов по многим маршрутам городского транспорта пойдут автобусы. А в Харькове увеличен интервал движения поездов метро.
В Одессе общественный транспорт будет работать, однако освещение на улицах и подсветки коммерческих заведений будут отключены. В Сумах, напротив, отключают водоснабжение, прекращают работу электротранспорта и уличного освещения.
В Николаеве 60% троллейбусов не выйдут из депо, светофоры работать не будут. Схожая ситуация в Виннице, а в Житомире электротранспорт, скорее всего, не будет работать до конца недели.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Конгрессе США заявили об экстренной помощи Киеву
Конгресс США сообщил о намерении до января одобрить Киеву до 50 млрд долларов помощи
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца, сделанное телеканалу.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи.
Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее СМИ сообщали, что США исчерпали запасы оружия для Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьера Армении заподозрили в шагах по выдавливанию России из Закавказья
Политолог Багдасаров: Пашинян может готовить документ, который приведет к выдавливанию России из Закавказья
|
|
Если «Вашингтонский документ», согласованный Баку и Ереваном, существует, то это означает в будущем выдворение российских миротворцев из Закавказья и военной базы из Гюмри, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров. Ранее появилось сведения о якобы составленном США и ЕС договора для Армении и Азербайджана.
«США и ЕС уже координируют между собой вопросы работы на армяно-азербайджанской границе. В этой связи, я думаю, что полное выдворение России из Армении, а значит и из Закавказья – вопрос времени, причем, совсем недолгого. Армения – единственная страна в Закавказье, где было существенное присутствие России, в том числе – военное. Там наши позиции были сильны, в отличие от Грузии и Азербайджана, где Турция опередила Россию», – пояснил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
По словам эксперта, если спецоперация на Украине затянется, то серьезное сокращение российского присутствия в Закавказье произойдет в ближайшие год – два. «Никол Пашинян открыто работает с американцами – это тоже о многом говорит. При этом помощи от Эрдогана в этом регионе Москве ждать не стоит: он тоже заинтересован в выталкивании России с Южного Кавказа», – отметил он.
Чего-то подобного вполне можно ожидать и в Центральной Азии, считает собеседник. «Мы видим, что ЕС и США действуют очень быстро, решительно и профессионально по этим направлениям. Например, несколько дней назад в зоне киргизско-таджикского конфликта побывала делегация во главе с директором по ресурсам и анализу Центрального командования США Робертом Унгером. Он тоже предлагает запустить миссию по демилитаризации границы. И это тоже означает полный уход России из этого региона», – указал аналитик.
В четверг стало известно о начале создания гражданской миссии в составе 40 наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА «Новости». «Изначально запланировано, что наблюдательная миссия должна проработать два месяца. В сфере экспертов есть мнение, что срок пребывания наблюдательной миссии надо продлить или попытаться сделать его постоянным. Я не уверен в этом, но это тема, которая обсуждается в нашем обществе и в наших экспертных кругах. Если мы заметим такую возможность и необходимость, то не исключено, что изучим проблему глубже», – приводит «Арменпресс» слова армянского премьер-министра Пашиняна.
Стоит также отметить, что в армянских СМИ распространяется информация о якобы наличии секретного документа об урегулировании конфликта в Карабахе, автором которого был Госдепартамент США, и который обсуждался на встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в Вашингтоне 27 сентября.
По информации армянских СМИ, соглашение предусматривает, что Баку назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха, стороны будут обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также будет прорабатываться Зангезурский коридор.
При этом в середине сентября Пашинян опровергал сообщения о подписании какого-либо документа с Азербайджаном, заявив, что «это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны».
В конце сентября газета ВЗГЛЯД рассказывала, что визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог оценил влияние хаоса в Британии на отношения с Россией
Политолог Лукьянов оценил влияние хаоса в Британии на отношения с Россией
|
|
Чем больше хаоса в правящих кругах в Лондоне, тем меньше они будут сконцентрированы на украинской теме, и назначение нового премьера из рядов Консервативной партии не изменит ситуацию. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В четверг Лиз Трасс, проработавшая английским премьер-министром 44 дня, объявила об отставке.
«России без разницы, кто окажется во главе правительства Великобритании. Кто бы ни пришел: хоть Борис Джонсон вернется, хоть Джереми Хант (который, правда, пока отказался бороться за пост) или Риши Сунак (в его пользу высказываются британские букмекеры) возьмет реванш – это ничего не изменит с точки зрения позиционирования Великобритании в отношениях с Россией», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.
Политолог отметил, что минувшим летом многих наблюдателей удивила победа Трасс в борьбе за пост лидера Консервативной партии, потому что ее личность «явно не соответствовала масштабу задач». «Борис Джонсон – очень умелый и опытный политик, но со своими особенностями. А Трасс ничем этим не обладала, и когда ее выбрали, то возникло ощущение, что это временная фигура. Впрочем, не настолько временная, какой она оказалась в итоге», – добавил Лукьянов.
По прогнозу эксперта, новый премьер-министр от Консервативной партии «долго не продержится». «Свидетельства глубокого кризиса и развала партии настолько очевидны, что тянуть дальше без досрочных парламентских выборов будет крайне сложно, кто бы ни стал новым премьером. Ситуация в королевстве объективно будет ухудшаться, а в условиях пониженной или отсутствующей легитимности придется объявлять всеобщие выборы, на которых консерваторы вряд ли выиграют», – прогнозирует собеседник.
В случае прихода к власти лейбористов для Москвы тоже «принципиально ничего не изменится». «Чем больше внутреннего хаоса в британской власти, тем, наверное, они меньше будут сконцентрированы на украинской теме», – пояснил Лукьянов.
В четверг премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку – спустя 44 дня правления. Она побила рекорд в истории королевства по краткости пребывания в кресле главы кабинета министров. Трасс призналась, что не может справиться с обязанностями.
Представитель МИД России Мария Захарова считает, что Трасс запомнится своей «катастрофической безграмотностью».
Сразу после ухода Трасс началась борьба за премьерский пост. Экс-министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис призвала коллег поддержать возвращение Бориса Джонсона. Сам Джонсон готов вернуться в кресло, о чем пишет местная пресса.
Эксперт предрек большие проблемы для Украины по результатам выборов в США
Американист ожидает сокращения помощи Киеву в случае победы республиканцев на выборах
|
|
Экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи Киеву, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее лидер республиканцев в нижней палате парламента США Кевин Маккарти пообещал урезать помощь Киеву после ноябрьских выборов.
«Обещание Кевина Маккарти стоит расценивать как вполне весомое. Скорее всего, после выборов в ноябре он займет кресло спикера нижней палаты. Республиканцы идут на выборы с повесткой сокращения госрасходов в целом ради борьбы с инфляцией. Это касается и расходов на внешнюю политику. Но что касается Украины, сокращение в первую очередь затронет не военные поставки, а чисто финансовые потоки», – предрекает американист Малек Дудаков.
«Эти деньги прямиком идут в украинский бюджет. Две трети бюджета - это внешняя помощь. На ней-то он и держится. Думаю, этих миллиардов долларов из Вашингтона станет заметно меньше в случае прихода к власти республиканской партии. Для Киева такое сокращение станет весьма серьезной проблемой», – считает эксперт.
При этом поставки оружия Украине продолжатся в любом случае, обратил внимание Дудаков. «Однопартиец Маккарти Майкл Маккол, который, скорее всего, в обновленной палате представителей возглавит комитет по внешней политике, уже подтвердил, что США продолжат военную помощь и после выборов. Договоренности по этому поводу между государствами были достигнуты давно. Но вот когда их срок закончится, Киеву, возможно, придется договариваться с республиканцами заново. Впрочем, и военная помощь тоже перестанет быть безграничной. Такого как раньше, уже не будет», – уверен политолог.
Киев опасается подобных настроений на Западе, усталости западных обществ от необходимости постоянно платить за Украину, заявил Дудаков. «Ситуация в экономике как в Европе, так и США ухудшается. Поэтому идеи финансирования Украины становятся все менее популярными, а политиков оправдывать такие транши – все сложнее. Для Киева это очевидный риск: без западной помощи его ждет военная и экономическая катастрофа», – подчеркнул Дудаков. По его мнению, заявление Арахамии о «шоке» было столь эмоциональным еще и потому, что лидер правящей партии опасается теперь упреков в том, что он провалил свой недавний визит в Вашингтон, поскольку Киев теперь рискует утратить двухпартийную поддержку.
Ранее лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти пообещал сократить помощь Киеву в случае, если партия победит на промежуточных выборах в ноябре. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и они не будут выписывать Украине чек», – цитирует его Bloomberg. По мнению Маккарти, «администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые республиканская партия считает приоритетными», такие как обеспечение безопасности южной границы США. «Люди начинают это взвешивать, – сказал республиканец. – Украина важна, но в то же время это не может быть единственным, что они делают».
Заявление Маккарти вызвало шок в Киеве, признался глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с господином Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», – цитирует Арахамию «Коммерсант».
Газета ВЗГЛЯД писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о панике Лиз Трасс перед отставкой
|
|
Лиз Трасс не спала всю ночь и отправляла СМС друзьям в 4.00 утра перед тем, как в четверг внезапно объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании, проработав на посту всего 44 дня, пишут британские СМИ.
Ближайшие союзники Лиз Трасс узнали, что «игра наконец-то началась» еще накануне, когда на их мобильные телефоны начали поступать сообщения от нее после четырех часов утра, пишет Daily Mail.
По информации издания, Трасс переписывалась с друзьями до поздней ночи после сумбурного дня в Вестминстере, когда она уволила министра внутренних дел, а затем, несколько часов спустя, «умоляла» своего главного партийного организатора не уходить в отставку.
В статье говорится, что вечером в среду в вестибюлях для голосования в Палате общин происходили скандальные сцены, депутаты-консерваторы кричали, обращаясь к Трасс: «Это бардак!».
Один из сторонников экс-премьера сказал изданию, что Трасс «была напугана тем, как быстро всё происходило». «Но она всё еще думала, что сможет уцелеть», – отметил он.
Однако, по словам источника издания, на следующее утро «ее настроение изменилось». Собеседник Daily Mail отметил, что переписка в четыре утра «никогда не бывает хорошим знаком». «К этому моменту она, похоже, поняла, что всё, вероятно, кончено», – рассказал источник.
Утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Трасс запомнится своей катастрофической безграмотностью.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позорной, беспрецедентной для Великобритании отставке Трасс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-глава Минфина Британии Сунак вышел в лидеры в гонке за кресло премьера
СМИ: Бывший глава Минфина Британии Сунак стал лидером гонки за пост премьер-министра
Больше всего голосов парламентариев в свою поддержку пока набрал экс-глава министерства финансов Британии Риши Сунак, на втором месте в гонке за кресло главы кабинета экс-премьер страны Борис Джонсон, сообщает телеканал Sky News.
Ранее Сунак был главным соперником Лиз Трасс на выборах. Сейчас за него отдали голоса 21 однопартийец, за ним идет Борис Джонсон с 19 голосами. Лидер палаты общин Пенни Мордонт пока получила поддержку шести однопартийцев, передает РИА «Новости».
Комитет Консервативной партии Британии позднее заявил, что кандидату для выдвижения нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии.
Напомним, премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва осудила тиражирование представителями ООН оголтелых фейков
|
|
Москва считает недопустимым тиражирование ООН оголтелых фейков, заявил пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета ГА ООН.
По его словам, Россия считает недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН граничащих с абсурдом, непроверенных, а подчас и оголтелых «фейков», таких, как недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы сексуальных преступлениях со стороны российских военных, передает РИА «Новости».
Озвучивание таких ничем не подкрепленных заявлений ставит под сомнение уровень экспертизы служащих ООН, полагает он.
Стржижовский также заявил о беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России и других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию, тогда как «неугодные российские СМИ» подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, запугиванию, заморозке банковских счетов, давлению со стороны спецслужб, диффамации, а журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения.
По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты.
Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации «Meta*»*, «не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы».
Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сенатор Пушков объяснил причины провала Лиз Трасс на посту премьера Британии
Сенатор Пушков назвал основные причины скоропостижной отставки Лиз Трасс
|
|
Столь скорый уход указывает на то, что это случайная фигура. Все мы помним образ Лиз Трасс – в каске и бронежилете на танке. Но чтобы справиться с реальными проблемами королевства, этого уж явно недостаточно. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя отставку Лиз Трасс, продержавшейся на посту британского премьера всего 44 дня.
У Лиз Трасс не оказалось нужного уровня знаний, авторитета и поддержки в партии и обществе, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Своей риторикой Трасс минувшим летом создала ложную повестку дня. Ее демагогия привела к тому, что у британского общества создалось впечатление, будто борьба с Россией – главная задача государства. Но вскоре на поверхность вышли реальные проблемы – энергетический кризис, рост цен, социальное недовольство, которое будет только нарастать, на желание британских профсоюзов бастовать до выполнения всех своих требований. Решение таких вопросов оказалось Трасс не по плечу. Она недостаточно компетентна, чтобы выдержать такие удары», – уточнил сенатор.
Шансы ее предшественника Бориса Джонсона вернуться в кресло сенатор оценивает невысоко. «Он ушел в результате череды скандалов, еще не забытых. Поэтому вряд ли Консервативная партия захочет иметь лидера, который дискредитировал себя, – предположил Пушков. – Более реалистичная фигура – бывший министр финансов Риши Сунак. Есть и другие весомые кандидаты».
Кто бы ни занял должность премьера, тон диалога с Москвой в ближайшие несколько месяцев не изменится, уверен сенатор. «Антироссийская риторика – это не выбор лично Трасс или Джонсона. Это линия практически всего правящего класса Великобритании, огромного числа людей, определяющих политику Лондона и всей западной коалиции. Личность премьера этого не изменит», – резюмировал Пушков.
В четверг премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла этот пост. Трасс призналась, что не справляется с обязанностями.
Ее предшественник Борис Джонсон вновь готов бороться за премьерское кресло, подозревают местные политологи. По информации газеты Evening Standard, премьерскими амбициями обладает и министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок. Она уже выдвигала свою кандидатуру летом, но не смогла выйти в финал голосования.
По данным букмекерской платформы Betfair, лидер в гонке – бывший министр финансов Риши Сунак. За ним следует спикер палаты общин Пенни Мордант и министр обороны Бен Уоллес, а также Джонсон. Имя нового премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии объявят до 31 октября.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кот Ларри сообщил, что король Карл III попросил его стать британским премьером
Кот Ларри с Даунинг-стрит сообщил, что король Карл III попросил его стать премьером Британии
Кот Ларри, проживающий на Даунинг-стрит, заявил, что британский король Карл III попросил его стать премьер-министром страны вместо Лиз Трасс.
«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго», – говорится в сообщении в Twitter (заблокирован в России) кота, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост.
Российский дипломат заявил о трагедии из-за обмана Киева Вашингтоном
Постпред России в ООН Гатилов заявил о стремлении США не допустить переговоров Москвы и Киева
Вашингтон убеждает Киев в способности «победить Россию на поле боя», чтобы не допустить мирных переговоров с Москвой, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
По словам Гатилова, это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров. Заявление постпреда опубликовано в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), текст передает РИА «Новости».
Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Джонсон призвал парламентариев поддержать свою кандидатуру на пост премьера Британии
Telegraph: Джонсон призвал парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера Британии
Экс-премьер Британии Борис Джонсон призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера, сообщает издание Telegraph.
Как сообщает Telegraph, Борис Джонсон в частных беседах призвал консерваторов поддержать его возвращения на пост премьер-министра Британии, а также обратился с просьбой к экс-главе минфина Риши Сунаку присоединиться к нему, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост. Как сообщил телеканал Sky News, больше всего голосов парламентариев в свою поддержку пока набрал экс-глава министерства финансов Британии Риши Сунак, на втором месте в гонке за кресло главы кабинета экс-премьер страны Борис Джонсон.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД