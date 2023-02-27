Кремль указал на дефицит выбора объектов для новых санкций Запада

Песков: У Запада наблюдается дефицит выбора объектов для новых санкций в отношении РФ

Запад продолжит вводить против России новые санкции, однако уже сейчас наблюдается определенный дефицит для выбора объектов, в отношении которых будут создаваться ограничения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков сказал, что у Запада наблюдается «определенный дефицит для выбора объектов для санкционирования». По его словам, это объясняет, почему те или иные физические или юридические лица нелогичным образом попадают под западные рестрикции. Санкции продолжатся, и в списки будут абсурдным образом попадать новые юридические и физические лица, приводит заявление Пескова РИА «Новости».

Новый санкционный список Песков назвал абсурдным. Он напомнил, что под ограничения попал не только хирург Леонид Рошаль, которого Песков назвал достоянием России, но еще и омбудсмен Татьяна Москалькова, занимающаяся вопросами обмена пленными.

Песков добавил, что ЕС записывают в санкционные списки всех подряд. По его словам, делается это просто чтобы сформировать какие-то новые списки. Причем ограничения вводятся против «очень состоявшихся людей, которым подобное внесение в списки не доставит никакого дискомфорта».

Напомним, Евросоюз ввел санкции против 205 организаций и 1473 человек, в том числе Рошаля и Москальковой. В новый список санкций ЕС включены и журналисты. Москалькова заявляла, что введенные санкции фактически запрещают ей лично доносить до европейских омбудсменов российскую правозащитную позицию.