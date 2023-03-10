Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Конфликт Венедиктова со сторонниками Навального привел к скандалу в среде радикальной оппозиции

Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур, бежавшего за границу Алексея Волкова. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции?

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков (признан иноагентом) объявил о «паузе в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда Anti-Corruption Foundation International» (ACF, признан в России иноагентом, – иностранная структура Фонда борьбы с коррупцией. Была образована летом 2022 года, после того как суд признал ФБК* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.).

Заявление Волкова прозвучало после того, как журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом) днем ранее обнародовал письма за подписью Волкова, адресованные властям Евросоюза. Как сообщает РБК, Венедиктов опубликовал список подписантов за выведение руководителей «Альфа-Групп» из-под европейских санкций. Среди подписантов помимо Волкова значились признанные иноагентами Сергей Пархоменко, Наталья Синдеева, Евгений Чичваркин, Леонид Гозман, а также журналист Леонид Парфенов.

Публикацию Венедиктов сделал после того, как ФБК** выпустил материал с критикой деятельности Венедиктова о якобы имевших место больших финансовых вливаниях со стороны властей в его проекты. Признав, наличие многомилионных контрактов Венедиктов в ответ заявил, что лично проект в итоге принес ему убытки, – в том числе и потому, что Минюст год назад объявил его иностранным агентом. По словам журналиста, после этого финансирование остановилось.

Несмотря на то, что подписантов в обнародованном Венедиктовым документе было несколько, наибольший резонанс привлек именно Волков. Сам он изначально стал отрицать, что подписывал документ, и уверял, что его подпись была туда «вфотошоплена». «Как и зачем это письмо возникло у Венедиктова в таком виде – я не знаю», – заявлял соратник Навального в соцсетях. Но позднее Волков все же признал, что подписывал письмо, назвав этот факт «большой политической ошибкой». Оппозиционер добавил, что «превысил свои полномочия», поскольку подписал письмо «не в личном качестве, а от имени организации».

Волков не стал делиться информацией с коллегами по фонду, потому что не хотел делиться с ними и полученными деньгами, полагает депутат Госдумы Олег Матвейчев, член комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. «Суть скандала проста: так называемый борец с коррупцией сам попался на коррупции. Думаю, все эти письма были написаны не за просто так. Волкова взяли за жабры, а он пытается сделать хорошую мину при плохой игре, изображает благородство там, где он был пойман с поличным», – сказал депутат газете ВЗГЛЯД.

«Волков скрыл эти письма еще и потому, что боялся, что ему запретят. И его коллеги по фонду, и сам Навальный. У них же какая официальная позиция была? На олигархов надо давить, всех загнать под санкции, чтобы заставить их пойти против политики Путина. То есть письма Волкова противоречат этой позиции», – пояснил Матвейчев. Что касается должности Волкова, то ее, скорее всего, займет другая соратница Навального – Мария Певчих, считает депутат. «Волков был лишь формальным председателем правления. Фактически там давно уже всем руководила Певчих. Она там представляет и деньги, и английские спецслужбы», – пояснил Матвейчев.

Публицист Армен Гаспарян согласен с прогнозами, что от ухода Волкова выиграет в первую очередь Певчих. «Все остальные зачищены. Все, кто остался в этом фонде – даже по меркам самой несистемной оппозиции – это пустые фигуры вроде Георгия Албурова. Любовь Соболь уже давно оттуда отчислили. Осталась только Певчих. Видимо, она – сотрудница спецслужб – и возглавит теперь структуру. А что? Нормальный сценарий. Меня не удивляет», – иронизирует Гаспарян.

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«Впрочем, по большому счету история ФБК уже давно завершилась. Эта структура была нужна западным кураторам ровно до тех пор, пока она находилась на территории России. Пока здесь можно было какие-то телодвижения совершать. А кому нужны эти пять-шесть борцунов на YouTube? Посещаемость ресурсов упала. Сам Волков признавался, что донаты – вообще почти на нуле. Может, конечно, кураторы рассчитывают, что Певчих станет «русской Жанной д'Арк от либерализма»? Но что-то у меня большие сомнения на этот счет. Вероятно, фонд будет и дальше существовать – чисто для мебели. Как и пяток других TikTok-структур, перебравшихся на Запад. О них больше никто и не вспомнит, кроме политологов, которые профессионально изучают историю несистемной оппозиции», – прогнозирует Гаспарян.

Заявления о том, что западные политики прислушивались к рекомендациям Волкова при составлении санкционных списков, эксперт считает мифом. «Лично я фигурировал в черных списках ФБК в 2021 году – и почему-то фигурировал там как скрытый единоросс, хотя в партии не состоял. Это говорит об уровне компетентности авторов. Затем я попал во второй список Евросоюза, Швейцарии и Британии от 15 марта прошлого года. И этот документ был составлен по-своему очень грамотно. Совсем не напоминает уровень работы головотяпов из ФБК», – вспоминает собеседник.

Волков уехал из России летом 2019 года, когда против ФБК было возбуждено дело об отмывании доходов, и с тех пор предположительно находится в Литве. Как сообщалось в 2021 году, в Литве он получил вид на жительство. Кроме того, именно в литовской столице раньше регулярно проходил так называемый Форум свободной России, на котором не раз выступал и Волков. Там же, в Вильнюсе, насколько известно, он открыл свой бизнес. При этом ACF зарегистрирован в США, в штате Массачусетс.

Заявление Волкова о своей «ошибке» вызвало среди оппозиционеров бурный спор в соцсетях. Часть из них выражала поддержку Волкову. «Очень тяжело читать все эти новости. Леонид Волков молодец и мужественно поступил, что признал ошибку», – написал оппозиционер-релокант Владимир Милов (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Зато другой живущий в Вильнюсе иноагент, радиожурналист Александр Плющев занял сторону Венедиктова. «Думаю, мы запомним этот очень мощный и поучительный инцидент, как Волковгейт, – написал он и поинтересовался, будут ли сторонники Навального обсуждать скандал на своих видеоресурсах. – Будут ли брать комментарии экспертов или тема не очень важная?»

«Друзья, это называется не «признать ошибку», это называется врать, двурушничать и быть пойманным с поличным, – возмутился еще один иноагент Михаил Светов поступком Волкова. И уж совсем не стеснялась в выражениях блогер Ксения Собчак:

«И какой же Волков жалкий несчастный нелепый трус, меня даже не презрение охватывает, буквально будто смотрю на раздавленного таракана.

Чего стоили все остальные его слова, если он не смог постоять за одно – написанное своею же рукой в графе «подпись»? – риторически спросила Собчак в своем Telegram-канале.

«В блогосфере уже не раз упоминалось, что Волков занимается лоббизмом, причем отнюдь не бескорыстно, – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло. – Волков пытался играть роль влиятельного политика, хотя он им никогда не был. Это был просто человек, которому дали какие-то гранты».

По словам эксперта, Волков позиционировал себя как специалиста по санкциям, призывал власти Запада корректировать санкционные списки против россиян, включая или удаляя оттуда тех или иных лиц.

Юрист предполагает, что Волков мог получать за свои услуги деньги, «потому что он обычно ничего бесплатно не делает». «В итоге своей бурной деятельностью Волков подставил своих же коллег по фонду, поскольку до последнего отрицал сам факт существования обращения. Признался он только тогда, когда его давний оппонент Алексей Венедиктов выложил в Сеть оригинал письма с волковской подписью», – пояснил Ремесло.

Теперь карьера Волкова в эмигрантской оппозиции, скорее всего, кончена. «Правда, остается вопрос, как тайные письма Волкова утекли в прессу. Скорее всего, их выкрали у европейской бюрократии и «слили» Венедиктову какие-то конкуренты ФБК по оппозиционному движению, так сказать смежники», – подозревает Ремесло.