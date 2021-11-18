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Европа сама себя загоняет в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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QR-коды касаются главного права россиян

Антипрививочники видят в появлении QR-кодов очередное нарушение прав граждан Максим Киселев/ТАСС
Законы о QR-кодах, первые чтения которых должны пройти через месяц, вызвали дискуссию в обществе. Противники увидели в них нарушение своих прав на передвижение. Их оппоненты уверены – базовым является право на жизнь, а законы не запрещают передвигаться куда угодно без QR-кода. Не видят противоречий законов с Конституцией и законодатели. А пока идут споры, Россия продолжает терять более тысячи жизней в сутки. Подробности...
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Прибалтике надоело кормить политических беженцев

Тихановская считает себя президентом, но в Литве в этом уже сомневаются EMIL HELMS/EPA/ТАСС
Светлану Тихановскую, которая эмигрировала в Литву в статусе борца с режимом Лукашенко и «настоящего президента» Белоруссии, теперь открыто обвиняют в том, что она даром ест хлеб в приютившей ее стране. Литва и другие балтийские страны уже не раз становились прибежищем для тех, кто объявлял себя белорусскими или российскими политэмигрантами. Почему прибалты устали от демократических «постояльцев»? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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    Тихановская считает себя президентом, но в Литве в этом уже сомневаются
    		   18 ноября 2021, 08:50
    Фото: EMIL HELMS/EPA/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    Светлану Тихановскую, которая эмигрировала в Литву в статусе борца с режимом Лукашенко и «настоящего президента» Белоруссии, теперь открыто обвиняют в том, что она даром ест хлеб в приютившей ее стране. Литва и другие балтийские страны уже не раз становились прибежищем для тех, кто объявлял себя белорусскими или российскими политэмигрантами. Почему прибалты устали от демократических «постояльцев»?

    «Я еще не видел такого позора, такого унижения Литвы!» – написал в среду в Facebook депутат Сейма республики от фракции регионов Ремигиюс Жемайтайтис. Поводом для возмущения политика стало появление в эфире одного из местных телеканалов экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая год назад эмигрировала в Литву. Тихановская уже год живет в Литве за счет налогоплательщиков, «ест за наши деньги, пользуется защитой – за наши деньги, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа», негодовал депутат Сейма.

    Жемайтайтис напомнил, что люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, обязаны доказать, что знают государственный язык. Но, заметил парламентарий, Тихановская не удосужилась сделать это. «При этом месяц ее содержания нам обходится в 35 тысяч евро. Так что в год эта панночка обошлась уже более чем в 400 тысяч евро», – подсчитал депутат. И саркастически добавил – не стоит ли объявить ее после этого еще и президентом Литвы. Правда, добавил он, вряд ли президентом сможет быть тот, кто за год ничему не научился.

    Напомним, что Тихановская, которая была коллективным кандидатом от белорусской оппозиции на президентских выборах августа 2020 года (по итогам которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов), заявляла, что одержала победу на выборах. 11 августа, когда в республике начались массовые выступления оппозиции, поддержанные Западом, Тихановская уехала в Литву. В качестве «истинного президента» Белоруссии она совершила несколько поездок по странам Европы, в Польше, ФРГ и Чехии ее принимали по протоколу встречи первых лиц государства. Но, как отметил сейчас депутат Жемайтайтис, по прошествии года отношение к гостье в самой Литве меняется. Хотя глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис по-прежнему именует Тихановскую «главой Белоруссии», национальный телеканал LRT, где она выступала, называет ее «лидером оппозиции».

    «Простые литовцы, конечно, также не понимают весь этот абсурд, который устроили наши власти предержащие. Людям непонятно, зачем Литва оплачивает все это содержание. Это похоже на недоразумение», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов. Содержание пребывания Тихановской в Литве – не единственный пример того, что деньги граждан уходят непонятно на что, заметил собеседник. Как заметил Титов, в результате долгой поддержки оппозиции из соседней страны, по итогам целенаправленного обострения отношений, «мы имеем то, что имеем – в том числе кризис с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией».

    Как отмечала в середине октября DW, за прошедший год Литва приняла не менее 10 тысяч граждан Белоруссии, которые определяли себя как политэмигранты. И как сообщал ТАСС осенью прошлого года, кабинет министров республики утвердил план помощи белорусским оппозиционерам – в частности, из бюджета (не самого большого в ЕС) было решено выделить 100 тыс. долларов на гуманитарную помощь и еще 200 тыс. долларов – на помощь частному Европейскому гуманитарному университету, который еще в начале 1990-х перебрался из Минска в Вильнюс.

    В последние годы Литва активно привечает не только белорусских, но и российских непримиримых оппозиционеров. Так, с 2016-го дважды в год в Вильнюсе проходят «Форумы свободной России». Очередной форум намечен на декабрь. Некоторые завсегдатаи этого мероприятия натурализовались в республике – например, сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Владимир Милов. Летом этого года стало известно, что также в Литве получил вид на жительство другой коллега осужденного Алексея Навального – Леонид Волков.

    В соседней Латвии обосновалось и было зарегистрировано оппозиционное издание Meduza*** (признано иностранным агентом в России, по данным RT получало гранты от партнеров Джорджа Сороса). Как предположил латвийский адвокат Игорь Якушонок, владелица «Медузы***» Галина Тимченко имеет гражданство Латвии или вид на жительство в республике.

    В Эстонии с 2015 года живет постоянная участница «Форумов свободной России» Евгения Чирикова, в прошлом известная как борец за Химкинский лес – а недавно запомнившаяся интервью «Голосу Америки***», в котором призвала ужесточить санкции против России. Годом раньше в Таллин перебрался Артемий Троицкий, известный не только как музыкальный критик, но и как модератор круглых столов с названиями типа «Страх и ненависть в России». К слову, именно этот круглый стол рекламировала Чирикова, а главными героями были недавние беглецы из России – экс-юрист ФБК** Любовь Соболь и редактор издания-иноагента The Insider Роман Доброхотов.

    Справедливости ради, конкретно Чириковой и Троицкому сложно предъявить те же претензии, что сейчас предъявляют Тихановской – они из тех, что живут не на деньги местных налогоплательщиков, заметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Но, добавил собеседник, жители Эстонии и других прибалтийских стран ценят российских и белорусских эмигрантов невысоко.

    «В Таллине, Риге и Вильнюсе не верят в их способность реально изменить ситуацию в странах, откуда они бежали,

    – отметил Межевич. – Вернее, значительная часть общества – эстонского, латвийского и литовского – уверена, что политэмигранты просто ни на что не способны. Им не трудно дать кусочек хлеба человеку, который пообещал бороться с Россией или «белорусским режимом», но любить, ценить и уважать его, конечно же, никто не будет».

    В случае Тихановской к общему отношению прибавилось еще и то, что эту гостью откровенно содержит государство, и за немалые деньги, констатировал собеседник. «Ей обеспечивают охрану, работу аппарата и штата, – указал эксперт. – К ней наверняка прикреплено немало сотрудников литовских спецслужб. Это такая чисто расходная статья, – пояснил эксперт. – Предполагалось, что получится принести белорусский режим на блюдечке литовскому президенту. Но прошел год, а результатов ноль».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    *** СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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