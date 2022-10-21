Москва осудила тиражирование представителями ООН оголтелых фейков

В Общественной палате поддержали идею об увеличении срока службы в армии

Член ОП Герасев: Увеличение срока военной службы необходимо для более тщательной подготовки молодых людей

Для освоения современной военной техники года срочной службы в армии недостаточно. Оптимальным сроком станет два года, сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев, комментируя предложение сенатора Владимира Джабарова увеличить срок срочной службы в армии до двух лет.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в России следует обдумать вопрос возвращения двухгодичной срочной службы в армии, передает «Парламентская газета». Сенатор подчеркнул, что благодаря возвращению к двухлетней службе численность армии увеличится в два раза, а также за первый год службы тяжело обучиться обращаться с военной техникой.

«Если говорить о профессионализме, сколько человеку необходимо времени, чтобы набрать навыки, то двухлетний срок может позволить достигнуть этого. Год, наверное, не тот срок, за который можно овладеть какой-то военной техникой, вооружением. Человеку все-таки нужен какой-то срок для адаптации и для того, чтобы чему-то научиться. Тем более новейшая техника и вооружение требуют более глубокого изучения», – говорит Герасев.

Он напоминает, что во времена Советского Союза срок службы в армии до 1968 года составлял три года, позже его сократили до двух лет. С января 2008 года в России срок службы вовсе уменьшили до года. Собеседник признает, что трехлетняя служба действительно была излишней, но также замечает, что для подготовки хорошей армии года недостаточно. В связи с этим оптимальным сроком он считает два года.

«Это еще и обусловлено тем, чтобы увеличить количество военнослужащих, которые проходят военную службу, в два раза. Территории нашей страны – огромны, их нужно пытаться охранять. Я не имею в виду то, чтобы молодые люди принимали участие в боевых действиях. Но находиться внутри страны, проходить тут обучение, почему бы и нет?» – задается вопросом эксперт.

Член ОП обращает внимание на то, что такое решение поведет за собой определенные траты для государства, ведь продление срока службы означает то, что содержание молодых людей в армии увеличится еще на один год – это дополнительные расходы на еду, спальные места, ресурсы и прочие нужды. Однако в нынешней ситуации это необходимая мера, заключил Герасев.

В апреле прошлого года глава правительства Армении Никол Пашинян высказался, что систему срочной службы в армии «нужно вообще поменять». Так он предложил идею сокращения срока, или «идею проведения раз в пять лет двух- или трехмесячной службы», что позволит «молодым людям овладеть минимальными военными навыками».

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