Западные санкции поменяли свою цель

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6 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:03  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Запад осознал невозможность поражения России на Украине

Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине Attila Husejnow/Global Look Press
В ходе визита в Варшаву президент США Джо Байден охладил пыл прибалтийских и польских политиков, то и дело призывающих добиваться военного поражения России на Украине, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, среди восточноевропейских союзников Киева возникли опасения, что западные лидеры намерены смягчить позицию Зеленского относительно переговоров с Москвой. Почему Белый дом недоволен агрессивной русофобией своих вассалов? Подробности...
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Владимир Жога превратился в легенду Донбасса

Владимир Жога погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей Валентин Спринчак/ТАСС
Ровно год назад погиб Владимир Жога, командир знаменитого батальона «Спарта». Жога войдет в историю как первый Герой России – иностранный военный. Но иностранцем комбат был сугубо формально – с 2014 года он с оружием в руках участвовал в «Русской весне», причем комбатом и стал в 23 года. По этому критерию Жогу даже сравнивают с героями Гражданской войны, вроде Аркадия Гайдара. В чем заключается феномен Жоги? Подробности...
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Противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты

Пустые полки – это примета вовсе не советских, а британских магазинов прямо сейчас Yui Mok/Reuters
Грандиозный овощной кризис прямо сейчас испытывает Великобритания. Банальные огурцы, помидоры и перец можно купить в британских супермаркетах по большим ценам и с большими ограничениями, и никто пока не знает, когда и как эта проблема может быть решена. Что стало причиной происходящего и при чем здесь политическое противостояние Запада и России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Западные санкции поменяли свою цель

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Под санкционные ограничения попадет все больше потребительских товаров. И в этом просматривается новый важный тренд санкционной политики Запада. Подробности...

Джугашвили укреплял государство самым безобразным способом

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Джугашвилизм прямо или косвенно уничтожил миллионы людей для того, чтобы вкрутить электрическую лампочку, построить завод, отправить детей в школу или посадить солдата в танк и самолет. Подробности...
Обсуждение: 134 комментария

Что дала России СВО

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Уже сейчас у России есть то, чего нет ни у кого на Земле – сотни тысяч человек, получивших реальный боевой опыт в противостоянии полноценной армии, вооруженной, снаряженной и обученной по натовским стандартам, получающей от НАТО развединформацию. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Почему ВСУ не уходят из Артемовска

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
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    Глеб Простаков

    Западные санкции поменяли свою цель

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    6 марта 2023, 18:43

    Новые санкции Запада против России, приуроченные к годовщине начала СВО, должны были продемонстрировать, что у противников Москвы еще есть порох в пороховницах. Новые ограничения предъявили Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. И на этот раз они постарались – все-таки и санкционный пакет юбилейный (десятый – для ЕС), и повод серьезный.

    Основной удар пришелся на финансово-банковскую систему. В санкционный список ЕС включены три крупных банка (Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк). Московский кредитный банк, МТС-банк и ряд более мелких кредитных учреждений попали в SDN-List США и под британские санкции. Пожалуй, единственным крупным банком в России, избежавшим прямых санкций, остается российская «дочка» Raiffeisen bank. Но к нему уже с вопросами заглянуло управление по контролю над иностранными инвестициями Минфина США (OFAC), что не менее, если не более чем прямые санкции.

    Впрочем, эти ограничения, как и санкции в отношении предприятий российского ВПК и технологического сектора, были вполне предсказуемы. Новшествами стали экспортные ограничения, которые затронули вполне себе бытовые сегменты. Например, бытовую электронику, сантехнику и тому подобное. И если запрет на экспорт дорогой бытовой электротехники еще можно объяснить нежеланием поставлять в Россию содержащиеся в этой технике микрочипы, то по запрету на поставку в РФ немецких или испанских унитазов со смешком не прошелся только ленивый.

    На самом же деле речь идет о довольно серьезном ударе по параллельному импорту, который до сих пор позволял не допускать на российском рынке дефицита ширпотреба. До сих пор импорт такой продукции сдерживался преимущественно позицией самих производителей, которые не давали официальных разрешений на реэкспорт своей продукции в РФ, делая упор в том числе на защиту своих интеллектуальных прав. Неформально же эта продукция продолжала и продолжает поступать в Россию, в том числе с молчаливого согласия самих производителей, которые давно научились разграничивать публичную позицию и реальный бизнес.

    Но теперь импорт части потребительской продукции запрещен на государственном уровне. В этих условиях риски присутствия на российском рынке подсанкционных смесителей, унитазов, раковин и прочего возрастают не только для производителей, но и для компаний из стран-посредников, да и для самих этих стран. Теперь они могут получить вполне официальное обвинение в способствовании обхода санкций, а вместе с ними – и вполне осязаемые финансовые санкции от ЕС и США, которые могут отключить их от системы расчетов в долларах и евро, которая продолжает доминировать в мировой торговле.

    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Именно контроль над соблюдением уже введенных санкций будет главной точкой приложения усилий по дестабилизации российской экономики. Слабину могут дать и ближайшие российские партнеры. Так, например, Казахстанская фондовая биржа на днях объявила о делистинге ряда российских компаний в связи с санкциями – в списках отлученных от торгов, например, «Яндекс». Удивительным образом это событие совпало с визитом в Казахстан госсекретаря США Энтони Блинкена.

    Казахский МИД в очередной раз заявил о том, что не помогает России обходить санкции, и не без гордости – о том, что ни одна казахстанская компания не находится под вторичными санкциями. Однако, отметил министр внутренних дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, экономика республики тесно связана с российской. Что, очевидно, создает сложности в реализации санкционной политики США руками партнера России по Евразийскому экономическому союзу.

    В свою очередь Блинкен заявил, что США понимают озабоченности Казахстана в связи с санкциями против РФ, и подчеркнул, что странам из формата С5+ (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан) Америка выдает специальные лицензии, несколько сглаживающие для них последствия антироссийских санкций.

    Удавка, душащая импорт западных товаров (финансовые ограничения, вторичные санкции), будет сжиматься все сильнее. Под ограничения попадет еще больше потребительских товаров. И в этом просматривается важный новый тренд санкционной политики Запада. Если до сих пор она била преимущественно по экспортерам, провоцируя дефицит бюджета, то отныне ее целью определено население России. Дефицит элементарных и привычных товаров, по задумке, должен вызвать недовольство обывателя. Причем речь идет не только о формальных ограничениях. Например, сообщалось о том, что европейские и американские клиники ставят неформальное табу на прием российских пациентов, в том числе с тяжелыми заболеваниями. Таким либо отказывают, либо ставят в конец очереди, в связи с чем медицинский туризм из России уже упал на 40–60%.

    В связи с этим параллельный импорт можно и нужно воспринимать не как панацею, но как временное решение, позволяющее избежать острого дефицита важных товаров в моменте. Рано или поздно США и ЕС сумеют если не заблокировать, то до предела сузить возможности ввоза в Россию своих товаров, а те, что все же пробьют дорогу, значительно подорожают ввиду рисков для поставщиков и посредников.

    Даже если завтра Минпромторг РФ разрешит параллельный импорт всей продукции (а не как сейчас – только продукции из правительственного перечня), проблема решена не будет. Это значит, что альтернативы ускоренному развитию производства собственной потребительской продукции просто не существует. Когда ставятся задачи по занятию ниш уходящих западных компаний, речь не только и не столько о представившихся возможностях, сколько о насущной необходимости.

    Кроме того, речь должна идти о проактивной переориентации на азиатских и других незападных поставщиков продукции, которая по тем или иным причинам пока не может производиться в РФ (недостаточный рынок сбыта, эффект масштаба производства, дефицит соответствующих технологий и др.). Что тоже совсем непростой процесс, ведь потребительские привычки – вещь серьезная. Эта переориентация потребует значительных усилий государства, поскольку важно не просто насытить рынок незападными товарами, но и не допустить критического снижения их качества, а вместе с этим – и качества жизни россиян. 

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