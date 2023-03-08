Взгляд
8 марта, среда  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
Разделы

Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Какие ответы на санкции Запада еще остались у России

Если российских дипломатов не пускают в ООН, может быть, стоит задуматься о создании иных международных организаций? REUTERS
США и коллективный Запад по сути уперлись в тупик санкционной политики – почти не осталось того, на что еще можно было бы ввести антироссийские ограничения. Может возникнуть впечатление, что варианты ответов России тоже уже исчерпаны. Однако на самом деле это не так – есть целый набор мер, которые Россия может применить против Запада. Подробности...
Перейти в раздел…

Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

Мирное население Артемовска ждет прихода России REUTERS/Oleksandr Ratushniak
«Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?  Подробности...
Перейти в раздел…

Польша начинает железнодорожное вторжение на Украину

Прокладка на Украине новых железнодорожных веток с европейской шириной колеи ставит перед Россией новые вызовы uz.gov.ua
Польские амбиции в отношении Украины вышли на новый уровень. Теперь Варшава хочет связать себя с Западной Украиной и Киевом ж/д колеей европейского формата, а в перспективе – выйти к портам в Одессе. Для чего это необходимо самой Польше, насколько подобные идеи реализуемы и как на них следует реагировать России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Глобальное удобство ведет к глобальному контролю

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем – и довольно скоро – оказаться в мире, где отказ от чипа будет означать очень серьезное сокращение социальных возможностей, а его установка – открытость такому уровню контроля, который и не мечтался тираниям прошлого. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Где найти настоящие символы Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Западные санкции поменяли свою цель

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Под санкционные ограничения попадет все больше потребительских товаров. И в этом просматривается новый важный тренд санкционной политики Запада. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

Почему ВСУ не уходят из Артемовска

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
Подробности...

В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
Подробности...

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска
    NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка Задержанный в Белоруссии диверсант рассказал об инструкторах из СБУ Власти Белоруссии решили разработать новую военную доктрину Главным режиссером МХАТ им. Горького стала Галина Полищук
    В ФРГ установили судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков» Президент Грузии поддержала из Нью-Йорка протестующих в Тбилиси В Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией Улюкаев описал свои ощущения от жизни обычного человека
    Пушков назвал статью NYT о подрыве «Северных потоков» дезинформацией Власти Казахстане определили справедливую для республики цену нефти Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест Пугачева рассказала о своей болезни

    «анонимные утечки»


    В Кремле разъяснили цель публикаций в СМИ США о «Северных потоках»

    «Большая семерка»


    США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть

    «Да Винчи»


    СМИ сообщили об уничтожении под Артемовском лидера «Правого сектора»

    Видео

    европейская колея


    Польша начинает железнодорожное вторжение на Украину

    «Просто гнида»


    Зеленский нарушил пакт о ненападении с Белоруссией

    женский праздник


    Украинская русофобия споткнулась о праздник 8 Марта

    житница Европы


    Зерновой крах выносит приговор всей экономике Украины

    400 ракет «Томагавк»


    США создают новую угрозу у границ России

    хватит оправдываться


    Евдокия Шереметьева: Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

    поздний реванш


    Тимур Шерзад: Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

    правда и ложь


    Андрей Полонский: Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    Какие ответы на санкции Запада еще остались у России

    Эксперты назвали список возможных ответов России на санкционные ограничения
    Если российских дипломатов не пускают в ООН, может быть, стоит задуматься о создании иных международных организаций?
    		  
    8 марта 2023, 09:30
    Фото: REUTERS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    США и коллективный Запад по сути уперлись в тупик санкционной политики – почти не осталось того, на что еще можно было бы ввести антироссийские ограничения. Может возникнуть впечатление, что варианты ответов России тоже уже исчерпаны. Однако на самом деле это не так – есть целый набор мер, которые Россия может применить против Запада.

    Запад продолжает ужесточать и расширять санкционную политику против России. И речь тут идет не только о регулярно принимаемых пакетах европейских санкций (10 уже приняли, 11-й разрабатывают). И не в постоянно вводимых американцами ограничений в отношении физических и юридических лиц. Речь также идет о различного рода технических ограничениях, которые мешают России защищать ее интересы.

    Так, на днях США отказали в выдаче виз ряду членов российской делегации, которая должна была принимать участие в заседании Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях. Причем, по словам представительницы России Ирины Тяжловой, отказали «безосновательно в вызывающей форме».

    Казалось бы, руководство ООН должно было напомнить Соединенным Штатам о том, что они не должны злоупотреблять своими возможностями как страны-хозяйки места, где находится штаб-квартира организации. Однако Антониу Гутерриш лишь отделался беззубым заявлением. США постоянно либо задерживают, либо не выдают визы российским делегатам. Поэтому реагировать на эти технические санкции, как и на все остальные Россия должна самостоятельно. Вопрос в том, как? Такие пути есть.

    Прецеденты не нужны

    Конечно, теоретически можно не реагировать и сосредоточиться на том позитивном, что несут санкции для России. «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета», – комментировал Владимир Путин экономические пакеты.

    В каких-то вопросах Запад банально стреляет себе в ногу. Ограничения долларовых операций лишь подрывают глобальное доверие к доллару как к единой валюте.

    «Если мы смотрим на экспортый контроль, то в Евросоюзе говорят, что запретили поставки в Россию на 10 млрд евро. А значит, эти 10 миллиардов недополучит европейский производитель, который теряет российский рынок», – поясняет газете ВЗГЛЯД программный директор РСМД Иван Тимофеев.

    Можно реагировать и через внутреннее усиление. «Отвечать можно через укрепление экономики, проводя импортозамещение, создавая каналы для осуществления финансовых транзакций с партнерами из дружественных стран, налаживая каналы импорта товаров для нашей модернизации. То есть становясь крепче и адаптируясь к ограничениям», – продолжает Иван Тимофеев.

    Однако в то же время реагировать действиями против инициаторов санкций все равно надо. Если Запад увидит, что Россия не отвечает, то будет усиливать санкционный накал, с каждым разом принимая все более существенные для России ограничения. «Новые пакеты санкций ЕС, США, Канады, Австралии, Великобритании достаточно внушительны. Здесь и новые меры экспортного контроля, распространяемые на несколько сотен товарных наименований. И новые блокирующие финансовые санкции в отношение банков второго эшелона, сужающие возможности для долларовых трансзакций российских экспортеров и импортеров. И многое другое», – поясняет Иван Тимофеев.

    Целесообразность и обертка

    Собственно, Россия уже отвечает на ряд санкций симметрично – например, на персональные санкции против США своими персональными санкциями. Однако проблема в том, что симметрично ответить можно не всегда. Доля России в мировой экономике, товарообороте и финансах сравнительно невелика, и ее санкции не будут заметны.

    Поэтому чаще всего лучший ответ будет асимметричным – и в то же время демонстративным.

    Один из таких вариантов уже был использован – например, когда Владимир Путин заявил о приостановке участия России в СНВ-3. Тем самым Москва показала, что отныне привязывает стратегическую стабильность к украинскому вопросу, а также что готова рассматривать разные варианты защиты своих национальных интересов.

    Еще одним тактическим ответом может стать дипломатическая национализация. «Надо отвечать изъятием собственности у западных посольств. Можно демонстративно отобрать Спасо-хаус или Чешский дом. Объекты не относятся непосредственно к посольствам, а потому дипломатический иммунитет на них не распространяется. Вырученные от их продажи или новой аренды средства отправить на помощь нашим бойцам и тем, кто пострадал от боевых действий», – рассказывает газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Опять же, это решение может стать сигналом о готовности Москвы низвести до минимума свои дипломатические контакты с Западом – чего не хотят те же США (именно поэтому и не объявляющие Россию страной-спонсором терроризма). Несмотря на конфликт на Украине и сказки про «изоляцию», Америке нужно сотрудничество с Россией – хотя бы для борьбы с терроризмом и поддержания режима нераспространения, не говоря уже о перспективах, связанных с американо-китайским и американо-иранским конфликтами.

    Что же касается стратегических асимметричных ответов, то их можно найти много. Однако все они должны отвечать двум ключевым параметрам.

    Прежде всего, делаться не в ущерб себе. «Одна из целей западных санкций – спровоцировать Москву на неадекватные действия, на такие ответные меры, которые могут нанести ущерб самой России. На такие провокации поддаваться не стоит. Следует отвечать продуманно, чтобы назло кому-то не отморозить уши»,  поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Елена Супонина.

    «Ответы ради ответов – тем более те, которые ударят по нашим производителям, не нужны. Во главе угла должны стоять экономические интересы нашего государства и граждан», – соглашается Иван Тимофеев.

    Именно поэтому, в частности, нужно тщательно подходить к различным инициативам по ограничению экспорта российских товаров на Запад – а также к идеям различных активистов о том, что нужно немедленно прекратить продажу нефти и газа в Европу (в том числе через украинские трубопроводы). Противники этой идеи напоминают, что деньги, получаемые с этих продаж, идут на поддержку СВО, а также на исполнение социальных обязательств перед российским населением.

    Во-вторых, они должны правильно презентоваться. Не как российская месть Западу, не как российский ответ на его провокации – в этом случае целый ряд шагов Москвы будут ограничены лишь ее ресурсами. Третьи страны к нам не присоединятся, а то и будут рассматривать наши действия пусть и обоснованной, но все-таки провокацией. Нет, действия России должны позиционироваться через призму не эгоистичной мести, а глобальной справедливости.

    Через антиколониализм и справедливость

    Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, со второй половины 2022 года российские руководители в своих публичных выступлениях стали позиционировать операцию на Украине через призму не только российских национальных интересов, но и глобальной антиколониальной борьбы. И в рамках антиколониальной борьбы мы сейчас можем вводить против Запада целый ряд санкций.

    Если говорить о внутрироссийских, то речь может идти, например, об ограничении авторских прав. «Например, стоит начать с вопроса: а насколько справедливо то, что лицензионные права длятся обычно порядка 40 лет. Мы можем предположить, что технологическое лидерство и, соответственно, отставание в современном мире могут составлять два-три года, в некоторых случаях пять-семь лет. За это время можно создавать аналогичные западным технологии совершенно независимо. Поэтому когда речь идет о большем сроке авторских прав, мы должны говорить о несправедливом технологическом лидерстве и искусственном торможении развития незападных стран», – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – Поэтому России стоит рассмотреть вопрос о законодательном запрете срока лицензионных прав более пяти лет.

    Раньше аргументом против этого было опасение, что в ответ будет блокирован российский высокотехнологичный экспорт в западные страны. Однако это уже произошло и можно считать, что эта проблема сейчас уже снята». И не исключено, что ряд развивающихся стран воспользуются открытым Москвой ящиком Пандоры – после чего по глобальному технологическому доминированию Запада может быть нанесет серьезный удар.

    С внешнеполитической точки зрения можно запустить процессы создания альтернативных глобальных институтов. «Надо вести работу с Не-Западом с целью перевода штаб-квартиры ООН в другую страну. Для начала – хотя бы в Швейцарию, но лучше куда-либо за пределы западного мира. А в целом ответ один – выстраивать со странами Не-Запада новые институты, оставляя Европу и Северную Америку в изоляции», – говорит Вадим Трухачев.

    «Если Запад нас так старательно выдавливает из международных институтов, то в некоторых случаях нам сложно что-либо противопоставить невыдаче виз российским сотрудникам ООН, однако нам стоит позаботиться о формировании дублирующих организаций на базе БРИКС и ШОС. Они однозначно будут не только более справедливыми, но и будут удовлетворять потребностям большей части человечества», – утверждает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Да, это процесс длинный, но он будет поддержан рядом развивающихся стран прежде всего потому, что будет ложиться в призму антиколониализма и «глобальной справедливости». Москва фактически предлагает им начать демонтировать мировые институты, созданные условным Западом для Запада, и потому недостаточно учитывающие интересы Востока.

    «Мы много говорим о том, что стремимся сделать мир более справедливым. Но чтобы западная гегемония перестала быть реальностью, которая определяет судьбы очень многих народов, имеет смысл пересмотреть правила, которые были созданы Западом в своих интересах», – продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Фактически речь может пойти о некой «нормативной деколонизации» – и России не обязательно постоянно вести этот процесс. Его достаточно запустить, создать ряд прецедентов. И тогда ряд субъектов международных отношений, не имеющих достаточно полномочий в рамках западных институтов глобального управления (Китай, Иран, возможно даже Индия с Саудовской Аравией) все будут дальше делать сами.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •