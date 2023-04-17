Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе

Посол Британии Броннерт потребовала отменить приговор Кара-Мурзе

Глава британского посольства в России Дебора Броннерт потребовала отменить приговор российского суда политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом).

Кара-Мурза является британским поданным, также у него есть гражданство России и вид на жительство в США, передает РИА «Новости».

Приговор в 25 лет заключения Броннерт назвала шоком. Британское посольство выразило поддержку семье политика и потребовало его освобождения.

Между тем посол России в Лондоне Андрей Келин вызван в МИД Великобритании после оглашения приговора Кара-Мурзе. Об этом сообщается на сайте британского правительства, там же приговор называется «политически мотивированным».

Британский МИД осудил решение российского суда. В Лондоне заявили, что это якобы противоречит «обязательствам России по правам человека».

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы и призывать к его немедленному освобождению.

Напомним, в понедельник Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.